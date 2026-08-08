Ascolti TV venerdì 7 agosto: Tim Summer Hits Remix in testa, ma la sfida con L’Erede si fa molto più serrata Il venerdì sera estivo conferma una tv divisa tra musica, fiction, repliche e film: Rai 1 mantiene il primato, mentre Canale 5 resta molto vicino e Italia 1.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La serata di venerdì 7 agosto 2026 restituisce una fotografia ormai tipica della programmazione televisiva estiva, con le principali reti impegnate a proporre appuntamenti pensati per accompagnare il pubblico durante le settimane di agosto, senza rinunciare però a qualche risultato significativo in termini di ascolti.

Ascolti tv 7 agosto 2026: la sfida tra Rai 1 e Canale 5

A conquistare il primo posto è ancora una volta Rai 1, che con Tim Summer Hits Remix porta davanti allo schermo 1.448.000 spettatori, pari al 14,5% di share, in onda dalle 21:45 alle 00:15. Il risultato permette alla rete ammiraglia Rai di mantenere la leadership della prima serata, anche se la distanza da Canale5 è tutt’altro che ampia. Su Canale 5, infatti, L’Erede raccoglie 1.351.000 spettatori, con uno share del 14,1%, rimanendo quindi a soli 97.000 spettatori di distanza dal programma musicale trasmesso da Rai 1. Il dato evidenzia una sfida particolarmente equilibrata, soprattutto considerando il contesto estivo nel quale entrambe le proposte riescono a intercettare una fetta sostanziosa del pubblico rimasto davanti alla televisione.

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Tim Summer Hits Remix mantiene dunque il vantaggio, ma non riesce a trasformarlo in un distacco netto. La differenza in termini di share è appena di tre decimi, mentre entrambe le trasmissioni si collocano nella fascia compresa tra il 14 e il 15%. Una distanza così contenuta rende particolarmente interessante il confronto tra le due ammiraglie, soprattutto in una serata nella quale l’offerta televisiva è inevitabilmente meno affollata rispetto all’ormai prossima stagione autunnale.

Come sono andati gli altri programmi ieri sera

Alle spalle delle due principali reti generaliste si distingue Italia 1, che con Chicago Fire raggiunge 918.000 spettatori e un ottimo 8,2% di share. La serie si conferma quindi una delle proposte più solide della serata, riuscendo a superare nettamente il dato ottenuto da diverse produzioni trasmesse dalle altre reti. Molto interessante anche il risultato di Rai 3, che con Itaca – Il ritorno raggiunge 913.000 spettatori, pari al 7,4% di share. Il film riesce così a rimanere appena al di sotto di Italia1, con una differenza di soli 5.000 spettatori, mentre in termini di share il distacco è più evidente. Rai 2 propone invece una replica de L’Ispettore Coliandro 7, che totalizza 644.000 spettatori e il 5,5%. Un risultato che, considerando la natura della programmazione estiva, consente comunque alla seconda rete Rai di mantenere una posizione interessante nella graduatoria della serata.

Rete 4, invece, con Un’estate ai Caraibi raccoglie 542.000 spettatori e il 4,8% di share. Il film si colloca davanti a La7, dove La Storia – La Vera Storia del Colosseo: Ascesa e Caduta interessa 424.000 spettatori, pari al 3,5%. Più distanziato il risultato di Tv8, che con I delitti del BarLume – Il re dei giochi ottiene 221.000 spettatori e il 2,4%. Sul Nove, invece, Comedy Match raggiunge 437.000 spettatori, con uno share del 3,9%, riuscendo a superare sia La7 sia Tv8. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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