Ascolti tv ieri 6 febbraio: la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali da record, oscura Io Sono Farah La serata televisiva del venerdì viene completamente ridisegnata dall’apertura dei Giochi Olimpici, con Rai1 che domina senza rivali e costringe tutte le altre reti a giocare una partita diversa.

La prima serata di ieri, venerdì 6 febbraio 2026, era una di quelle destinate a generare un po’ di squilibrio, per un evento capace di catalizzare l’attenzione del pubblico in modo quasi totale. L’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina ha trasformato il prime time in una lunga attesa culminata in uno spettacolo seguito da milioni di spettatori.

Ascolti tv di ieri, venerdì 6 febbraio: Rai 1 pigliatutto con le Olimpiadi

Su Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia d’Apertura, Rai 1 registra numeri imponenti: 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di share, dalle 20:02 alle 23:30. Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e che conferma come gli eventi sportivi di portata nazionale riescano ancora a riunire davanti al televisore pubblici trasversali, andando ben oltre le consuete segmentazioni. Quasi un telespettatore su due sceglie Rai 1, un dato che da solo racconta la portata dell’evento e il suo impatto sull’intero sistema televisivo della serata. Su Canale 5, Io Sono Farah conquista 1.873.000 spettatori con uno share del 12%. Un risultato che, letto fuori contesto, potrebbe apparire solido, ma che inevitabilmente risente della concorrenza schiacciante dell’evento olimpico. La serie riesce comunque a mantenere una fetta di pubblico fedele, dimostrando una certa tenuta nonostante la serata eccezionale.

I film e le altre reti generaliste Su Rai 2, Nessuno può scaricare mia figlia intrattiene 433.000 spettatori pari al 2.2% di share, mentre Italia 1 con Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo incolla davanti al video 796.000 spettatori con il 5.2%. Rai 3 propone Un Giorno in Pretura, che segna 308.000 spettatori con l’1.6%, mentre Rete 4 con Quarto Grado totalizza 1.081.000 spettatori e l’8.1%, risultando la rete più solida tra le alternative al gigante Rai 1.

La sfida tra Propaganda Live, Cucine da incubo e Crozza

Propaganda Live su La7 raggiunge 676.000 spettatori con il 4.5%, confermandosi un appuntamento riconoscibile e con un pubblico ben definito. Tv8 con Cucine da Incubo ottiene 278.000 spettatori pari all’1.6%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 310.000 spettatori con l’1.6%, numeri che riflettono una frammentazione inevitabile dell’ascolto in una serata così sbilanciata.

Riepilogo ascolti prima serata:

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia d’Apertura : 9.272.000 spettatori – 46.2% share

: 9.272.000 spettatori – 46.2% share Io Sono Farah : 1.873.000 spettatori – 12% share

: 1.873.000 spettatori – 12% share Nessuno può scaricare mia figlia : 433.000 spettatori – 2.2% share

: 433.000 spettatori – 2.2% share Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo : 796.000 spettatori – 5.2% share

: 796.000 spettatori – 5.2% share Un Giorno in Pretura : 308.000 spettatori – 1.6% share

: 308.000 spettatori – 1.6% share Quarto Grado : 1.081.000 spettatori – 8.1% share

: 1.081.000 spettatori – 8.1% share Propaganda Live : 676.000 spettatori – 4.5% share

: 676.000 spettatori – 4.5% share Cucine da Incubo : 278.000 spettatori – 1.6% share

: 278.000 spettatori – 1.6% share I Migliori Fratelli di Crozza: 310.000 spettatori – 1.6% share

Access Prime Time: salta la sfida tra De Martino e Gerry Scotti

Nell’access prime time di Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna segna 2.953.000 spettatori con il 13.8%, seguito da La Ruota della Fortuna che raccoglie 4.384.000 spettatori pari al 19.9%. La consueta sfida con Affari tuoi non si è però potuta realizzare, a causa dell’apertura dei Giochi Olimpici iniziata fin dalle 19:45, anticipando di fatto la concentrazione del pubblico su Rai 1 e alterando le dinamiche abituali della fascia.

