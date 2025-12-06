Ascolti tv ieri (5 dicembre): Antonella Clerici e The Voice Senior doppiano la soap turca Io sono Farah Una prima serata vivace, dove il successo di The Voice Senior la fa da padrona con il 24.4% di share, superando Mediaset con Io sono Farah, fermo all'11,2 %.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La serata televisiva di venerdì 5 dicembre ha offerto un panorama variegato, con reti generaliste e canali digitali impegnati a conquistare il pubblico tra talent, serie, film e approfondimenti giornalistici. Una gara in cui la star della serata Antonella Clerici deve difendere il suo primo posto.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah

Su Rai 1, The Voice Senior torna a imporsi con 3.684.000 spettatori pari al 24.4%, confermando ancora una volta la solidità del talent guidato da Antonella Clerici. Un risultato che lascia poco spazio a interpretazioni e che rafforza il posizionamento del programma come punto fermo del palinsesto di venerdì sera. Su Canale 5, invece, Io Sono Farah si ferma a 1.601.000 spettatori con l’11.2%, segnando uno scarto evidente rispetto alla proposta concorrente. Il dato riflette un andamento ormai costante per la soap turca, che mantiene comunque una platea fedele, seppur non sufficiente a reggere il confronto con il fronte Rai.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 ha scelto l’azione con il film Nella tana dei lupi, che ha raccolto 671.000 spettatori e il 4.1%. Un risultato contenuto ma in linea con le ultime settimane, confermando come la rete stia mantenendo una propria identità nell’offerta cinematografica. Su Italia 1, Le Iene presentano: La Cura supera la soglia dei seicentomila spettatori, totalizzando 697.000 spettatori con il 6%. Un dato che sottolinea una certa stabilità del marchio, sempre capace di attirare un pubblico giovane e molto fidelizzato.

Rai3 propone FarWest, che registra 465.000 spettatori e il 3.1%, mantenendo un’impronta precisa nel campo dell’attualità e dell’approfondimento. Su Rete4, Quarto Grado continua a ottenere numeri rilevanti con 1.160.000 spettatori pari al 9%, segnando uno dei migliori risultati della serata tra le reti Mediaset. Prosegue solido anche Propaganda Live su La7, che raggiunge 803.000 spettatori e il 5.9%, mentre su Tv8 il film Casino Royale ottiene 282.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove, Fratelli di Crozza conferma il suo pubblico con 960.000 spettatori e il 5.4%.

Rai 1 : The Voice Senior 24.4% (3.684.000 spettatori)

: The Voice Senior 24.4% (3.684.000 spettatori) Canale 5 : Io Sono Farah 11.2% (1.601.000 spettatori)

: Io Sono Farah 11.2% (1.601.000 spettatori) Rai 2 : Nella tana dei lupi 4.1% (671.000 spettatori)

: Nella tana dei lupi 4.1% (671.000 spettatori) Italia 1 : Le Iene presentano: La Cura 6% (697.000 spettatori)

: Le Iene presentano: La Cura 6% (697.000 spettatori) Rai 3 : FarWest 3.1% (465.000 spettatori)

: FarWest 3.1% (465.000 spettatori) Rete 4 : Quarto Grado 9% (1.160.000 spettatori)

: Quarto Grado 9% (1.160.000 spettatori) La7 : Propaganda Live 5.9% (803.000 spettatori)

: Propaganda Live 5.9% (803.000 spettatori) Tv8 : Casino Royale 1.9% (282.000 spettatori)

: Casino Royale 1.9% (282.000 spettatori) Nove: Fratelli di Crozza 5.4% (960.000 spettatori)

Access prime time: il confronto tra De Martino e Scotti

L’access prime time resta uno dei momenti più osservati della giornata televisiva, e anche venerdì la sfida tra Rai1 e Canale5 ha mostrato dinamiche interessanti. Affari Tuoi totalizza 4.596.000 spettatori e il 23%, mantenendo un livello di ascolti molto stabile. Dall’altra parte, La Ruota della Fortuna cresce ancora e sfiora quota cinque milioni, arrivando a 5.277.000 spettatori con il 26.5%, un risultato che consolida ulteriormente il ruolo del programma nella fascia preserale.

Potrebbe interessarti anche