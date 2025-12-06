Ascolti tv ieri (5 dicembre): Antonella Clerici e The Voice Senior doppiano la soap turca Io sono Farah
Una prima serata vivace, dove il successo di The Voice Senior la fa da padrona con il 24.4% di share, superando Mediaset con Io sono Farah, fermo all'11,2 %.
La serata televisiva di venerdì 5 dicembre ha offerto un panorama variegato, con reti generaliste e canali digitali impegnati a conquistare il pubblico tra talent, serie, film e approfondimenti giornalistici. Una gara in cui la star della serata Antonella Clerici deve difendere il suo primo posto.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah
Su Rai 1, The Voice Senior torna a imporsi con 3.684.000 spettatori pari al 24.4%, confermando ancora una volta la solidità del talent guidato da Antonella Clerici. Un risultato che lascia poco spazio a interpretazioni e che rafforza il posizionamento del programma come punto fermo del palinsesto di venerdì sera. Su Canale 5, invece, Io Sono Farah si ferma a 1.601.000 spettatori con l’11.2%, segnando uno scarto evidente rispetto alla proposta concorrente. Il dato riflette un andamento ormai costante per la soap turca, che mantiene comunque una platea fedele, seppur non sufficiente a reggere il confronto con il fronte Rai.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai 2 ha scelto l’azione con il film Nella tana dei lupi, che ha raccolto 671.000 spettatori e il 4.1%. Un risultato contenuto ma in linea con le ultime settimane, confermando come la rete stia mantenendo una propria identità nell’offerta cinematografica. Su Italia 1, Le Iene presentano: La Cura supera la soglia dei seicentomila spettatori, totalizzando 697.000 spettatori con il 6%. Un dato che sottolinea una certa stabilità del marchio, sempre capace di attirare un pubblico giovane e molto fidelizzato.
Rai3 propone FarWest, che registra 465.000 spettatori e il 3.1%, mantenendo un’impronta precisa nel campo dell’attualità e dell’approfondimento. Su Rete4, Quarto Grado continua a ottenere numeri rilevanti con 1.160.000 spettatori pari al 9%, segnando uno dei migliori risultati della serata tra le reti Mediaset. Prosegue solido anche Propaganda Live su La7, che raggiunge 803.000 spettatori e il 5.9%, mentre su Tv8 il film Casino Royale ottiene 282.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove, Fratelli di Crozza conferma il suo pubblico con 960.000 spettatori e il 5.4%.
- Rai 1: The Voice Senior 24.4% (3.684.000 spettatori)
- Canale 5: Io Sono Farah 11.2% (1.601.000 spettatori)
- Rai 2: Nella tana dei lupi 4.1% (671.000 spettatori)
- Italia 1: Le Iene presentano: La Cura 6% (697.000 spettatori)
- Rai 3: FarWest 3.1% (465.000 spettatori)
- Rete 4: Quarto Grado 9% (1.160.000 spettatori)
- La7: Propaganda Live 5.9% (803.000 spettatori)
- Tv8: Casino Royale 1.9% (282.000 spettatori)
- Nove: Fratelli di Crozza 5.4% (960.000 spettatori)
Access prime time: il confronto tra De Martino e Scotti
L’access prime time resta uno dei momenti più osservati della giornata televisiva, e anche venerdì la sfida tra Rai1 e Canale5 ha mostrato dinamiche interessanti. Affari Tuoi totalizza 4.596.000 spettatori e il 23%, mantenendo un livello di ascolti molto stabile. Dall’altra parte, La Ruota della Fortuna cresce ancora e sfiora quota cinque milioni, arrivando a 5.277.000 spettatori con il 26.5%, un risultato che consolida ulteriormente il ruolo del programma nella fascia preserale.
Potrebbe interessarti anche
Antonella Clerici evita Gerry Scotti: cosa succede tra i due
The Voice Senior cerca di schivare La ruota della fortuna per vincere la serata: ecc...
The Voice Senior torna su Rai 1: nuove voci e due coach d’eccezione con Antonella Clerici
Dal 14 novembre su Rai 1 torna The Voice Senior: sei serate di musica e storie strao...
Affari Tuoi, la strigliata di Antonella Clerici a Stefano De Martino: "Non farlo", c'entra Gerry Scotti
Alla vigilia del debutto di The Voice Senior, la conduttrice usa l’ironia per rivolg...
The Voice Senior: Ron e Arisa incantano, la storia di Roberta e Lele emoziona
Seconda puntata di blind audition per il talent per voci over 60 guidato da Antonell...
The Voice Senior, le pagelle: Nek e Arisa spaccano (7), caos tra i gemelli (8), ma Antonella Clerici è unica (9)
The Voice Senior 2025 debutta con esibizioni super, storie emozionanti e Blind Audit...
Antonella Clerici, bordata in diretta alla Rai: la polemica su The Voice Senior a È Sempre Mezzogiorno
Nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, la conduttrice ha lanciato una frecciata i...
Stasera in tv (14 novembre), Le Iene e l'Italia travolta dalle migrazioni: l'analisi impietosa
Cosa vedere oggi, venerdì 14 novembre 2025, in prima serata TV: gli inviati "in nero...
The Voice Senior, le Blind Auditions 'esplodono': esibizioni-bomba e scintille tra giudici. Cosa vedremo
Nella puntata del 21 novembre arrivano nuove Blind Auditions: colpi di scena e primi...