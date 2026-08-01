Ascolti Tv ieri (31 luglio): Tim Summer Hits resta al comando ma Canale 5 accorcia, L’Erede sfiora Rai 1 Una serata molto equilibrata vede Rai 1 conservare la leadership con il concerto dell’estate, ma il vantaggio su Canale 5 si riduce sensibilmente.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’ultimo venerdì di luglio ha regalato una sfida decisamente più combattuta rispetto alle settimane precedenti. Pur riuscendo a mantenere la prima posizione, Rai 1 ha dovuto fare i conti con una Canale 5 molto vicina, tanto che tra le due ammiraglie il distacco finale è stato di poco più di 200 mila telespettatori. Una differenza contenuta che racconta una serata nella quale il pubblico si è diviso quasi equamente tra le due principali proposte della televisione generalista.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tim Summer Hits e L’Erede

A conquistare la vittoria è stato Tim Summer Hits, che su Rai 1 ha interessato 1.809.000 spettatori, ottenendo il 16% di share nella fascia compresa tra le 21:56 e le 23:48. Numeri che permettono al programma musicale di confermarsi al primo posto, anche se rispetto alle precedenti settimane si registra un fisiologico calo, probabilmente favorito anche dal pieno periodo estivo e da un pubblico sempre più spesso lontano dalla televisione nelle serate di fine luglio.

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Alle spalle della rete ammiraglia Rai si piazza Canale 5 con L’Erede, che raccoglie 1.603.000 spettatori e uno share del 15,3%, restando in onda dalle 21:54 alle 00:19. Il distacco tra le due reti è davvero minimo sia in termini di spettatori sia di share, segno che la proposta di Canale 5 è riuscita a contendere fino all’ultimo la leadership della serata. Il confronto tra le due ammiraglie, dunque, appare molto più aperto rispetto a quanto accaduto nelle settimane dominate da grandi eventi sportivi o da programmi capaci di fare la differenza in maniera più netta.

Il resto dei programmi della serata

Tra le reti non ammiraglie spicca la performance di Italia 1, dove Chicago Fire raggiunge 889.000 spettatori con il 7,5% di share. La serie americana si conferma una delle proposte più apprezzate dell’estate e riesce a ottenere uno dei risultati migliori della serata al di fuori delle due reti principali.Molto positivo anche il dato di Rai 2, che con la replica de L’Ispettore Coliandro 7 conquista 632.000 spettatori e il 5,5% di share, dimostrando come il personaggio continui a conservare un seguito fedele anche con episodi già trasmessi. Su Rai 3 il film À l’ancienne – Come una volta raccoglie invece 574.000 spettatori, pari al 4,2%, mantenendo un risultato discreto in una serata caratterizzata da una forte frammentazione del pubblico.

Su Rete 4, I Legnanesi – 7°… Non Rubare totalizza 633.000 spettatori con il 5,2% di share, un risultato praticamente in linea con quello ottenuto da Rai 2 e che conferma il gradimento del pubblico per lo storico spettacolo teatrale. La7 propone La7 Storia – Pompeii’s Secret Underground, seguito da 436.000 spettatori con il 3,3% di share. Sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 350.000 spettatori e il 2,8%, mentre Tv8 con I delitti del BarLume si ferma a 244.000 spettatori, pari al 2% di share. Nel complesso, la serata del 31 luglio è stata una delle più equilibrate dell’estate.

Gli ascolti della prima serata

Rai 1 – Tim Summer Hits: 1.809.000 spettatori (16%)

Canale 5 – L’Erede: 1.603.000 spettatori (15,3%)

Rai 2 – L’Ispettore Coliandro 7 (replica): 632.000 spettatori (5,5%)

Italia 1 – Chicago Fire: 889.000 spettatori (7,5%)

Rai 3 – À l’ancienne – Come una volta: 574.000 spettatori (4,2%)

Rete 4 – I Legnanesi – 7°… Non Rubare: 633.000 spettatori (5,2%)

La7 – La7 Storia – Pompeii’s Secret Underground: 436.000 spettatori (3,3%)

Tv8 – I delitti del BarLume: 244.000 spettatori (2%)

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 350.000 spettatori (2,8%)

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