Ascolti Tv ieri (3 luglio): Raoul Bova e Paola Cortellesi sfidano la soap turca L'erede, la vittoria inattesa
Una serata senza grandi eventi televisivi regala una sfida piuttosto equilibrata tra le reti generaliste, con Rai 1 che conquista il gradino più alto del podio grazie al film con Cortellesi e Bova.
La prima serata di venerdì 3 luglio ha proposto un’offerta molto variegata, tra cinema, informazione, intrattenimento e serie televisive, dando vita a una gara dagli equilibri piuttosto particolari.
Ascolti tv, la prima serata 3 luglio: chi ha vinto tra Scusate se esisto e L’Erede
A spuntarla è stata Rai 1 con Scusate se esisto!, che ha conquistato 2.114.000 spettatori e il 16,2% di share, un risultato che ha consentito alla rete ammiraglia del servizio pubblico di chiudere davanti alla concorrenza in una serata priva di appuntamenti particolarmente dominanti. Il film, che negli anni è riuscito a costruirsi una solida popolarità anche attraverso le numerose repliche televisive, ha confermato ancora una volta la propria capacità di attirare pubblico, permettendo a Rai 1 di ottenere il miglior dato della serata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Alle spalle della rete pubblica si è piazzata Canale 5 con L’Erede, che ha raccolto 1.549.000 spettatori e uno share del 13,3%. Un risultato discreto ma insufficiente per impensierire realmente la proposta di Rai 1, che ha mantenuto un vantaggio piuttosto netto sia in termini di telespettatori sia di quota di mercato. La distanza tra le due ammiraglie dimostra come il pubblico abbia premiato soprattutto il cinema italiano proposto da Rai 1, lasciando a Canale 5 una fetta di pubblico comunque consistente ma non abbastanza ampia da ribaltare il risultato finale della serata.
Come sono andate le altre reti
Tra i programmi che meritano una menzione particolare c’è sicuramente Quarto Grado, che su Rete 4 ha totalizzato 1.019.000 spettatori e il 9,7% di share, che continua a trovare nel programma di approfondimento uno dei suoi punti di forza assoluti. Anche Italia 1 può sorridere grazie a Sarabanda Celebrity, che ha intrattenuto 935.000 spettatori ottenendo l’8,3% di share. Si tratta di un risultato più che positivo per il quiz musicale, capace di avvicinarsi alla soglia del milione di telespettatori e di posizionarsi tra le proposte più seguite della serata. Su Rai 3, invece, Il mio giardino persiano ha registrato 791.000 spettatori e il 5,7%, confermando una buona tenuta per una proposta cinematografica destinata a un pubblico più specifico. Più indietro Rai 2 con Noi, che si è fermato a 363.000 spettatori e al 2,8% di share, mentre La7 ha ottenuto 390.000 spettatori e il 3,1% grazie a Il verdetto. Su Tv8, I delitti del BarLume – La girata ha raccolto 310.000 spettatori con il 2,4%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raggiunto 484.000 spettatori e il 3,6%, confermandosi una delle proposte più solide della rete anche in replica.
Gli ascolti della prima serata
- Rai 1 – Scusate se esisto!: 2.114.000 spettatori (16,2%)
- Canale 5 – L’Erede: 1.549.000 spettatori (13,3%)
- Rai 2 – Noi: 363.000 spettatori (2,8%)
- Italia 1 – Sarabanda Celebrity: 935.000 spettatori (8,3%)
- Rai 3 – Il mio giardino persiano: 791.000 spettatori (5,7%)
- Rete 4 – Quarto Grado: 1.019.000 spettatori (9,7%)
- La7 – Il verdetto: 390.000 spettatori (3,1%)
- Tv8 – I delitti del BarLume – La girata: 310.000 spettatori (2,4%)
- Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 484.000 spettatori (3,6%)
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (19 giugno): Il match USA-Australia batte Quarto Grado e L'Erede, ma perde terreno
La sfida tra USA e Australia conquista il primo posto negli ascolti, mentre L’Erede ...
Ascolti Tv ieri 11 giugno: Rai 1 decolla coi Mondiali e affonda Canale 5 (ma non Gerry Scotti)
La prima partita della Coppa del Mondo Messico-Sud Africa tocca il 27,1% di share, M...
Ascolti Tv ieri (26 giugno): i Mondiali Norvegia-Francia surclassano L'Erede, anche Quarto Grado perde terreno
La sfida tra Norvegia e Francia domina la prima serata con numeri da grande evento, ...
Ascolti Tv ieri (18 giugno): Rai 1 senza rivali coi Mondiali, Nuzzi fa il botto grazie a Garlasco, ma Canale 5 è un disastro
La partita Svizzera-Bosnia vince con il 23,8% di share, Montmartre si ferma al 9,6%,...
Ascolti Tv ieri (25 giugno): i Mondiali ancora al top con Ecuador-Germania, flop Canale 5, De Martino si arrende a Scotti
La partita vince con il 28,7% di share su Rai 1, Montmartre chiude in calo all’8,1%,...
Ascolti Tv ieri (4 giugno): colpaccio Nuzzi con Garlasco, salgono Papi e Sarabanda, Scotti stacca ancora De Martino
Il film Diversi come due gocce d’acqua su Rai 1 vince col 15,3% di share, Montmartre...
Ascolti tv ieri (venerdì 5 giugno): Italia loves Unesco vince con il botto, L'Erede su Canale 5 cala
Rai 1 batte gli ascolti con la messa in onda di Campioni del mondo - Italia loves Un...
Stasera in TV, Rai 1 stravolge la prima serata ma il rischio è che non basti
Oggi, venerdì 3 luglio 2026, il TG1 va in onda mezz'ora prima e De Martino salta per...