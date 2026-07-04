Ascolti Tv ieri (3 luglio): Raoul Bova e Paola Cortellesi sfidano la soap turca L'erede, la vittoria inattesa Una serata senza grandi eventi televisivi regala una sfida piuttosto equilibrata tra le reti generaliste, con Rai 1 che conquista il gradino più alto del podio grazie al film con Cortellesi e Bova.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La prima serata di venerdì 3 luglio ha proposto un’offerta molto variegata, tra cinema, informazione, intrattenimento e serie televisive, dando vita a una gara dagli equilibri piuttosto particolari.

Ascolti tv, la prima serata 3 luglio: chi ha vinto tra Scusate se esisto e L’Erede

A spuntarla è stata Rai 1 con Scusate se esisto!, che ha conquistato 2.114.000 spettatori e il 16,2% di share, un risultato che ha consentito alla rete ammiraglia del servizio pubblico di chiudere davanti alla concorrenza in una serata priva di appuntamenti particolarmente dominanti. Il film, che negli anni è riuscito a costruirsi una solida popolarità anche attraverso le numerose repliche televisive, ha confermato ancora una volta la propria capacità di attirare pubblico, permettendo a Rai 1 di ottenere il miglior dato della serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle spalle della rete pubblica si è piazzata Canale 5 con L’Erede, che ha raccolto 1.549.000 spettatori e uno share del 13,3%. Un risultato discreto ma insufficiente per impensierire realmente la proposta di Rai 1, che ha mantenuto un vantaggio piuttosto netto sia in termini di telespettatori sia di quota di mercato. La distanza tra le due ammiraglie dimostra come il pubblico abbia premiato soprattutto il cinema italiano proposto da Rai 1, lasciando a Canale 5 una fetta di pubblico comunque consistente ma non abbastanza ampia da ribaltare il risultato finale della serata.

Come sono andate le altre reti

Tra i programmi che meritano una menzione particolare c’è sicuramente Quarto Grado, che su Rete 4 ha totalizzato 1.019.000 spettatori e il 9,7% di share, che continua a trovare nel programma di approfondimento uno dei suoi punti di forza assoluti. Anche Italia 1 può sorridere grazie a Sarabanda Celebrity, che ha intrattenuto 935.000 spettatori ottenendo l’8,3% di share. Si tratta di un risultato più che positivo per il quiz musicale, capace di avvicinarsi alla soglia del milione di telespettatori e di posizionarsi tra le proposte più seguite della serata. Su Rai 3, invece, Il mio giardino persiano ha registrato 791.000 spettatori e il 5,7%, confermando una buona tenuta per una proposta cinematografica destinata a un pubblico più specifico. Più indietro Rai 2 con Noi, che si è fermato a 363.000 spettatori e al 2,8% di share, mentre La7 ha ottenuto 390.000 spettatori e il 3,1% grazie a Il verdetto. Su Tv8, I delitti del BarLume – La girata ha raccolto 310.000 spettatori con il 2,4%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raggiunto 484.000 spettatori e il 3,6%, confermandosi una delle proposte più solide della rete anche in replica.

Gli ascolti della prima serata

Rai 1 – Scusate se esisto!: 2.114.000 spettatori (16,2%)

Canale 5 – L’Erede: 1.549.000 spettatori (13,3%)

Rai 2 – Noi: 363.000 spettatori (2,8%)

Italia 1 – Sarabanda Celebrity: 935.000 spettatori (8,3%)

Rai 3 – Il mio giardino persiano: 791.000 spettatori (5,7%)

Rete 4 – Quarto Grado: 1.019.000 spettatori (9,7%)

La7 – Il verdetto: 390.000 spettatori (3,1%)

Tv8 – I delitti del BarLume – La girata: 310.000 spettatori (2,4%)

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 484.000 spettatori (3,6%)

Potrebbe interessarti anche