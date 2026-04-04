Ascolti tv ieri (3 aprile): La Via Crucis batte il Grande Fratello Vip, il reality crolla ma recupera in seconda serata Tra spiritualità, reality e approfondimento: una prima serata divisa tra raccoglimento e competizione televisiva delinea risultati inattesi e lontani dalle scorse settimane.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata di venerdì 3 aprile 2026 ha proposto un panorama televisivo particolarmente variegato, capace di alternare momenti di raccoglimento a dinamiche più accese, con risultati che riflettono non solo le scelte editoriali delle reti ma anche un clima generale diverso rispetto ai consueti venerdì di intrattenimento puro. I dati Auditel raccontano infatti una serata in cui l’evento religioso ha avuto un peso centrale, senza però annullare la forza delle proposte concorrenti, tra reality, crime e cinema spettacolare.

Ascolti tv, prima serata 3 aprile 2026: La Via Crucis contro il GF VIP

Su Rai 1 Rito della Via Crucis interessa 3.844.000 spettatori pari al 20.6% di share dalle 20:57 alle 22:31, imponendosi come programma più visto della serata. Un risultato significativo, soprattutto considerando la natura dell’evento, distante dalle logiche dell’intrattenimento tradizionale ma capace di catalizzare un pubblico ampio e trasversale. Il dato certifica come la proposta solenne e simbolica di Rai 1 abbia intercettato un forte interesse collettivo, superando nettamente le altre reti in termini di spettatori e mantenendo una quota share superiore al 20%, soglia che nel contesto attuale non è mai scontata.

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Su Canale 5 Grande Fratello Vip conquista 2.024.000 spettatori con uno share del 17.4% dalle 21:57 alle 1:16. Il reality si conferma seconda forza della serata, pur restando a distanza dalla vetta occupata da Rai 1. La durata particolarmente estesa della trasmissione incide sulla media finale, ma il programma continua a dimostrare una base fedele che lo segue fino a tarda notte. Il confronto diretto evidenzia comunque un divario consistente tra la proposta evento di Rai 1 e l’intrattenimento di Canale 5, con quasi due punti e mezzo di share a separare le due ammiraglie.

Le altre reti: tra Propaganda Live e MasterChef

Su Rai 2 la serata si sviluppa con Delitti in Paradiso, seguito da 805.000 spettatori pari al 4.4%, e con Oltre il Paradiso, che sale a 749.000 spettatori con il 5.2%, dimostrando una tenuta solida e un pubblico affezionato alla serialità crime. Italia 1 punta sul cinema d’azione con Justice League, che incolla davanti al video 990.000 spettatori con il 6% di share, risultando una delle alternative più forti tra le reti generaliste dopo le ammiraglie.

Su Rai 3 il film Perfect Days segna 504.000 spettatori pari al 3%, mentre Rete 4 con Quarto Grado totalizza 1.193.000 spettatori con il 9.5%, confermandosi una presenza stabile e competitiva nel venerdì sera, con numeri che lo collocano tra i programmi più seguiti dopo Rai 1 e Canale 5.

Su La7 Propaganda Live raggiunge 973.000 spettatori e il 7.2%, mantenendo un posizionamento rilevante nel segmento dell’approfondimento satirico-politico. Tv8 con MasterChef ottiene 436.000 spettatori pari al 3.2%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 619.000 spettatori con il 3.7%, in un contesto complessivamente frammentato ma equilibrato nella fascia intermedia.

Ascolti prima serata – riepilogo

Rai1 Rito della Via Crucis 3.844.000 spettatori 20.6%

Canale 5 Grande Fratello Vip 2.024.000 spettatori 17.4%

Rete 4 Quarto Grado 1.193.000 spettatori 9.5%

La7 Propaganda Live 973.000 spettatori 7.2%

Italia 1 Justice League 990.000 spettatori 6%

Rai 2 Delitti in Paradiso 805.000 spettatori 4.4%

Rai 3 Perfect Days 504.000 spettatori 3%

Nove I Migliori Fratelli di Crozza 619.000 spettatori 3.7%

Tv8 MasterChef 436.000 spettatori 3.2%

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