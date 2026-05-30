Ascolti Tv ieri (29 maggio): vince Rai 1 con Con il Cuore, ma Quarto Grado e L'Erede continuano a convincere
Una serata segnata dall’evento benefico dedicato a San Francesco concede il primato a Rai davanti a Canale 5. Ottimi risultati anche per Quarto Grado e Fratelli di Crozza.
Il venerdì sera televisivo continua a offrire scenari molto diversi rispetto a quelli visti durante l’autunno e l’inverno, con una platea ormai abituata a dividersi tra informazione, intrattenimento, cinema e grandi eventi speciali. Nella serata del 29 maggio è stata Rai 1 a conquistare il gradino più alto del podio grazie a Con il Cuore – Nel Nome di Francesco, appuntamento ormai tradizionale che ogni anno richiama un pubblico trasversale e particolarmente affezionato.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Con il Cuore e L’Erede?
La manifestazione, trasmessa dalla rete ammiraglia Rai dalle 22 a 00:21, ha raccolto 2 milioni e 333mila spettatori con il 18.3% di share, un risultato che le ha consentito di chiudere davanti a tutta la concorrenza. Alle sue spalle si è posizionata Canale 5 con L’Erede, fermo a 1 milione e 828mila spettatori e al 14.6% di share. Numeri che confermano ancora una volta come il pubblico del venerdì sera sia particolarmente frammentato e disposto a premiare offerte molto diverse tra loro, senza che emerga un dominatore assoluto come accade invece in altre serate della settimana. Canale 5, pur senza brillare particolarmente, riesce comunque a mantenersi su livelli competitivi grazie a L’Erede.
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Venerdì 29 maggio 2026: gli altri programmi della serata
Tra i risultati più interessanti della serata spicca infatti quello di Quarto Grado, che ottiene 1 milione e 97mila spettatori e il 9.6% di share. Un dato molto solido per la rete, soprattutto considerando la concorrenza diretta e la presenza di eventi speciali sulle principali emittenti generaliste. Ottimo anche il rendimento di Fratelli di Crozza sul Nove. Il programma guidato da Maurizio Crozza arriva a 994mila spettatori e al 6.1% di share, sfiorando nuovamente il milione di telespettatori e confermandosi tra i prodotti più forti dell’intero gruppo Discovery. Su La7, invece, Propaganda Live raccoglie 784mila spettatori e il 6.5%, mantenendo una base di pubblico stabile e particolarmente fedele.
Per quanto riguarda le altre reti, Rai 3 ottiene un buon riscontro con La sala professori, che raggiunge 654mila spettatori e il 4.1% di share. Un dato che permette alla rete di superare Rai 2, dove John Wick 4 si ferma a 489mila spettatori con il 3.7%. Su Italia 1, Jurassic World – Il dominio coinvolge 815mila spettatori e il 5.8%, confermando la capacità della rete di ottenere risultati discreti grazie alle grandi saghe cinematografiche. Da segnalare anche il risultato sportivo di Tv8, dove la partita di Serie B tra Monza e Catanzaro raccoglie 524mila spettatori e il 3.2%, dimostrando ancora una volta come il calcio riesca a ritagliarsi uno spazio negli ascolti.
Gli ascolti canale per canale
- Rai 1: Con il Cuore – Nel Nome di Francesco – 2.333.000 spettatori (18.3%)
- Canale 5: L’Erede – 1.828.000 spettatori (14.6%)
- Rai 2: John Wick 4 – 489.000 spettatori (3.7%)
- Italia 1: Jurassic World – Il dominio – 815.000 spettatori (5.8%)
- Rai 3: La sala professori – 654.000 spettatori (4.1%)
- Rete 4: Quarto Grado – 1.097.000 spettatori (9.6%)
- La7: Propaganda Live – 784.000 spettatori (6.5%)
- Tv8: Serie B Monza-Catanzaro – 524.000 spettatori (3.2%)
- Nove: Fratelli di Crozza – 994.000 spettatori (6.1%)
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