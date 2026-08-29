Ascolti TV, venerdì 28 agosto: TechetecheShow vince la serata, ma Canale 5 lo marca e punta al sorpasso La replica dedicata a Lucio Battisti conquista il primo posto nel prime time, mentre L’Erede si avvicina a Rai1. Bene anche Chicago Fire e Quarto Grado.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Gli ascolti TV di venerdì 28 agosto 2026 raccontano una serata ancora pienamente estiva, nella quale le principali reti generaliste hanno puntato soprattutto su repliche, serie già trasmesse e programmi capaci di mantenere comunque un pubblico affezionato davanti allo schermo. A conquistare la prima posizione è Rai 1, che con la replica di TechetecheShow dedicata a Lucio Battisti. Una vittoria che arriva senza un distacco particolarmente ampio nei confronti di Canale 5 con L’Erede.

Ascolti TV 28 agosto: TechetecheShow davanti L’Erede

La serata di Rai 1 si apre dunque con un risultato positivo per TechetecheShow, che nella puntata dedicata a Lucio Battisti riesce a prevalere sulla proposta della rete ammiraglia Mediaset. Il 14,2% rappresenta il dato più alto della serata, con oltre un milione e mezzo di spettatori che hanno scelto di rivedere il programma dedicato alla storia della musica italiana.

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Nonostante il secondo posto, però, Canale 5 può contare su un risultato tutt’altro che distante. L’Erede si ferma infatti a 1.393.000 spettatori e al 13%, mantenendosi a poco più di un punto di share dalla proposta di Rai1 . Il confronto tra le due reti principali conferma quindi un equilibrio piuttosto marcato, soprattutto considerando il periodo dell’anno e la natura delle programmazioni proposte.

Il resto dei canali in prima serata

Alle spalle delle due ammiraglie si distingue Italia 1 con Chicago Fire, che raggiunge 948.000 spettatori e il 7,7% di share. La serie americana continua dunque a rappresentare una proposta competitiva anche durante la programmazione estiva, riuscendo a superare quota novecentomila spettatori e a mantenere una distanza significativa rispetto alle altre reti impegnate nella stessa fascia.

Rete 4, invece, porta avanti la propria proposta legata all’informazione e all’approfondimento con Quarto Grado. Il programma totalizza 822.000 spettatori, pari all’8,8% di share, un dato particolarmente interessante perché, pur avendo un numero assoluto di spettatori inferiore rispetto a Italia 1, registra una percentuale di share più alta. La trasmissione si conferma così una delle proposte più solide della serata sul fronte dell’informazione.

Su Rai 2 la replica de L’Ispettore Coliandro 7 raccoglie 628.000 spettatori con il 5% di share, mentre Rai 3, con il film Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, si ferma a 495.000 spettatori e al 3,9%. Su La7 La7 Storia – Hitler vs Churchill: l’Aquila e il Leone raggiunge 447.000 spettatori con il 3,5% di share, proponendo una serata all’insegna della divulgazione e della storia. Numeri molto vicini arrivano anche dal Nove, dove Comedy Match conquista 446.000 spettatori e il 3,8%, mentre Tv8 con Pechino Express – L’Estremo Oriente ottiene 305.000 spettatori, pari al 3,8%.

Nel complesso, dunque, la serata di venerdì 28 agosto premia Rai 1, ma senza un vero dominio sulla concorrenza. La replica di TechetecheShow riesce a conquistare il vertice, mentre L’Erede rimane molto vicino; alle loro spalle si distinguono soprattutto Quarto Grado e Chicago Fire, capaci di ottenere risultati significativi.

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