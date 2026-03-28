Ascolti tv ieri (27 marzo): Grande Fratello Vip sempre peggio (e Ilary Blasi trema), The Voice Generations chiude col botto Una finale attesa, una controprogrammazione agguerrita e numeri che confermano l'andamento delle ultime settimane. Ecco come sono andati ieri sera i nostri programmi preferiti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La serata di venerdì 27 marzo 2026 ha offerto un quadro piuttosto chiaro degli attuali equilibri televisivi, con una finale molto attesa capace di catalizzare l’attenzione del grande pubblico e una controprogrammazione che, pur difendendosi, ha dovuto fare i conti con un evento forte e ben costruito nel corso delle settimane. I dati Auditel raccontano di una vittoria netta. Vediamo di che si tratta

Ascolti tv, la prima serata: The Voice Generations contro il GF VIP

Il confronto diretto tra le due ammiraglie vede prevalere Rai 1 grazie alla finale di The Voice Generations, in onda dalle 21:52 alle 00:14, che ha interessato 3.417.000 spettatori pari al 24% di share. Un risultato importante, che consolida il percorso del talent e premia una serata culminata con la vittoria di Gilda Di Brino e Jessica Cice. La durata estesa non ha penalizzato l’andamento complessivo, segno di una fidelizzazione costruita nel tempo. Su Canale 5, invece, Grande Fratello Vip, trasmesso dalle 21:58 all’1:16, ha conquistato 1.706.000 spettatori con uno share del 14.8%. Il reality, dunque, perde ulteriormente terreno rispetto al dato già deludente della scorsa puntata (15,3% di share) e allunga una crisi d’ascolti che sta mettendo a serio rischio il proseguio di uno show che rischia la cancellazione.

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Gli altri canali: da Quarto Grado a Wonder Woman 1984

Al di là della sfida principale, le altre reti hanno costruito una serata variegata. Su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato 1.030.000 spettatori con l’8.2%, confermando l’interesse costante verso l’approfondimento di cronaca. Italia 1 ha proposto il film Wonder Woman 1984, che ha incollato davanti al video 911.000 spettatori con il 6.3%, intercettando il pubblico amante del cinema d’azione.

Sul Nove Fratelli di Crozza ha radunato 1.358.000 spettatori con il 7.7%, dimostrando come la satira resti un punto di riferimento nel venerdì sera televisivo. Rai 3 con Erano ragazzi in barca ha segnato 620.000 spettatori pari al 3.7%, mentre Rai 2 ha proposto Delitti in Paradiso con 598.000 spettatori (3.2%). Più contenuti i risultati di La7 con Full Monty – Squattrinati organizzati (401.000 spettatori, 2.2%) e di Tv8 con MasterChef (351.000 spettatori, 2.5%).

Il recap completo degli ascolti della prima serata:

Rai 1 The Voice Generations 3.417.000 spettatori (24%)

Canale 5 Grande Fratello Vip 1.706.000 spettatori (14.8%)

Rai 2 Delitti in Paradiso 598.000 (3.2%) e Oltre il Paradiso 540.000 (4.1%). Su

Italia1 Wonder Woman 1984 911.000 (6.3%)

Rai 3 Erano ragazzi in barca 620.000 (3.7%)

Rete 4 Quarto Grado 1.030.000 (8.2%)

La7 Full Monty – Squattrinati organizzati 401.000 (2.2%)

Tv8 MasterChef 351.000 (2.5%)

Nove Fratelli di Crozza 1.358.000 (7.7%)

Access prime time: la sfida De Martino-Scotti

Nella fascia che precede la prima serata si è registrato un confronto particolarmente acceso. Su Rai 1 Cinque Minuti ha interessato 3.908.000 spettatori (21.6%) dalle 20:07 alle 20:14, mentre Affari Tuoi ha raggiunto 4.803.000 spettatori con il 24.5% dalle 20:23 alle 21:34. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.808.000 spettatori, 20.1% dalle 20:21 alle 20:39), La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.874.000 spettatori pari al 24.8% dalle 20:41 alle 21:51. Un vero testa a testa.

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