Ascolti Tv ieri (26 giugno): i Mondiali Norvegia-Francia surclassano L'Erede, anche Quarto Grado perde terreno
La sfida tra Norvegia e Francia domina la prima serata con numeri da grande evento, mentre L’Erede e Quarto Grado guidano il gruppo degli inseguitori.
La prima serata di venerdì 26 giugno conferma una direzione che accompagna ormai da settimane la programmazione televisiva: quando scendono in campo i Mondiali, per le altre reti diventa estremamente difficile ritagliarsi uno spazio realmente competitivo. E i dati Auditel diffusi questa mattina lo dimostrano in maniera piuttosto evidente, con Rai 1 capace di dominare la fascia di prime time grazie alla sfida tra Norvegia e Francia, uno degli incontri più attesi di questa fase del torneo.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Novergia-Francia e L’Erede
Il match trasmesso da Rai 1, Mondiali 2026 – Norvegia-Francia, ha raccolto 4.351.000 spettatori e il 28,9% di share, numeri che rappresentano uno dei migliori risultati registrati nelle ultime settimane dalla rete ammiraglia del servizio pubblico. Entrando ancora più nel dettaglio, il primo tempo è stato seguito da 4.387.000 spettatori con il 27,9%, mentre la ripresa è cresciuta ulteriormente fino a raggiungere il 30% di share e 4.316.000 spettatori, segno di un interesse rimasto altissimo fino al triplice fischio finale.
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Un risultato che lascia ben poco margine alla concorrenza e che conferma ancora una volta quanto il calcio internazionale riesca a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo italiano, soprattutto quando in campo ci sono nazionali di primo piano e partite che possono indirizzare il cammino verso le fasi decisive della competizione.
Dietro la corazzata Rai si piazza Canale 5 con L’Erede, che conquista 1.668.000 spettatori e il 13,6% di share. Un dato che, osservato isolatamente, appare più che discreto, ma che inevitabilmente risente del confronto impietoso coi Mondiali. La soap riesce comunque a mantenere una buona tenuta e si conferma come la principale alternativa per chi non ha scelto il calcio.
Molto interessante anche il risultato ottenuto da Rete 4. Quarto Grado continua infatti a dimostrare una buona solidità nel venerdì sera televisivo, raccogliendo 1.034.000 spettatori e il 9,7% di share, restando stabilmente tra i programmi più seguiti della giornata, ma che per la prima volta lo fanno scendere sotto la soglia del 10%.
Tra le altre reti generaliste si difende bene Italia 1 con Indiana Jones e l’ultima crociata, che porta a casa 830.000 spettatori e il 6,5% di share. Il celebre capitolo della saga avventurosa continua a conservare una notevole capacità di attrazione e si colloca tra le proposte cinematografiche più seguite della serata.
Buona anche la performance di Rai 3, che con Sissi – Destino di un’imperatrice ottiene 722.000 spettatori e il 4,9% di share, confermando l’interesse del pubblico per la storica saga dedicata all’imperatrice d’Austria. Più contenuti, invece, i risultati di Rai 2 con Noi, fermo a 458.000 spettatori e al 3,3%, e di La7, dove Propaganda Live – Best raccoglie 342.000 spettatori con il 3,2%. Chiude il quadro Tv8 con I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri, seguito da 345.000 spettatori con il 2,5% di share.
Ascolti della prima serata
- Rai 1: Mondiali 2026 – Norvegia-Francia – 4.351.000 spettatori (28,9%)
- Canale 5: L’Erede – 1.668.000 spettatori (13,6%)
- Rete 4: Quarto Grado – 1.034.000 spettatori (9,7%)
- Italia 1: Indiana Jones e l’ultima crociata – 830.000 spettatori (6,5%)
- Rai 3: Sissi – Destino di un’imperatrice – 722.000 spettatori (4,9%)
- Rai 2: Noi – 458.000 spettatori (3,3%)
- Tv8: I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri – 345.000 spettatori (2,5%)
- La7: Propaganda Live – Best – 342.000 spettatori (3,2%)
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