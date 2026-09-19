Ascolti Tv ieri (18 settembre): Carlo Conti vince la serata coi BYD Music Awards: surclassati L'Erede e Quarto Grado Rai 1 domina la prima serata con BYD Music Awards e stacca L’Erede, ma nel preserale è ancora Canale 5 a imporsi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Rai 1 conquista ancora una volta il primo posto in prima serata con il grande appuntamento musicale, mentre L’Erede resta a distanza. Ma nel preserale invece è Canale 5 a portare a casa il risultato con La Ruota della Fortuna che supera i quattro milioni e stacca Affari Tuoi. La serata televisiva di venerdì 18 settembre 2026 conferma la buona risposta del pubblico nei confronti delle proposte di Rai 1 e Canale 5, anche se con risultati differenti a seconda della fascia oraria.

Ascolti tv, la prima serata (18 settembre): BYD Music Awards contro L’erede

Su Rai 1 BYD Music Awards ha conquistato 2.213.000 spettatori, raggiungendo il 18,7% di share e diventando così il programma più seguito della prima serata. Il dato consente allo show musicale di mantenere una distanza importante dalla proposta di Canale 5, che anche questa settimana ha affidato la propria serata a L’Erede. Il programma trasmesso dalla rete ammiraglia Mediaset ha infatti raccolto 1.433.000 spettatori, pari al 12,9% di share. Tra le due proposte principali della serata ci sono quindi 780.000 spettatori di differenza, mentre sul fronte dello share il distacco è di 5,8 punti percentuali. Un risultato che permette a Rai 1 di chiudere il confronto del prime time con un vantaggio piuttosto netto.

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Tutti gli altri programmi della serata: da Quarto Grado a Propaganda Live

Alle spalle delle due ammiraglie, uno dei dati più interessanti arriva da Rete 4, dove Quarto Grado raggiunge 939.000 spettatori con l’8,6% di share. Il programma dedicato alla cronaca si mantiene quindi su livelli solidi e si colloca davanti a diverse delle altre proposte in campo nella serata di venerdì. Su La7 Propaganda Live registra 834.000 spettatori, con il 7,3% di share, mentre Italia 1 con CIA arriva a 733.000 spettatori e il 5,2%. Rai 2 propone invece L’Ispettore Coliandro 6 in replica, che totalizza 619.000 spettatori pari al 4,1%.

Su Rai 3 Fidanzata in affitto viene seguito da 581.000 spettatori, con il 3,7% di share, mentre sul Nove Osteria Giacobazzi raccoglie 468.000 spettatori e il 3,2%. Chiude la serata Tv8 con Pechino Express – L’Estremo Oriente, che raggiunge 272.000 spettatori e il 2,9%.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota Della Fortuna

Se in prima serata la vittoria appartiene a Rai 1, nel preserale il confronto diretto tra le due ammiraglie racconta una storia diversa. Su Rai 1 Affari Tuoi registra 4.029.000 spettatori, pari al 22,5% di share, un risultato comunque molto importante per il game show.

Canale 5, però, riesce a fare ancora meglio con La Ruota della Fortuna. Il programma raccoglie infatti 4.446.000 spettatori, raggiungendo il 25% di share e superando così la trasmissione di Rai 1 sia in valori assoluti sia nella percentuale di pubblico.

Il distacco è di 417.000 spettatori, mentre la differenza in termini di share arriva a 2,5 punti percentuali. Si tratta quindi di un confronto particolarmente interessante perché, proprio come accaduto in altre serate, il risultato del preserale premia Canale 5 nonostante Rai 1 riesca poi a conquistare la prima posizione nel prime time con BYD Music Awards.

I dati completi della prima serata

• Rai 1: BYD Music Awards: 2.213.000 spettatori, 18,7%

• Canale 5: L’Erede: 1.433.000 spettatori, 12,9%

• Rai 2: L’Ispettore Coliandro 6: 619.000 spettatori, 4,1%

• Italia 1: CIA: 733.000 spettatori, 5,2%

• Rai 3: Fidanzata in affitto: 581.000 spettatori, 3,7%

• Rete 4: Quarto Grado: 939.000 spettatori, 8,6%

• La7: Propaganda Live: 834.000 spettatori, 7,3%

• Tv8: Pechino Express – L’Estremo Oriente: 272.000 spettatori, 2,9%

• Nove: Osteria Giacobazzi: 468.000 spettatori, 3,2%

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