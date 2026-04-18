Ascolti Tv ieri (17 aprile): riscossa Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sorprende e Carlo Conti va giù Il reality supera lo show di Rai 1 in termini di share, ma non riesce a superare anche gli spettatori. Quarto Grado consolida e l’access prime time si gioca su un filo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata di venerdì 17 aprile 2026 restituisce un quadro meno lineare rispetto alle settimane precedenti, con un equilibrio più marcato tra le reti ammiraglie e una distribuzione degli ascolti più serrata del solito. Se da una parte Rai 1 prova a confermare la propria centralità con una nuova puntata dello show del venerdì, dall’altra Canale 5 riesce a mettere la freccia nel dato percentuale, mentre la fascia intermedia continua a offrire risultati solidi e in alcuni casi sorprendenti.

Ascolti tv 17 aprile, Dalla strada al palco Special contro il Grande Fratello Vip

Su Rai 1 Dalla Strada al Palco Special interessa 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di share, un dato in calo rispetto alla settimana precedente che colloca la rete al secondo posto in termini percentuali. Lo show mantiene comunque una platea ampia, ma non riesce a superare la concorrenza diretta in termini di share.

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Su Canale 5 Grande Fratello Vip conquista 1.968.000 spettatori con uno share del 17.3%, riuscendo così a prevalere nel confronto sul piano della share, pur restando leggermente sotto Rai 1 per numero assoluto di spettatori. È un risultato che dimostra come il reality continui a intercettare una fascia di pubblico fedele, capace di sostenere il programma anche in una fase avanzata della stagione. Il confronto evidenzia dunque un equilibrio molto più marcato rispetto ad altri venerdì, con uno scarto minimo che ribalta le gerarchie in termini percentuali.

Approfondimento e satira: Rete 4 e Nove protagonisti

Tra i dati più solidi della serata spicca quello di Rete 4, dove Quarto Grado totalizza 1.185.000 spettatori con il 9.4%, confermandosi una presenza stabile e competitiva nel panorama del venerdì sera. Un risultato che mantiene il programma ben al di sopra di molte altre proposte generaliste. Ottima anche la performance del Nove con Fratelli di Crozza, che raduna 1.071.000 spettatori con il 6.1%, consolidando la propria posizione tra le alternative più seguite della serata. Su La7 Propaganda Live raggiunge 893.000 spettatori e il 6.9%, dimostrando una buona capacità di intercettare il pubblico interessato all’attualità e alla satira.

Serie, cinema e documentari: equilibrio nella fascia centrale

Su Rai 2 Delitti in Paradiso intrattiene 888.000 spettatori pari al 4.9%, seguito da Oltre il Paradiso con 790.000 spettatori e il 5.6%. Italia 1 propone il film Spider-Man – Homecoming, che incolla davanti al video 781.000 spettatori con il 5.1%, mentre su Rai 3 Vespucci – Il Viaggio più Lungo segna 678.000 spettatori con il 3.9%. Tv8 con MasterChef ottiene 380.000 spettatori pari al 2.8%, mantenendo una quota stabile in un contesto complessivamente competitivo.

Ascolti prima serata – riepilogo

Canale5 Grande Fratello Vip 1.968.000 spettatori 17.3%

Rai1 Dalla Strada al Palco Special 2.338.000 spettatori 16.7%

Rete4 Quarto Grado 1.185.000 spettatori 9.4%

Nove Fratelli di Crozza 1.071.000 spettatori 6.1%

La7 Propaganda Live 893.000 spettatori 6.9%

Rai2 Delitti in Paradiso 888.000 spettatori 4.9%

Italia1 Spider-Man – Homecoming 781.000 spettatori 5.1%

Rai3 Vespucci – Il Viaggio più Lungo 678.000 spettatori 3.9%

Tv8 MasterChef 380.000 spettatori 2.8%

Access prime time: equilibrio quasi perfetto

Nell’access prime time si consuma un confronto estremamente serrato. Su Rai 1 Affari Tuoi arriva a 4.552.000 spettatori con il 23.4%, confermandosi uno dei pilastri della fascia. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.623.000 spettatori pari al 23.8%, superando di pochissimo la rete concorrente e dimostrando come la partita della serata inizi già prima del prime time.

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