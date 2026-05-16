Ascolti Tv ieri (15 maggio): Ilary Blasi riesce nell'impossibile e batte Carlo Conti, il GF VIP supera MilleunaCover Sanremo Il Grande Fratello Vip torna a guidare la serata con un vantaggio più netto rispetto alle ultime settimane, mentre tra talk, film e musica si gioca una battaglia sempre più frammentata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il venerdì sera televisivo continua a confermare una tendenza ormai evidente da settimane: il pubblico si divide sempre di più tra reality, approfondimento e intrattenimento musicale, con ascolti che raramente esplodono davvero ma che, proprio per questo, rendono ogni sfida molto più aperta di quanto sembri a una prima occhiata.

Ascolti TV (Venerdì 15 maggio 2026) la sfida tra GF VIP e MilleunaCover

Nella serata di ieri, venerdì 15 maggio 2026, a conquistare la vittoria è stato Canale 5 con Grande Fratello Vip, che ha raccolto 2.058.000 spettatori pari al 17.6% di share. Un risultato che permette al reality di consolidare il primato del venerdì sera e soprattutto di aumentare il distacco rispetto alla concorrenza diretta, dopo settimane molto più equilibrate.

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Su Rai 1, infatti, MilleunaCover Sanremo si ferma a 1.850.000 spettatori con il 12.8% di share, registrando un lieve calo rispetto alla settimana precedente. Il programma musicale continua a mantenere una sua identità precisa, ma fatica a trasformare la curiosità iniziale in numeri realmente competitivi contro un reality ormai molto rodato e forte soprattutto nelle ore più tarde della serata. Soprattutto considerando che la macchina di Sanremo, che nel 2026 ha deciso di all’ungare l’esperienza Sanremese con eventi TV tutto l’anno, è passata letteralmente da zero a centro, arrivando a proporre in un anno ben tre forma diversi post Sanremo, allungando forse un po’ troppo repentinamente il brodo.

Molto bene ancora una volta Rai 2 con Ore 14 Sera, che intrattiene 1.071.000 spettatori pari all’8.5% di share. Un risultato che conferma il momento estremamente positivo del programma, ormai diventato una presenza stabile e riconoscibile nel venerdì sera televisivo. Per Rai 2 si tratta di numeri particolarmente solidi, soprattutto considerando la forte concorrenza delle reti generaliste principali. Su Italia 1, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro incolla davanti al video 842.000 spettatori con il 5.5%, mentre Rai 3 con Un colpo di fortuna segna 635.000 spettatori pari al 3.5%. Più contenuto rispetto ad altre settimane il risultato di Rete 4, dove Quarto Grado totalizza 946.000 spettatori con il 7.5% di share, pur restando tra le proposte più seguite dell’informazione del venerdì sera. Su La7, invece, Propaganda Live raggiunge 815.000 spettatori e il 6.1%, mantenendo una platea molto fedele e ormai consolidata. Sul Nove, Fratelli di Crozza raduna 895.000 spettatori con il 5% di share, confermando ancora una volta la capacità del programma di restare competitivo anche contro reti molto più forti sul piano generalista.

La lista dei dati di ascolto della serata

Rai 1 | MilleunaCover Sanremo – 12,8% (1.850.000 spettatori)

MilleunaCover Sanremo Canale 5 | Grande Fratello Vip – 17,6% (2.058.000 spettatori)

Rai 2 | Ore 14 Sera – 8,5% (1.071.000 spettatori)

Italia 1 | The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro – 5,5% (842.000 spettatori)

Rai 3 | Un colpo di fortuna – 3,5% (635.000 spettatori)

Rete 4 | Quarto Grado – 7,5% (946.000 spettatori)

La7 | Propaganda Live – 6,1% (815.000 spettatori)

Tv8 | Radio Italia Live – Il Concerto – dati non disponibili

Nove | Fratelli di Crozza – 5% (895.000 spettatori)

Quello che emerge con maggiore chiarezza anche dalla serata di ieri è la forte dispersione del pubblico televisivo. Nessun programma domina realmente la scena, ma diverse proposte riescono a ritagliarsi uno spazio molto preciso, parlando a pubblici differenti e spesso molto fidelizzati. Da una parte il reality di Canale 5 continua a mantenere una leadership abbastanza stabile, dall’altra programmi come Ore 14 Sera, Propaganda Live e Quarto Grado confermano che il pubblico del venerdì cerca ancora approfondimento e attualità, mentre film e intrattenimento musicale si dividono quote più contenute ma comunque rilevanti.

La sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Prosegue anche il confronto serrato dell’access prime time tra De Martino e Gerry Scotti. Come sempre la sfida si gioca sul filo del rasoio, infatti anche ieri sera la differenza è stata minima. Su Rai 1 Affari Tuoi arriva a 4.345.000 spettatori (21.4%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.150.000 spettatori pari al 20.4%.

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