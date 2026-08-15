Ascolti Tv ieri (14 agosto), trionfo Rai con Mogol e Tamberi. Ma Mediaset si consola con un Gerry Scotti eccezionale Ottimo il riscontro nella serata di vener 14 agosto 2026 delle proposte in prima serata di Rai 1 e Rai 2, sempre benissimo La Ruota della Fortuna, ma questo non è una sorpresa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuovo appuntamento con gli ascolti Tv. Nella serata di ieri, venerdì 14 agosto 2026, Rai 1 ha scelto di dare spazio alla musica, proponendo la replica dello speciale "Viva Mogol", mentre chi si è sintonizzato su Canale 5 ha potuto seguire una nuova puntata della soap turca "L’Erede". Non è mancato nemmeno il calcio, con la partita di Coppa Italia Fiorentina-Benevento, oltre agli Europei di atletica leggera, trasmessi da Rai 2.

Ascolti Tv, la prima serata: chi ha vinto tra Viva Mogol e L’Erede

La differenza nel riscontro ottenuto dalla rete ammiraglia Rai e quella Mediaset è evidente. La replica di "Viva Mogol! Con i grandi della musica" ha infatti interessato 1.552.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre hanno seguito "L’Erede" su Canale 5 1.369.000 spettatori con uno share del 13.7%.

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Non sono mancate le proposte coinvolgenti anche per gli appassionati di sport. Ed è proprio una di queste che può consentire alla Rai di esultare. Il riferimento è agli Europei di Atletica Leggera, in onda su Rai 2, che hanno visto Gianmarco Tamberi conquistare la medaglia d’oro, davanti alla Tv a esultare con lui c’erano infatti ben 1.928.000 spettatori pari al 15.6%. Discreto è stato invece il riscontro ottenuto dalla Coppa Italia, la gara Fiorentina-Benevento, trasmessa su Italia 1 è stata seguita da 572.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai3 "Bugiardo seriale" segna 317.000 spettatori (2.6%).

Rete4 ha invece puntato sulla commedia tutta da ridere "Non si ruba a casa dei ladri", vista da 602.000 spettatori (5.1%). Su La7 "La7 Doc – Il Tesoro di Caligola" è stato seguito da 227.000 spettatori e l’1.9%. Anche Tv8 ha puntato sul calcio con la partita amichevole del Trofeo Bortolotti – Atalanta-Athletic Bilbao, che ha ottenuto 109.000 spettatori (0.9%), mentre Canale 20 ha mandato in onda la sfida di Coppa Italia Monza-Avellino, che ha radunato 134.000 spettatori (1.1%).

Rai 1 | Viva Mogol! Con i grandi della musica – 17.1% (1.552.000 spettatori)

| Viva Mogol! Con i grandi della musica – 17.1% (1.552.000 spettatori) Canale 5 | L’Erede – 13,7% (1.369.000 spettatori)

| L’Erede – (1.369.000 spettatori) Rai 2 | Europei di atletica leggera – 15,6% (1.928.000 spettatori )

| Europei di atletica leggera – (1.928.000 spettatori ) Italia 1 | Fiorentina-Benevento – 4,8% (572.000 spettatori)

| Fiorentina-Benevento – (572.000 spettatori) Rai 3 | Bugiardo Seriale 2,6% (317.000 spettatori)

| (317.000 spettatori) Rete 4 | Non si ruba a casa dei ladri – 5,1% (602.000 spettatori)

| Non si ruba a casa dei ladri – (602.000 spettatori) La7 | Doc – Il tesoro di Caligola – 1,9% (602.000 spettatori)

| Doc – Il tesoro di Caligola – (602.000 spettatori) Tv8 | Trofeo Bortolotti Atalanta-Athetic Bilbao – 0,9% (109.000 spettatori)

| Trofeo Bortolotti Atalanta-Athetic Bilbao – (109.000 spettatori) Nove | Comedy Match – 4,1% (445.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: chi ha vinto tra Marco Liorni e Gerry Scotti

E’ sempre interessante conoscere anche gli ascolti dell’access prime time, che vedono confrontarsi Marco Liorni e Gerry Scotti. Anche questa volta non c’è davvero stata storia.

Su Canale5, dopo "Gira La Ruota della Fortuna" (2.955.000 – 22.7%), "La Ruota della Fortuna" raccoglie 3.624.000 spettatori pari al 27.3%. Decisamente più staccata "L’Eredità – Summer" su Rai1, seguita da 2.186.000 spettatori (16.5%).

Nel preserale è evidente la differenza tra Rai e Mediaset, ma all’inverso, a vincere è infatti la proposta della Tv di Stato. Su Rai1 "Reazione a Catena – L’Intesa Vincente" ottiene 1.811.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.456.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale5 la replica di The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.199.000 spettatori (13.9%), mentre The Wall convince 1.310.000 spettatori (13.1%).

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