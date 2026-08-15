Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti Tv ieri (14 agosto), trionfo Rai con Mogol e Tamberi. Ma Mediaset si consola con un Gerry Scotti eccezionale

Ottimo il riscontro nella serata di vener 14 agosto 2026 delle proposte in prima serata di Rai 1 e Rai 2, sempre benissimo La Ruota della Fortuna, ma questo non è una sorpresa

Ilaria Macchi

Ilaria Macchi

Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Mogol Gerry Scotti
IPA

Nuovo appuntamento con gli ascolti Tv. Nella serata di ieri, venerdì 14 agosto 2026, Rai 1 ha scelto di dare spazio alla musica, proponendo la replica dello speciale "Viva Mogol", mentre chi si è sintonizzato su Canale 5 ha potuto seguire una nuova puntata della soap turca "L’Erede". Non è mancato nemmeno il calcio, con la partita di Coppa Italia Fiorentina-Benevento, oltre agli Europei di atletica leggera, trasmessi da Rai 2.

Ascolti Tv, la prima serata: chi ha vinto tra Viva Mogol e L’Erede

La differenza nel riscontro ottenuto dalla rete ammiraglia Rai e quella Mediaset è evidente. La replica di "Viva Mogol! Con i grandi della musica" ha infatti interessato 1.552.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre hanno seguito "L’Erede" su Canale 5 1.369.000 spettatori con uno share del 13.7%.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Non sono mancate le proposte coinvolgenti anche per gli appassionati di sport. Ed è proprio una di queste che può consentire alla Rai di esultare. Il riferimento è agli Europei di Atletica Leggera, in onda su Rai 2, che hanno visto Gianmarco Tamberi conquistare la medaglia d’oro, davanti alla Tv a esultare con lui c’erano infatti ben 1.928.000 spettatori pari al 15.6%. Discreto è stato invece il riscontro ottenuto dalla Coppa Italia, la gara Fiorentina-Benevento, trasmessa su Italia 1 è stata seguita da 572.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai3 "Bugiardo seriale" segna 317.000 spettatori (2.6%).

Rete4 ha invece puntato sulla commedia tutta da ridere "Non si ruba a casa dei ladri", vista da 602.000 spettatori (5.1%). Su La7 "La7 Doc – Il Tesoro di Caligola" è stato seguito da 227.000 spettatori e l’1.9%. Anche Tv8 ha puntato sul calcio con la partita amichevole del Trofeo Bortolotti – Atalanta-Athletic Bilbao, che ha ottenuto 109.000 spettatori (0.9%), mentre Canale 20 ha mandato in onda la sfida di Coppa Italia Monza-Avellino, che ha radunato 134.000 spettatori (1.1%).

  • Rai 1 | Viva Mogol! Con i grandi della musica – 17.1% (1.552.000 spettatori)
  • Canale 5 | L’Erede 13,7% (1.369.000 spettatori)
  • Rai 2 | Europei di atletica leggera 15,6% (1.928.000 spettatori )
  • Italia 1 | Fiorentina-Benevento 4,8% (572.000 spettatori)
  • Rai 3 | Bugiardo Seriale 2,6% (317.000 spettatori)
  • Rete 4 | Non si ruba a casa dei ladri 5,1% (602.000 spettatori)
  • La7 | Doc – Il tesoro di Caligola 1,9% (602.000 spettatori)
  • Tv8 | Trofeo Bortolotti Atalanta-Athetic Bilbao 0,9% (109.000 spettatori)
  • Nove | Comedy Match 4,1% (445.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: chi ha vinto tra Marco Liorni e Gerry Scotti

E’ sempre interessante conoscere anche gli ascolti dell’access prime time, che vedono confrontarsi Marco Liorni e Gerry Scotti. Anche questa volta non c’è davvero stata storia.

Su Canale5, dopo "Gira La Ruota della Fortuna" (2.955.000 – 22.7%), "La Ruota della Fortuna" raccoglie 3.624.000 spettatori pari al 27.3%. Decisamente più staccata "L’Eredità – Summer" su Rai1, seguita da 2.186.000 spettatori (16.5%).

Nel preserale è evidente la differenza tra Rai e Mediaset, ma all’inverso, a vincere è infatti la proposta della Tv di Stato. Su Rai1 "Reazione a Catena – L’Intesa Vincente" ottiene 1.811.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.456.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale5 la replica di The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.199.000 spettatori (13.9%), mentre The Wall convince 1.310.000 spettatori (13.1%).

Potrebbe interessarti anche

Mogol e Giletti

Stasera in tv (14 agosto), Mogol celebrato da Giletti sfida la Coppa Italia e gli Europei di atletica leggera

Cosa vedere stasera? Il meglio della prima serata di venerdì 14 agosto: l’omaggio a ...
Ascolti 23 luglio 2026

Ascolti Tv ieri (23 luglio): Ilary Blasi si conferma contro Argentero in replica, Scotti mattatore

Battiti Live vince ancora col 18,7% di share su Canale 5, le repliche di Doc – Nelle...
Ascolti 11 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (11 agosto): Marcell Jacobs fa volare Rai 2, Papi e Noemi si confermano, Gerry Scotti senza rivali

Il film Fino all’ultimo indizio vince col 15,7% di share su Canale 5, Upgraed su Rai...
Ascolti 13 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (13 agosto): Argentero sconfitto in replica, Brindisi vola con l’anniversario di Garlasco

Il film di Canale 5 La guerra dei nonni vince col 15,7% di share, Doc – Nelle tue ma...
Ascolti 12 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (12 agosto): Alberto Angela non si rialza e chiude, magic moment Rai 2 e Scotti domina

Noos saluta all’11,7% di share, il film Ricchi a tutti i costi su Canale 5 al 14,6% ...
Ascolti 5 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (5 agosto): Oppenheimer non decolla, Gerry Scotti irraggiungibile e Pino Insegno domina

Il film di Cristopher Nolan tocca il 16,2% di share, Teo e Zodì su Rai 1 al 13,3%, b...
Ascolti 10 agosto 2026

Ascolti tv ieri (10 agosto): Il giovane Montalbano fa il botto, Brindisi vola con Garlasco e Gerry Scotti dilaga

L’amata fiction con Michele Riondino vince col 17,1% di share, bene il film turco Ho...
Ascolti 30 luglio 2026

Ascolti Tv ieri (30 luglio): Ilary Blasi chiude in bellezza, Scotti asfalta Liorni

Battiti Live vince e chiude al 19,7% di share su Canale 5, le repliche di Doc – Nell...
Ascolti 9 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (9 agosto): Alberto Angela ancora battuto, Pino Insegno domina e Scotti da urlo

Noos si ferma al 12,9% di share, vince la dizi turca Racconto Di Una Notte, La Ruota...

Personaggi

Marco Galeone

Marco Galeone
Stefano Bini

Stefano Bini
Massimo Giletti

Massimo Giletti
Mary De Gennaro

Mary De Gennaro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963