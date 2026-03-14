Ascolti tv ieri (13 marzo), Antonella Clerici trionfa in ogni versione: lo smacco a Io Sono Farah Il talent della Clerici cresce ancora, la fiction turca di Canale 5 invece regge. Intanto l’access prime time resta una sfida all'ultimo punto percentuale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La prima serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, conferma una tendenza che nelle ultime settimane sta diventando sempre più evidente: il venerdì si sta assestando su equilibri chiari ma non scontati, con una rete leader che allunga, una concorrenza che prova a restare agganciata e una fascia di access prime time che, ancora una volta, incide in modo significativo sull’inerzia della serata.

Ascolti 13 marzo 2026: la sfida tra The Voice Generation e Io Sono Farah

Su Rai 1 The Voice Generations interessa 3.233.000 spettatori pari al 22.8% di share dalle 21:59 alle 00:17, segnando una crescita evidente rispetto alla settimana precedente e rafforzando la propria posizione di leader del venerdì sera. Il talent musicale riesce a intercettare un pubblico trasversale, mantenendo una buona tenuta fino alla mezzanotte e oltre. Il dato mostra un distanziamento più solido rispetto alle settimane passate, con un distacco più marcato sulla diretta concorrenza e una fidelizzazione ormai consolidata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

DJ JAD – GUARDA LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA COMPLETA





Su Canale 5 Io Sono Farah conquista 1.786.000 spettatori con il 16.5% di share dalle 22:04 alle 1:40. La fiction mantiene una quota significativa e si difende bene nella sovrapposizione diretta con Rai 1, pur senza riuscire a ridurre in modo sostanziale il divario. Il risultato è coerente con l’andamento delle ultime settimane.

Le altre reti tra film, serie e approfondimento

Su Rai 2 la serata si divide tra Delitti in Paradiso, che intrattiene 650.000 spettatori pari al 3.5%, e Oltre il Paradiso, che raccoglie 487.000 spettatori con il 3.4%. Italia 1 propone il film Aquaman, seguito da 843.000 spettatori con il 5.5% di share, un risultato discreto che consente alla rete di mantenersi stabile. Su Rai 3 La Pelle del Mondo segna 464.000 spettatori pari al 2.7%, mentre Rete 4 con Quarto Grado totalizza 1.101.000 spettatori con l’8.8%, confermandosi uno degli appuntamenti più solidi della rete e mantenendo una platea fedele nel segmento dell’approfondimento.

Buona anche la performance di La7, dove Propaganda Live raggiunge 941.000 spettatori e il 7.1%, dimostrando una stabilità che nel tempo è diventata una costante. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.042.000 spettatori con il 5.9%, superando ancora la soglia del milione e ritagliandosi uno spazio rilevante nel panorama della satira televisiva. Tv8 con MasterChef ottiene 338.000 spettatori pari al 2.4%, mantenendo un risultato in linea con la propria media.

Ascolti prima serata – riepilogo

Rai 1 The Voice Generations 3.233.000 spettatori 22.8%

Canale 5 Io Sono Farah 1.786.000 spettatori 16.5%

Rete 4 Quarto Grado 1.101.000 spettatori 8.8%

Nove Fratelli di Crozza 1.042.000 spettatori 5.9%

La7 Propaganda Live 941.000 spettatori 7.1%

Italia 1 Aquaman 843.000 spettatori 5.5%

Rai 2 Delitti in Paradiso 650.000 spettatori 3.5%

Rai 3 La Pelle del Mondo 464.000 spettatori 2.7%

Tv8 MasterChef 338.000 spettatori 2.4%

Access prime time: De Martino e Scotti in eterna sfida

Prima della prima serata vera e propria, la sfida si gioca sul filo dei decimali. Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.300.000 spettatori con il 22.2%, mentre Affari Tuoi arriva a 4.700.000 spettatori pari al 23.4% dalle 20:53 alle 21:43. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna nella versione breve di 7 minuti con 3.981.000 spettatori (20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.834.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:52 alle 21:57.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

Potrebbe interessarti anche