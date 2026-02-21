Ascolti tv ieri 20 febbraio: L'eredità promossa in prima serata, Liorni batte Io sono Farah, ma non brilla Una serata combattuta tra giochi, fiction e Olimpiadi, con l’access prime time che torna decisivo. Ecco. chi è emerso, ma senza eccellere, nella serata di ieri.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La prima serata di ieri, venerdì 20 febbraio 2026, restituisce una fotografia piuttosto articolata del panorama televisivo, fatta di equilibri meno scontati del solito, di distanze contenute tra i principali competitor e di un access prime time tornato a pesare in modo concreto sull’andamento complessivo della serata. Dopo settimane segnate da stravolgimenti di palinsesto e collocazioni anomale, il pubblico sembra aver ritrovato alcune abitudini, pur continuando a muoversi con curiosità tra generi diversi.

Già dalle prime ore della sera, infatti, la sensazione è quella di una competizione diffusa, senza un dominio schiacciante ma con più proposte capaci di intercettare fasce di pubblico differenti, ognuna con una propria identità ben riconoscibile.

Rai 1 e Canale 5: Liorni vince ma delude

Su Rai 1, L’Eredità – Sfida tra Giganti si attesta a 2.563.000 spettatori pari al 17.4% di share, un risultato solido ma non travolgente, che conferma la tenuta del format anche in prima serata, pur senza raggiungere picchi tali da mettere al riparo la rete da una concorrenza agguerrita. Subito dietro si posiziona Canale 5 con Io Sono Farah, che conquista 2.063.000 spettatori e il 15.1% di share. Una performance che mantiene la serie pienamente competitiva e che riduce sensibilmente il divario con Rai 1, dimostrandosi capace di attutire il colpo di una serata speciale del primo canale.

Le Olimpiadi reggono contro la concorrenza

Su Rai 2, le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il pattinaggio su ghiaccio coinvolgono 2.488.000 spettatori pari al 12.6%, un risultato di rilievo che dimostra ancora una volta come l’evento sportivo riesca a ritagliarsi uno spazio significativo anche in una serata densa di alternative. Il dato conferma la capacità dei Giochi di attrarre un pubblico trasversale.Gli altri canali

Buona la risposta per Italia 1, dove Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar incolla davanti al video 1.008.000 spettatori con il 6.1% di share, superando la soglia del milione e offrendo alla rete un risultato più che soddisfacente per una proposta filmica. Intanto su Rai 3, Cattiverie a domicilio registra 803.000 spettatori e il 4.4%, confermando come il cinema d’autore possa trovare una sua collocazione stabile nel terzo canale, pur restando lontano dai grandi numeri delle reti generaliste. Nel campo dell’approfondimento, Rete 4 con Quarto Grado totalizza 1.147.000 spettatori pari all’8.9%, confermandosi una delle proposte più solide del venerdì sera. Su La7, Propaganda Live raggiunge 880.000 spettatori e il 6.6%, mantenendo una platea fedele e coerente con il profilo del programma. Più contenuti, ma in linea con le rispettive medie, i risultati di Tv8 con Cucine da Incubo, seguito da 295.000 spettatori (1.8%), e del Nove, dove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 409.000 spettatori con il 2.3% di share.

Ascolti prima serata, il recap:

Rai1 L’Eredità – Sfida tra Giganti 2.563.000 spettatori 17.4%

Canale5 Io Sono Farah 2.063.000 spettatori 15.1%

Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 2.488.000 spettatori 12.6%

Italia1 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar 1.008.000 spettatori 6.1%

Rai3 Cattiverie a domicilio 803.000 spettatori 4.4%

Rete4 Quarto Grado 1.147.000 spettatori 8.9%

La7 Propaganda Live 880.000 spettatori 6.6%

Tv8 Cucine da Incubo 295.000 spettatori 1.8%

Nove I Migliori Fratelli di Crozza 409.000 spettatori 2.3%

Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna

Su Rai 1 Cinque Minuti interessa 4.018.000 spettatori (20.4%), mentre Affari Tuoi di De Martino arriva a 4.728.000 spettatori pari al 22.9% nella fascia 20:49–21:40. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.611.000 spettatori (18.1%), La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti raccoglie 4.648.000 spettatori e il 22.7% dalle 20:50 alle 21:56.

