Ascolti tv ieri 13 febbraio: Affari Tuoi si prende la prima serata, numeri da record contro Io sono Farah Una prima serata senza il solito access prime time che ridisegna la mappa degli equilibri televisivi. Ecco cosa succede quando porti un format come Affari Tuoi a competere nella fascia più ambita.

La prima serata di ieri, venerdì 13 febbraio 2026, ha offerto un quadro piuttosto netto delle preferenze del pubblico televisivo. L’assenza della consueta sfida dell’access prime time, dovuta allo spostamento di Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte direttamente in prima serata, ha infatti modificato la routine del pubblico e, di conseguenza, l’andamento complessivo degli ascolti.

Rai1 domina con una scelta fuori schema

Fin dalle prime battute della serata, è apparso chiaro come la scelta di palinsesto di Rai 1 abbia inciso in modo sostanziale sulla distribuzione degli spettatori, offrendo uno scenario nuovo. Non sorprende quindi che il dato più rilevante della serata riguardi proprio Rai 1, che con Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte conquista 4.231.000 spettatori pari al 23.4% di share, in una fascia oraria estesa dalle 20:48 alle 23:33. Un risultato che conferma la solidità del format anche al di fuori della collocazione tradizionale e che dimostra come il pubblico abbia seguito con convinzione questa proposta inedita, premiando la rete con numeri da leader indiscusso della serata. L’operazione si rivela dunque vincente non solo in termini quantitativi, ma anche sul piano strategico, perché sottrae pubblico alla concorrenza diretta e azzera, di fatto, la consueta competizione con La ruota della fortuna, rimasta fuori dal confronto diretto.

Su Canale 5 infatti, la serie Io Sono Farah si ferma a 1.945.000 spettatori con il 14.6% di share, un risultato discreto ma distante dalla vetta, che colloca la rete al secondo posto della serata senza però riuscire a impensierire il primato di Rai 1. Gli ascolti evidenziano una tenuta moderata, sufficiente a garantire una presenza competitiva ma non tale da ribaltare gli equilibri.

Cinema, sport e approfondimento: numeri contenuti ma stabili

Buona la prova di Rai 2, che con Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e il pattinaggio artistico coinvolge 2.071.000 spettatori pari all’11.1% di share nella fascia 21:02–23:05. Un risultato significativo per una proposta sportiva di nicchia, che dimostra come gli eventi legati ai Giochi riescano a intercettare un pubblico trasversale, curioso e fidelizzato.

Sul fronte del cinema, Italia 1 propone Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, che raccoglie 760.000 spettatori con il 4.7% di share, confermando una performance in linea con le aspettative per una replica già ampiamente conosciuta dal pubblico. Più contenuti i numeri di Rai 3, dove Past Lives si ferma a 314.000 spettatori pari all’1.7%, segno di una proposta cinematografica più autoriale e meno orientata ai grandi numeri, ma coerente con l’identità della rete.

Talk e intrattenimento: equilibri consolidati

Tra i programmi di approfondimento, Rete4 con Quarto Grado raggiunge 1.010.000 spettatori e il 7.7% di share, mantenendo una posizione solida e confermando il proprio pubblico di riferimento. Su La7, Propaganda Live ottiene 846.000 spettatori con il 6.2%, un risultato stabile che riflette la fedeltà di una platea ben definita.

Chiudono la panoramica Tv8 con Cucine da Incubo, seguito da 260.000 spettatori (1.6%), e Nove con I Migliori Fratelli di Crozza, che totalizza 329.000 spettatori e l’1.8% di share.

Riepilogo ascolti prima serata – venerdì 13 febbraio

