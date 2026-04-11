Ascolti tv ieri (10 aprile), Bianca Guaccero supera Ilary Blasi: Dalla Strada al Palco parte col botto contro il GF Vip Il venerdì tra show, reality e satira vedere Rai 1 alla guida della serata, il Gf in difficoltà e il Nove crescere nell’access prime time. Ecco tutta la programmazione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata di venerdì 10 aprile 2026 si è sviluppata in modo piuttosto chiaro, con Rai 1 capace di imporsi in modo netto sulla concorrenza diretta e con un quadro generale che, con qualche stravolgimento come la mancata messa in onda di Propaganda Live, restituisce indicazioni interessanti sugli equilibri del prime time. Tra spettacolo, reality, cinema e approfondimento, il pubblico ha distribuito le proprie scelte in maniera meno frammentata rispetto ad altre settimane, premiando in particolare l’intrattenimento dal vivo.

Dalla Strada al Palco Special guida e sorpassa il Grande Fratello Vip

Su Rai 1 Dalla Strada al Palco Special interessa 2.977.000 spettatori pari al 21% di share dalle 21:53 alle 00:17, risultando il programma più visto della serata. Un dato che conferma la solidità del format anche nella versione speciale e che consente alla rete ammiraglia di mantenere una leadership chiara nel confronto diretto. Il risultato assume ancora più valore se si considera la concorrenza diretta e la durata della trasmissione: superare la soglia del 20% in un contesto così competitivo rappresenta un segnale preciso di fidelizzazione del pubblico, che continua a riconoscere nello show una proposta forte e riconoscibile, nonostante le novità di questa edizione. Su Canale 5 Grande Fratello Vip conquista 1.974.000 spettatori con uno share del 17.2% dalle 21:59 alle 1:19. Il reality mantiene una base solida, ma il distacco da Rai 1 resta evidente, con quasi quattro punti percentuali di differenza. Pur restando la seconda forza della serata, il programma non riesce a ridurre in maniera significativa il gap con la proposta concorrente, evidenziando ancora una volta come il venerdì sera si stia progressivamente orientando verso formule diverse rispetto al reality ormai saturo.

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Ascolti TV (venerdì 10 aprile): il resto della programmazione

Su Rete 4 Quarto Grado totalizza 1.071.000 spettatori pari all’8.7%, dato che consolida la posizione del programma nell’area dell’approfondimento crime, con una quota share significativa. Tra i risultati più interessanti della serata spicca quello del Nove, dove Fratelli di Crozza raduna 1.309.000 spettatori con il 7.5%, confermandosi una delle alternative più forti del venerdì e riuscendo a superare diverse reti generaliste. Italia 1 propone il film Aquaman e il regno perduto, che incolla davanti al video 981.000 spettatori con il 6%, mentre su Rai 3 La casa di Ninetta segna 708.000 spettatori con il 3.9%.

Su Rai 2 la serata si articola con Delitti in Paradiso, seguito da 781.000 spettatori pari al 4.3%, e con Oltre il Paradiso, che raccoglie 722.000 spettatori con il 5%, mantenendo una buona continuità interna. Su La 7 il film Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche raggiunge 393.000 spettatori e il 2.3%, mentre Tv8 con MasterChef ottiene 439.000 spettatori pari al 3.1%.

Ecco il recap degli ascolti della prima serata:

Rai 1 Dalla Strada al Palco Special 2.977.000 spettatori 21%

2.977.000 spettatori 21% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.974.000 spettatori 17.2%

1.974.000 spettatori 17.2% Nove Fratelli di Crozza 1.309.000 spettatori 7.5%

1.309.000 spettatori 7.5% Rete 4 Quarto Grado 1.071.000 spettatori 8.7%

1.071.000 spettatori 8.7% Italia 1 Aquaman e il regno perduto 981.000 spettatori 6%

981.000 spettatori 6% Rai 2 Delitti in Paradiso 781.000 spettatori 4.3%

781.000 spettatori 4.3% Rai 3 La casa di Ninetta 708.000 spettatori 3.9%

708.000 spettatori 3.9% Tv8 MasterChef 439.000 spettatori 3.1%

439.000 spettatori 3.1% La7 Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche 393.000 spettatori 2.3%

Access prime time:continua il confronto

Prima ancora della prima serata, l’access prime time ha delineato un quadro estremamente significativo. Su Rai 1 Affari Tuoi – in onda con una puntata speciale con ospiti Gianni Morandi e Jovanotti – arriva a 5.444.000 spettatori pari al 27.5% dalle 20:47 alle 21:45, imponendosi con un margine consistente. Su Canale 5, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.507.000 spettatori pari al 22.8% dalle 20:49 alle 21:52. Il confronto evidenzia un vantaggio marcato di Rai 1 nella fascia strategica dell’access, novità rispetto alle scorse settimane, ma soprattutto una percentuale di share altissima per il gioco dei pacchi, che non si vedeva dalla scorsa stagione o dai tempi di Amadeus.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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