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Ascolti tv ieri (sabato 9 maggio): Amici 25 Serale batte Dalla Strada al Palco, Gerry Scotti supera Affari Tuoi

Mediaset vince la prima serata del sabato sera con Amici che raggiunge uno share pari al 22.2%. Dalla Strada al Palco Special tiene il passo con 2.493.000 spettatori

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

ascolti tv 9 maggio

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri 9 maggio 2026 su Rai 1 è andata in onda, in prima serata, una nuova puntata di Dalla strada al Palco – Special con Bianca Guaccero, Mara Venier, Carlo Conti, Nino Frassica e Luca Argentero. Su Canale 5, ancora Maria De Filippi alla conduzione del Serale di Amici. Due prodotti televisivi che si sono sfidati in prime time: da una parte, il fortunato talent show della rete Mediaset che continua la scalata verso la serata finale; dall’altra, il programma di Rai 1 che mostra ogni sera al pubblico performance dal vivo di artisti di strada. Ad accompagnare ogni esibizione c’è come sempre il Maestro Enrico Melozzi. Ecco come sono andati i dati Auditel.

Ascolti tv ieri sera 9 maggio: chi ha vinto tra Amici e Dalla Strada al Palco Special

Nella prima serata di ieri, sabato 9 maggio 2026, Amici ha ancora una volta battuto la messa in onda di Dalla Strada al Palco Special. Il talent di Rai 1 ha raccolto 2.493.000 spettatori raggiungendo uno share pari al 17.9%, mentre il programma di Maria De Filippi – Amici 25 ha incollato davanti al piccolo schermo 2.904.000 spettatori con uno share del 22.2%. Su Rai 2 è invece andato in onda la serie tv The Rookie, con 615.000 spettatori e uno share del 3.9%. Il film Kung Fu Panda 3 – in onda su Italia 1 – ha raggiunto 589.000 spettatori (3.8%), mentre su Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta ha interessato 552.000 spettatori e il 3.9% di share. 616.000 spettatori (4.1%) sono invece stati incollati allo schermo per il film Bomber con Bud Spencer e Jerry Calà.

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Più distanziate sono invece state le altre reti, con La 7 che ha mandato in onda una nuova puntata di In Altre Parole (1.094.000 spettatori, 6.6 % di share nella prima parte; 579.000 con il 4.2 % di share nella seconda). La replica di Masterchef – trasmessa su Tv8 – ha invece raggiunto 242.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove, 521.000 spettatori (3.7 %) hanno guardato Accordi & Disaccordi.

Gerry Scotti domina l’access prime time: ascolti tv 9 maggio 2026

Ancora un nuovo appuntamento con Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino nel preserale di Rai 1. Lo showman è stato battuto dal "dirimpettaio" Gerry Scotti e ha totalizzato 3.648.000 spettatori con uno share pari al 21.8 %. La messa in onda de La Ruota della Fortuna ha invece raccolto 3.766.000 spettatori, raggiungendo uno share pari al 22.4%.

L’access prime time ha inoltre visto la messa in onda, su Rai 2, del Tg2 Post, visto da 615.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 903.000 spettatori (5.4%) sono stati incollati davanti a una nuova puntata di N.C.I.S. – Unità Anticrimine. Su Rai 3 Fin che la Barca Va ha interessato 560.000 spettatori con uno share pari al 3.5%. Su Rete 4, c’è invece stato un nuovo episodio di 4 di Sera Weekend che, nella prima parte, ha raccolto 657.000 spettatori (4%), mentre nella seconda 681.000 persone con il 4.1 % di share.

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