Ascolti tv (sabato 6 settembre): Paolo Bonolis batte Camilleri,chi ha vinto tra Gerry Scotti e De Martino

E' Ciao Darwin lo show più visto della prima serata più importante della settimana, che batte abbondantemente il documentario-omaggio Rai per i 100 anni del creatore di Montalbano: tutti i numeri

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Ascolti tv di sabato 23 agosto 2025: chi ha vinto la serata sempre più ambita della settimana televisiva? A scontrarsi sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset, sono state due proposte molto diverse: sui Rai Uno infatti, è andato in onda uno speciale dedicato ai 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, con tante testimonianze e curiosità che hanno permesso al pubblico che ha seguito Camilleri 100 di inoltrarsi nel mondo del papà del Commissario Montalbano. Su Canale 5 invece, si è rinnovato l’appuntamento con una delle repliche di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis. Scopriamo chi ha vinto la sfida degli ascolti tv di sabato 6 settembre 2025.

Ascolti tv: chi ha vinto tra Camilleri 100 e Ciao Darwin

A vincere la sfida della prima serata tra le reti ammiraglie Rai e Mediaset, che ha visto scontrarsi il documentario Camilleri 100 contro una nuova puntata in replica del bizzarro game Ciao Darwin guidato dalla coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è stato il programma di Canale 5 che ha ottenuto 1.550.000 spettatori con uno share del 16.9%, mentre l’omaggio al papà di Montalbano su Rai Uno ha intrattenuto 1.367.000 spettatori pari all’11.3% dello share.

Bene il film di Liliana Cavani in onda in prima visione tv su Rai Tre, L’Ordine del Tempo, che è stato scelto da ben 639.000 spettatori, mentre su Rai Due un’altra prima visione, Alla ricerca di mia figlia è stato visto da 908.000 spettatori pari al 7% di share.

I film di Italia Uno e Rete Quattro invece, come sono andati? Vi presento Joe Black totalizza un totale di di 505.000 spettatori (4.9%), mentre Bumblebee ha fatto 575.000 spettatori , ovvero una fetta del 4.5% sul totale. Su La7, un altro film Colpevole d’innocenza conquista 545.000 spettatori che equivalgono al 4.2% del pubblico totale della fascia oraria di prima serata.

E ancora, Su Tv8 la sfida guidata da chef Alessandro Borghese tra i 4 Ristoranti di uno stesso luogo in gara, totalizza 247.000 spettatori (ovvero 1.8% di share) nel primo episodio e 254.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio. Sul Nove Delitti in Famiglia, con la puntata dedicata al delitto di Garlasco e all’omicidio di Chiara Poggi, è stato il programma scelto da 280.000 spettatori, cioè il 2.3% del totale.

LA sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Infine, chi ha vinto la sfida caldissima dell’access prime time, secondo gli ascolti tv di sabato 6 settembre? Ancora una volta è Gerry Scotti a festeggiare una vittoria su Stefano De Martino, con la sua Ruota della Fortuna con il 26.6% di share, contro il 23.6% di Affari Tuoi su Rai Uno.

