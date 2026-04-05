Ascolti TV ieri (4 aprile): Amici 25 affonda Canzonissima e le fiction Rai, anche De Martino non sorride Maria De Filippi vince la sfida degli ascolti del sabato sera contro Milly Carlucci: la supera di circa un milione e dà del filo da torcere anche alle fiction Rai

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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La prima serata di sabato 4 aprile 2026 ha visto sfidarsi i due programmi di punta delle reti ammiraglie di Rai e Mediaset, rispettivamente Canzonissima e Amici 25, ma chi ha vinto la gara degli ascolti tv? Intanto è giusto sottolineare che, essendo sabato di Pasqua, i dati hanno segnato una lieve diminuzione del pubblico davanti alla televisione, come è normale che sia nei giorni di festa. Ma ieri sono andati in onda anche altri programmi che meritano attenzione, come la fiction Morgane – Detective geniale 5 su Rai2 e il film d’animazione Cattivissimo Me 3 su Italia 1, i cui ascolti però non sono paragonabili a quelli di Rai1 e Canale 5. Ecco tutti i dati sugli ascolti tv e lo share della prima serata del 4 aprile 2026.

Ascolti TV, sabato 4 aprile 2026: Amici 25 vince la prima serata

Ieri, sabato 4 aprile, nel prime time di Rai1 è tornato l’appuntamento con Canzonissima, il programma musicale condotto da Milly Carlucci che ha tenuto incollati allo schermo 2.210.000 spettatori con uno share pari al 17.4% dalle 21:23 alle 1:01 di notte. A seguire troviamo Amici 25, in onda su Canale 5 e presentato da Maria De Filippi. Il talent show di ‘Queen Mary’ ha portato a casa un risultato migliore rispetto allo show di Rai1, con 3.100.000 spettatori e uno share del 23.2% dalle 21:22 alle 00:40 (il segmento "Buonanotte" è sceso a 1.194.000 persone e il 19.5% di share).

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Numeri nettamente minori invece per le altre reti Mediaset e Rai, a partire dalla fiction Morgane – Detective geniale 5 su Rai2, che non supera il milione di telespettatori: 808.000 persone pari al 5%. E lo stesso vale per Italia1, dove i dati sono molto simili: Cattivissimo me 3 con 790.000 spettatori (4.8%). Si abbassano ancora di più i numeri per Rai 3, che ha presentato una nuova puntata del programma di Rai Cultura La Pelle del Mondo. Condotto dal neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e dal comico Lillo Petrolo, il programma è stato visto da 418.000 spettatori (2.7%), mentre su Rete4 i dati salgono con Don Camillo seguito da 780.000 spettatori (5.1%).

In Altre Parole… Di Più, in onda su La7 sabato 4 aprile, ‘porta a casa’ 672.000 spettatori con il 4.2% di share, mentre su Tv8 4 Ristoranti è stato visto da 316.000 spettatori (1.9%) e sul Nove Lezioni Private ha intrattenuto 322.000 spettatori con il 2.1%.

Rai 1 | Canzonissima – 17.4% (2.210.000 spettatori)

| – (2.210.000 spettatori) Canale 5 | Amici 25 – 23.2% (3.100.000 spettatori)

| Amici 25 – (3.100.000 spettatori) Rai 2 | Morgane – Detective geniale 5 – 5% (808.000 spettatori)

| Morgane – Detective geniale 5 – (808.000 spettatori) Italia 1 | Cattivissimo Me 3 – 4.8% (790.000 spettatori)

| – (790.000 spettatori) Rai 3 | La Pelle del Mondo – 2.7% (418.000 spettatori)

| La Pelle del Mondo – (418.000 spettatori) Rete 4 | Don Camillo – 5,1% (780.000 spettatori)

| Don Camillo – (780.000 spettatori) La7 | In Altre Parole… Di Più – 4.2% (672.000 spettatori)

| In Altre Parole… Di Più – (672.000 spettatori) Tv8 | 4 Ristoranti – 1.9% (316.000 spettatori)

| 4 Ristoranti – (316.000 spettatori) Nove | Lezioni Private – 2.1% (322.000 spettatori)

Parlando invece del preserale di Canale 5 e Rai1, Affari Tuoi ha raggiunto 3.975.000 spettatori (22.2%) dalle 20:40 alle 21:19, mentre La Ruota della Fortuna ha vinto lo scontro diretto raccogliendo 4.150.000 spettatori e il 23.2% dalle 20:43 alle 21:20.

Canzonissima vs Amici 25: gli ascolti tv del 4 aprile 2026 dicono tutto

Come lo scorso sabato, la sfida più attesa era quella tra Canzonissima, programma di punta di Rai1 per questa stagione, e Amici 25, ormai un caposaldo della rete ammiraglia di Mediaset. Gli ascolti del 4 aprile hanno confermato che il talent show di Maria De Filippi è ancora molto seguito e apprezzato dai fan di ‘Queen Mary’ e del programma in sé, ma è anche vero che Milly Carlucci nel corso delle settimane sta ottenendo risultati molto buoni. D’altronde la sfida è tra due regine della televisione italiana, quindi non potevamo aspettarci nulla di diverso, anche se questa volta Maria ha proprio affondato Milly: per quanto riguarda gli ascolti, la differenza è di circa un milione di telespettatori in più rispetto all’avversaria.

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