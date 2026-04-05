Ascolti TV ieri (4 aprile): Amici 25 affonda Canzonissima e le fiction Rai, anche De Martino non sorride
Maria De Filippi vince la sfida degli ascolti del sabato sera contro Milly Carlucci: la supera di circa un milione e dà del filo da torcere anche alle fiction Rai
La prima serata di sabato 4 aprile 2026 ha visto sfidarsi i due programmi di punta delle reti ammiraglie di Rai e Mediaset, rispettivamente Canzonissima e Amici 25, ma chi ha vinto la gara degli ascolti tv? Intanto è giusto sottolineare che, essendo sabato di Pasqua, i dati hanno segnato una lieve diminuzione del pubblico davanti alla televisione, come è normale che sia nei giorni di festa. Ma ieri sono andati in onda anche altri programmi che meritano attenzione, come la fiction Morgane – Detective geniale 5 su Rai2 e il film d’animazione Cattivissimo Me 3 su Italia 1, i cui ascolti però non sono paragonabili a quelli di Rai1 e Canale 5. Ecco tutti i dati sugli ascolti tv e lo share della prima serata del 4 aprile 2026.
Ascolti TV, sabato 4 aprile 2026: Amici 25 vince la prima serata
Ieri, sabato 4 aprile, nel prime time di Rai1 è tornato l’appuntamento con Canzonissima, il programma musicale condotto da Milly Carlucci che ha tenuto incollati allo schermo 2.210.000 spettatori con uno share pari al 17.4% dalle 21:23 alle 1:01 di notte. A seguire troviamo Amici 25, in onda su Canale 5 e presentato da Maria De Filippi. Il talent show di ‘Queen Mary’ ha portato a casa un risultato migliore rispetto allo show di Rai1, con 3.100.000 spettatori e uno share del 23.2% dalle 21:22 alle 00:40 (il segmento "Buonanotte" è sceso a 1.194.000 persone e il 19.5% di share).
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Numeri nettamente minori invece per le altre reti Mediaset e Rai, a partire dalla fiction Morgane – Detective geniale 5 su Rai2, che non supera il milione di telespettatori: 808.000 persone pari al 5%. E lo stesso vale per Italia1, dove i dati sono molto simili: Cattivissimo me 3 con 790.000 spettatori (4.8%). Si abbassano ancora di più i numeri per Rai 3, che ha presentato una nuova puntata del programma di Rai Cultura La Pelle del Mondo. Condotto dal neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e dal comico Lillo Petrolo, il programma è stato visto da 418.000 spettatori (2.7%), mentre su Rete4 i dati salgono con Don Camillo seguito da 780.000 spettatori (5.1%).
In Altre Parole… Di Più, in onda su La7 sabato 4 aprile, ‘porta a casa’ 672.000 spettatori con il 4.2% di share, mentre su Tv8 4 Ristoranti è stato visto da 316.000 spettatori (1.9%) e sul Nove Lezioni Private ha intrattenuto 322.000 spettatori con il 2.1%.
- Rai 1 | Canzonissima – 17.4% (2.210.000 spettatori)
- Canale 5 | Amici 25 – 23.2% (3.100.000 spettatori)
- Rai 2 | Morgane – Detective geniale 5 – 5% (808.000 spettatori)
- Italia 1 | Cattivissimo Me 3 – 4.8% (790.000 spettatori)
- Rai 3 | La Pelle del Mondo – 2.7% (418.000 spettatori)
- Rete 4 | Don Camillo – 5,1% (780.000 spettatori)
- La7 | In Altre Parole… Di Più – 4.2% (672.000 spettatori)
- Tv8 | 4 Ristoranti – 1.9% (316.000 spettatori)
- Nove | Lezioni Private – 2.1% (322.000 spettatori)
Parlando invece del preserale di Canale 5 e Rai1, Affari Tuoi ha raggiunto 3.975.000 spettatori (22.2%) dalle 20:40 alle 21:19, mentre La Ruota della Fortuna ha vinto lo scontro diretto raccogliendo 4.150.000 spettatori e il 23.2% dalle 20:43 alle 21:20.
Canzonissima vs Amici 25: gli ascolti tv del 4 aprile 2026 dicono tutto
Come lo scorso sabato, la sfida più attesa era quella tra Canzonissima, programma di punta di Rai1 per questa stagione, e Amici 25, ormai un caposaldo della rete ammiraglia di Mediaset. Gli ascolti del 4 aprile hanno confermato che il talent show di Maria De Filippi è ancora molto seguito e apprezzato dai fan di ‘Queen Mary’ e del programma in sé, ma è anche vero che Milly Carlucci nel corso delle settimane sta ottenendo risultati molto buoni. D’altronde la sfida è tra due regine della televisione italiana, quindi non potevamo aspettarci nulla di diverso, anche se questa volta Maria ha proprio affondato Milly: per quanto riguarda gli ascolti, la differenza è di circa un milione di telespettatori in più rispetto all’avversaria.
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