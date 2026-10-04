Ascolti Tv sabato 3 ottobre, testa a testa Ballando-Tu sì que vales. Exploit De Martino, battuto Gerry Scotti E' iniziata sabato 3 ottobre 2026 la sfida degli ascolti Rai-Mediaset con i due colossi Ballando-Tu sì que vales, leggero predominio per Milly Carlucci, trainata da De Martino

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ domenica mattina, si rinnova l’appuntamento con gli ascolti Tv. La prima serata di sabato 3 ottobre 2026 è stata caratterizzata da una sfida che ci accompagnerà per diverse settimane e che rappresentà da anni un appuntamento fisso dell’autunno, quello che vede contrapposti "Ballando con le stelle" e "Tu sì che vales", in onda rispettivamente su Rai1 e Canale 5. A ottenere un vantaggio, anche se lieve, è stato il format dedicato al ballo, riuscire a prevalere non sarà semplice per nessuno dei due programmi.

Ascolti Tv, sabato 3 ottobre 2026: chi ha vinto tra "Ballando con le stelle" e "Tu sì que vales"

Veniamo quindi nel dettaglio agli ascolti Tv della prima serata di sabato 3 ottobre 202. Su Rai1, dopo Ballando Tutti in Pista (3.528.000 – 21.6%), Ballando con le Stelle intrattiene 2.485.000 spettatori pari al 25.6% di share. Su Canale5 Tú Sí Que Vales incolla davanti al video 3.403.000 spettatori con uno share del 25.5%.

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Rai2 ha invece puntato su un classico del crime come "NCIS – Unità Anticrimine, visto da 562.000 spettatori pari al 3.9%, mentre su Italia 1 era visibile un film adatto a bambini e non solo, come "L’Era Glaciale, che è stata la scelta di 687.000 spettatori (4.3%).

Su Rai3 Blu Notte – Misteri Dimenticati raggiunge 584.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 The Bourne Identity totalizza 495.000 spettatori (3.5%). Su La7 "In Altre Parole" ha collezionato 946.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 441.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 la partita di Nations League – Spagna-Repubblica Ceca sigla 589.000 spettatori (3.7%).

Spazio invece all’attualità sul Nove con "Accordi & Disaccordi", che ha catturato l’attenzione di 452.000 spettatori con il 3.3%.

I dati della prima serata:

Rai1: Ballando Tutti in Pista 21.6%, Ballando con le Stelle 25.6%

Canale 5: Tu sì que vales 25.5%

Italia 1: L’era glaciale, 4,3%

Rai3: Blu Notte – Misteri dimenticati, 4.3%

Rai2: NCIS – Unità Anticrimine, 3,9%

La7: In Altre Parole, 5,8% (prima parte), 3,3% (seconda parte)

Tv8: Spagna-Repubblica Ceca, 3,7%

I dati dell’access prime time

Nella serata di ieri si è registrata invece un’inversione di tendenza rispetto a quanto accade di solito nell’access prime time. E’ stato Infatti Stefano De Martino a prevalere, anche se di poco, com "Affari Tuoi", che ha totalizzato 3.883.000 spettatori (24%), mentre "La Ruota della Fortuna" nella sua versione breve è stata è arrivata a 3.854.000 spettatori e il 23.7%.

I dati del preserale

Non c’è stata davvero storia invece nel preserale nella sfida tra Rai e Mediaset. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.291.000 spettatori pari al 21.3%, mentre Reazione a Catena registra 3.386.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.609.000 spettatori (16.8%), mentre Caduta Libera coinvolge 1.946.000 spettatori (15.9%).

(in aggiornamento)

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