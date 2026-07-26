Ascolti tv di ieri, sabato 25 luglio: Paolo Bonolis e Ciao Darwin battono il Circo di Montecarlo, tutti i numeri Canale 5 vince la prima serata contro Rai Uno con le imbattibili replice dello show di Bonolis che ogni estate continuano a convincere il pubblico: tutti i dati auditel

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Come ogni mattina vi diamo conto degli acolti tv dei più importanti canali della televisione generalista. La sfida di sabato 25 luglio ha visto scendere in campo il super classico dell’estate Mediaset "Ciao Darwin" e la magia del circo, ma anche un’opera teatrale di grande suggestione basata su un testo meraviglioso e ancora grandi film, soap appassionanti amatissime e grande musica. Ma chi ha vinto davvero la gara degli ascolti nella serata, quella del sabato, tradizionalmente più combattuta sul fronte dell’auditel? Scopriamo insieme tutti i dati.

Ascolti tv sabato 25 luglio: la sfida della prima serata

La sfida principale del prime time televisivo nella serata di sabato 25 luglio ha visto schierati in campo su Rai Uno una serata dedicata al Festival del Circo di Montecarlo guidata da Serena Autieri. In risposta, la rete ammiraglia Mediaset ha calato la carta Ciao Darwin, l’iconico programma guidato da Paolo Bonolis con l’aiuto dell’immancabile Luca Laurenti che, ogni estate, fa il pieno di ascolti. Come è andata? Ecco i numeri: a vincere la serata è, ancora, lo show di Canale 5 con 1.515.000 spettatori pari al 17.4% di share, mentre il Circo di Montecarlo si ferma a 1.324.000 spettatori pari al 13.1% di share.

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Passando alle altre reti, su Rai Due il thriller Taken – Svanita nel nulla ha tenuto incollati allo schermo 989.000 spettatori (8.3% lo share) , mentre su Rai Tre è andata in onda una serata tutta dedicata alla cultura e allo spettacolo teatrale Memorie di Adriano, tratto dal libro di Marguerite Yourcenair e portato al successo sul palco da Giorgio Albertazzi, la terza rete Rai ha proposto al suo pubblico la messinscena con protagonista Alessandro Preziosi, seguita da solo 212.000 spettatori (1.8%) .

Le reti Mediaset, oltre allo show di Bonolis hanno proposto su Italia 1 il classicone per tutta la famiglia Il Mondo Perduto: Jurassic Park, mentre Rete Quattro ha proposto al pubblico una puntata della seguitissima soap La promessa. Ed ecco come è andata in termini di numeri: la soap di Rete Quattro è il terzo programma più visto della serata con 849.000 spettatori pari a un buonissimo 7,7% di share; i dinosauri di Italia Uno hanno invece intrattenuto 580.000 spettatori.

La sfida dei Game show: Gerry Scotti contro Marco Liorni, chi ha vinto?

Ormai da tempo però, i dati auditel che contano e le sfide più agguerrite all’ultimo spettatore non si giocano più solo sul terreno della prima serata (sempre più spostata in là e ormai quasi sovrapponibile alla seconda), ma alla fascia dell’access prime time, quella del dopo tg che, dopo l’infuocata gara durata tutto l’anno tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Affari Tuoi di Stefano De Martino, ora si ripete ogni sera con il nuovo avversario di Scotti, Marco Liorni con l‘Eredità Summer: come è andata questa sfida sabato 25 luglio? Bisogna dire che, anche alla fine della prima settimana di scontro non c’è partita: La Ruota della Fortuna va avanti come un treno anche d’estate conquistando 3.489.000 spettatori (27.3% di share), mentre la versione estiva dell’Eredità si ferma a 1.942.000 spettatori ovvero poco più del 15% di share. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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