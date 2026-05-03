Ascolti tv ieri (sabato 2 maggio): Amici vince la serata, Raiuno tiene il passo con Dalla strada al palco. Tutti i dati Auditel Maria De Filippi domina il sabato sera: il serale di Amici si porta a casa la vittoria con il 22,2% di share. Carlo Conti tiene il passo.

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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La serata televisiva di sabato 2 maggio 2026 ha visto sfidarsi in prime time due proposte molto seguite: da una parte la settima puntata del Serale di Amici 25 su Canale 5, dall’altra lo speciale musicale Dalla strada al palco Special trasmesso su Rai1. Il talent condotto da Maria De Filippi ha continuato il suo percorso tra sfide ed eliminazioni, mentre il programma concorrente ha puntato su performance dal vivo e storie di artisti di strada. A rendere ancora più coinvolgente lo show di Rai1 è stata la presenza di ospiti d’eccezione, definiti "passanti importanti", tra cui Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero e Enrico Brignano, che hanno commentato le esibizioni con interventi vivaci e partecipati. Fondamentale anche il contributo musicale della band dal vivo diretta dal Maestro Enrico Melozzi, che ha accompagnato gli artisti valorizzando ogni performance.

Ascolti tv ieri sera, chi ha vinto tra "Amici" e "Dalla strada al palco Special"

Gli ascolti televisivi di sabato 2 maggio 2026 confermano la vittoria in prima serata di Amici, che ha superato la concorrenza rappresentata da Dalla strada al palco in onda su Rai1. Il talent di Canale 5, trasmesso dalle 21.23 fino a tarda notte, ha raccolto davanti allo schermo 2.937.000 spettatori, raggiungendo uno share del 22.2%, risultando così il programma più visto della serata. Su Rai1, invece, lo show musicale, andato in onda dalle 21.21 alle 24.14, si è fermato a 2.711.000 spettatori con il 19.3% di share, non riuscendo quindi a conquistare il primato. Anche nelle seconde serate si conferma il vantaggio di Canale 5: "Amici Buonanotte" ha ottenuto 1.237.000 spettatori con il 21.3%, mentre "La Festa continua con Dalla strada al palco" ha registrato 743.000 spettatori e l’11.7%.

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Più distanziate le altre reti, con The Rookie su Rai2 fermo a 581.000 spettatori (3.6%) e il film Kung Fu Panda 2 su Italia1 a quota 535.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta ha interessato 694.000 spettatori con il 4.5%, mentre su Rete4 il classico Il compagno Don Camillo ha totalizzato 840.000 spettatori (5.6%). Buoni risultati anche per In altre parole su La7, che ha raggiunto 1.223.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 586.000 (4.4%) nella seconda. Su Tv8 le qualifiche del GP di Miami di Formula 1 con "Paddock Live" hanno ottenuto 453.000 spettatori (3%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 464.000 spettatori con il 3.3%.

Ascolti tv ieri sera, Affari tuoi domina nell’access time

Nella fascia dell’access prime time di sabato 2 maggio 2026 si è accesa la sfida tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5, con risultati molto ravvicinati ma favorevoli alla rete Mediaset. Il programma dei pacchi ha comunque registrato un ottimo seguito, conquistando 3.891.000 spettatori e uno share del 23.5%, confermandosi tra le trasmissioni più amate della fascia. Su Canale 5, però, il preserale Gira La Ruota della Fortuna ha già scaldato il pubblico portando a casa 3.398.000 spettatori con il 21.2%. Subito dopo, il game show principale ha fatto ancora meglio, raggiungendo 4.069.000 spettatori e il 24.4% di share. Numeri che hanno permesso a Canale 5 di superare la concorrenza diretta e conquistare la leadership nella fascia. La sfida tra i due programmi si è rivelata particolarmente serrata, con pochi punti percentuali di differenza. Entrambe le trasmissioni continuano a dimostrare una forte presa sul pubblico generalista.

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