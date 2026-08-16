Ascolti tv sabato 15 agosto: con i campioni dell'atletica non c'è gara (16%), secondo Bonolis (14%) Gli Europei di Birmingham vincono la gara degli ascolti, complice il deserto dei palinsesti estivi e una generazione di fenomeni che sta facendo sognare i tifosi azzurri: tutti i numeri

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Come ogni mattina vi diamo conto degli acolti tv di ieri, giornata di Ferragosto, dei più importanti canali della televisione generalista. La sfida di sabato 15 agosto tra le due ammiraglie Rai e Mediaset ha visto scendere in campo, per la seconda settimana consecutiva, il super classico bonolisiano dell’estate Mediaset Ciao Darwin e la replica di Sogno e son desto con Massimo Ranieri, ma anche grandissimi classici del cinema, commedie romantiche e una soap amatissima. Ma chi ha vinto davvero la gara degli ascolti nella serata, quella del sabato, tradizionalmente più combattuta sul fronte dell’auditel? Scopriamo insieme tutti i dati.

Ascolti tv sabato 15 agosto: la sfida della prima serata

La sfida principale del prime time televisivo nella serata di sabato 15 agosto ha visto schierati in campo su Rai Uno una serata dedicata a Massimo Ranieri e al suo one man show Sogno e son desto. In risposta, la rete ammiraglia Mediaset ha calato la carta Ciao Darwin, l’iconico programma guidato da Paolo Bonolis con l’aiuto dell’immancabile Luca Laurenti che, ogni estate, fa il pieno di ascolti. Come è andata? Ecco i numeri: tra i due va meglio è lo strampalato show di Canale 5 con il 1.099.000 spettatori con uno share del 13.9%. La replica di Rai Uno invece, si ferma al10,6% con 962000 spettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma a Bonolis va soltanto la medaglia d’argento e a Ranieri il bronzo, perché a vincere, per la seconda serata consecutiva, la sfida degli ascolti tv, anche sabato 15 agosto sono i Campionati Europei di Atletica Leggera su Rai Due che conquistano 1.769.000 spettatori pari al 15.9% . Un dato che si spiega, oltre che con il deserto dei palinsesti, anche una generazione di atleti azzurri che ci sta facendo sognare in termini di trofei e medaglie.

Bene anche il terzo capitolo della Trilogia del dollaro di Sergio Leone su Rai Tre: a seguire Il Buono, il Brutto e il Cattivo sono stati 627.000 spettatori e il 6.8% di share.

Anche le repliche de La Promessa su Retequattro continuano ad appassionare il pubblico che rimane in casa a vedere la tv in questa calda estate, ecco i numeri: 753.000 spettatori (7.4%).

Su Italia Uno prima partita di calcio seria della stagione: è già ora di Coppa Italia. A seguire Torino- Carrarese sono stati in 299.000 spettatori (2.7%).

Infine, 007 Missione Goldfinger su La7 è stato seguito da 352.000 spettatori con il 3.2%.

La sfida dell’access prime time: Gerry Scotti contro Marco Liorni, chi ha vinto?

Per quanto riguarda la sfida quotidiana dell’access prime time invece, continua a non esserci partita tra Gerry Scotti e Marco Liorni. Ecco infatti gli ascolti tv di sabato 15 agosto dell’Eredità e della Ruota della Fortuna. Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 1.731.000 spettatori (14.8%). , La Ruota della Fortuna arriva a 3.042.000 spettatori e il 25.9%. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche