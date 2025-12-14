Trova nel Magazine
Ascolti tv sabato 13 dicembre: Ballando con le Stelle esplode (senza Tu si que vales), Il Volo con la Clerici resiste, Gerry Scotti scappa via

Senza Tu Si Que Vales, Ballando con le Stelle domina la serata con il 27,6% di share, il concerto de il Volo in replica si ferma al 17,4%

La serata televisiva di sabato 13 dicembre 2025 ha proposto un’offerta varia tra musica, intrattenimento e fiction. Su Raiuno è andata in onda la semifinale di Ballando con le Stelle, guidata come sempre da Milly Carlucci. Canale 5 ha invece puntato sul concerto evento Il Volo – Tutti per uno: Un viaggio nel tempo, con Boschetto, Barone e Ginoble. Per la prima volta, però, la rete ammiraglia Mediaset non ha schierato Tu Si Que Vales, giunto al termine della sua edizione. Nella fascia dell’access prime time si è rinnovata la sfida tra Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Andiamo a scoprire chi ha vinto la serata e quali sono stati i dati di ascolto.

Ascolti tv sabato 13 dicembre 2025, Ballando con le Stelle domina la serata

La prima serata di sabato 13 dicembre 2025 ha premiato nettamente Ballando con le Stelle su Rai 1, che si è confermato leader degli ascolti. Il dance show di Milly Carlucci, dopo il segmento Tutti in Pista, ha registrato 3.599.000 spettatori con il 20,9% nella prima parte e ha poi chiuso con 2.778.000 spettatori e uno share del 27,6% fino all’1.44. Numeri solidi che hanno permesso al programma di vincere il confronto diretto con Canale 5. Sull’ammiraglia Mediaset, infatti, la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo si è fermata a 2.059.000 spettatori e al 17,4% di share. Più distaccate le altre reti: su Rai 2 S.W.A.T. ha ottenuto 806.000 spettatori, mentre Italia 1 con Mrs. Doubtfire ha superato quota 900.000. Rai 3 ha raggiunto 733.000 spettatori con Indovina Chi Viene a Cena, seguita da Rete 4 e La7 sotto il 4%.

  • Rai 1Ballando con le Stelle: 2.778.000 spettatori, 27.6%
  • Canale 5Il Volo – Tutti per Uno: 2.059.000 spettatori, 17.4%
  • Italia 1Mrs Doubtfire – Mammo per caso: 901.000 spettatori, 5.8%
  • Rai 2S.W.A.T.: 806.000 spettatori, 4.8%
  • Rai 3Indovina chi viene a cena: 733.000 spettatori, 4.4%
  • Rete 4Unknown – Senza identità: 561.000 spettatori, 3.6%
  • La7In altre parole: 464.000 spettatori, 3.2%
  • NoveAccordi e Disaccordi: 342.000 spettatori, 2.2%
  • Tv84 Ristoranti: 298.000 (1.8%) / 290.000 (2.2%)

Ascolti tv access prime time, La ruota della fortuna senza rivali

Nella fascia dell’access prime time di sabato sera il confronto più atteso ha premiato Canale 5. La Ruota della Fortuna ha infatti conquistato la leadership raccogliendo oltre 5 milioni di telespettatori e sfiorando il 28% di share, dominando la gara tra i game show. Su Rai 1 Affari Tuoi si è fermato a poco più di 4,2 milioni di spettatori, con una quota del 23,4%, cedendo il passo al programma concorrente. Buon traino anche per Gira La Ruota della Fortuna, che ha superato i 3,8 milioni nel segmento precedente. Più distaccate le altre reti: su Italia 1 N.C.I.S. ha superato il milione di spettatori, mentre Rai 3 con La Confessione si è mantenuta sotto il 5%. Su La7 In Onda ha registrato oltre un milione di contatti, davanti a Rete 4 con 4 di Sera Weekend.

