Ascolti Tv ieri (11 ottobre), l’Italia trascina Ballando ma Tu si que Vales è imbattibile: tutti i dati Auditel La sfida degli ascolti Tv il sabato sera è determinante, ecco chi ha primeggiato tra il programmadi Milly Carlucci e il collaudato format targato Mediaset.

Capire chi primeggia negli ascolti in un momento cloi come quello del sabato sera non può che essere importante per tutti gli addetti ai lavori, nonostante la serata di ieri sia stata parzialmente differente rispetto al solito. "Ballando con le stelle" è infatti andato in onda solo a partire dalle 22.50, subito dopo la sfida dell’Italia di Rino Gattuso contro l’Estonia, finita con una vittoria, mentre "Tu sì que vales", è iniziato poco più di un’ora prima dopo avere ricevuto la linea da "La Ruota della Fortuna".

Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti Tv, la prima serata: chi ha vinto tra Rai e Mediaset

Poter contare su un traino importante come quello della nostra Nazionale di calcio, alle prese con una sfida importante per qualificarsi ai Mondiali 2026, è stato certamente un ottimo biglietto da visita per MIlly Caelucci e il suo "Balando con le stelle", ma non è bastato. A trionfare ancora una volta è stato "Tu sì que vales", che si conferma essere il programma preferito dagli italiani il sabato sera.

A seguire la sfida dell’Italia sono stati 6.588.000 spettatori pari al 36.5% di share dalle 20:48 alle 22:41; pre e post gara netto a 4.778.000 spettatori pari al 27.7%. Subito dopo è partito "Ballando con le stelle", visto da 2.090.000 spettatori pari al 24.1% dalle 22:52 alle 1:51. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.996.000 spettatori con uno share del 27.5% dalle 21:33 alle 00:22.

Vediamo quindi come è andata per le altre reti, che hanno evidentemente radunato davanti al piccolo schermo un numero minore di persone. Su Rai2 Ti vorrei come mia figlia è la scelta di 675.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri raduna 709.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 479.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete4 Uno di noi totalizza un a.m. di 362.000 spettatori (2.3%). Su La7 In Altre Parole conquista 900.000 spettatori con il 4.9% nella prima parte e 515.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte chiamata "In Altre Parole… Ancora".

Su Tv8 è andata invece in onda una puntata di "4 Ristoranti" con Alessandro Borghese seguita da 311.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 360.000 spettatori con il 2.3%.

