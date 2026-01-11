Ascolti tv ieri (10 gennaio), boom di ascolti per C'è posta per te, regge bene The Voice Kids
Il programma condotto da Maria De Filippi parte con il botto e vince in prima serata, "The Voice Kids" si ferma al 19,7% di share: tutti i dati Auditel
Sabato 10 gennaio ha debuttato su Canale 5 la nuova edizione di C’è Posta per Te, guidata da Maria De Filippi. In studio erano presenti Raoul Bova e Can Yaman, protagonisti della puntata registrata in precedenza. Nelle ultime ore l’attore turco è stato coinvolto in un’indagine legata a droga, con un fermo seguito da un rapido rilascio. Su Rai1, nella stessa serata, Antonella Clerici ha presidiato il prime time con The Voice Kids. La sfida dell’access prime time ha visto Affari Tuoi contrapporsi a La Ruota della Fortuna. Ecco il quadro completo della giornata televisiva, con l’analisi dei dati Auditel e dei risultati d’ascolto.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids
Ieri, sabato 10 gennaio, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi ha raccolto 4.422.000 spettatori con uno share del 28.6%. Su Raiuno è invece andato in onda The Voice Kids che ha radunato 3.042.000 spettatori pari al 19.7% di share. Nella serata televisiva, Rai 2 ha proposto un nuovo appuntamento con FBI, la serie americana firmata da Dick Wolf e Craig Turk, che ha conquistato 693 mila spettatori, registrando il 3,7% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 3 spazio alla divulgazione con La città ideale, il programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini, seguito da 589 mila telespettatori e pari al 3,6% di audience. Rete 4 ha puntato invece sul grande cinema del passato, mandando in onda Chi trova un amico trova un tesoro. Il celebre film del 1981 diretto da Sergio Corbucci, con la storica coppia Bud Spencer e Terence Hill, ha raccolto 627 mila spettatori. La pellicola ha ottenuto uno share del 2,7%, confermando l’affetto del pubblico per i classici intramontabili.
- Rai 1: The Voice Kids – 3.042.000 spettatori, 19,7% di share
- Rai 2: FBI – 693.000 spettatori, 3,7% di share
- Rai 3: La città ideale – 589.000 spettatori, 3,6% di share
- Rete 4: Chi trova un amico trova un tesoro – 627.000 spettatori, 2,7% di share
- Canale 5: C’è Posta per Te – 4.422.000 spettatori, 28,6% di share
- Italia 1: Shrek e vissero felici e contenti – 999.000 spettatori, 5,5% di share
- La7:
- In altre parole (prima parte) – 1.338.000 spettatori, 7,1% di share
- In altre parole… Ancora (seconda parte) – 706.000 spettatori, 4,5% di share
- Tv8: Sinner-Alcaraz – 119.000 spettatori, 0,8% di share
- Nove: Lezioni private – 290.000 spettatori, 1,6% di share
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti
Per quanto riguarda l’access prime time degli ascolti tv, la partita di Affari tuoi che ha visto protagonista Ivan dall’ ha coinvolto 4.453.000 spettatori con il 23.3% di share; mentre Su Canale 5 Gerry Scotti con "La ruota della fortuna" ha radunato 4.908.000 spettatori con il 25.7% di share.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri (8 gennaio): Don Matteo non sbaglia e Raoul Bova vola, Formigli meglio di Infante-Del Debbio
La fiction Rai parte col 24,8% di share e vince in prima serata, Forbidden Fruit al ...
Ascolti tv ieri 6 gennaio: boom (e rivincita) De Martino, Affari Tuoi dilaga in prima serata
Lo Speciale Lotteria Italia del game show di Rai 1 tocca il 35,9% di share, flop Bar...
Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo
A Testa Alta vince la prima serata con più di 4 milioni di spettatori, Tempi Supplem...
Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni
Chi vuole essere milionario vince col 18,8% di share, L’Eredità Telethon al 13,4%, b...
Ascolti tv ieri (18 dicembre): Un Professore chiude dominando, figuraccia finale Grande Fratello
Stefano De Martino aggancia Gerry Scotti, la serie con Alessandro Gassman saluta al ...
Ascolti tv ieri (4 gennaio): Gerry Scotti ferma anche la nuova fiction Rai, Brindisi saluta con Garlasco e un altro colpo
Prima di Noi non sfonda e si ferma al 15,5% di share, Chi Vuol Essere Milionario sal...
Ascolti tv ieri (29 dicembre): l'amore di Bocci e Chiatti asfalta Canale 5, Il Collegio flop, Gerry Scotti respira
Se fossi te chiude dominando al 20,8% di share, Ennio Doris fermo al 9,8%, La Ruota ...
Ascolti tv ieri 28 dicembre: Gerry Scotti si arrende a Rai 1 (e anche De Martino si avvicina)
Se Fossi Te vince la prima serata col 18,9% di share, Chi Vuol Essere Milionario si ...