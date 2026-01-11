Ascolti tv ieri (10 gennaio), boom di ascolti per C'è posta per te, regge bene The Voice Kids Il programma condotto da Maria De Filippi parte con il botto e vince in prima serata, "The Voice Kids" si ferma al 19,7% di share: tutti i dati Auditel

Sabato 10 gennaio ha debuttato su Canale 5 la nuova edizione di C’è Posta per Te, guidata da Maria De Filippi. In studio erano presenti Raoul Bova e Can Yaman, protagonisti della puntata registrata in precedenza. Nelle ultime ore l’attore turco è stato coinvolto in un’indagine legata a droga, con un fermo seguito da un rapido rilascio. Su Rai1, nella stessa serata, Antonella Clerici ha presidiato il prime time con The Voice Kids. La sfida dell’access prime time ha visto Affari Tuoi contrapporsi a La Ruota della Fortuna. Ecco il quadro completo della giornata televisiva, con l’analisi dei dati Auditel e dei risultati d’ascolto.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids

Ieri, sabato 10 gennaio, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi ha raccolto 4.422.000 spettatori con uno share del 28.6%. Su Raiuno è invece andato in onda The Voice Kids che ha radunato 3.042.000 spettatori pari al 19.7% di share. Nella serata televisiva, Rai 2 ha proposto un nuovo appuntamento con FBI, la serie americana firmata da Dick Wolf e Craig Turk, che ha conquistato 693 mila spettatori, registrando il 3,7% di share.

Su Rai 3 spazio alla divulgazione con La città ideale, il programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini, seguito da 589 mila telespettatori e pari al 3,6% di audience. Rete 4 ha puntato invece sul grande cinema del passato, mandando in onda Chi trova un amico trova un tesoro. Il celebre film del 1981 diretto da Sergio Corbucci, con la storica coppia Bud Spencer e Terence Hill, ha raccolto 627 mila spettatori. La pellicola ha ottenuto uno share del 2,7%, confermando l’affetto del pubblico per i classici intramontabili.

Rai 1: The Voice Kids – 3.042.000 spettatori, 19,7% di share

Rai 2: FBI – 693.000 spettatori, 3,7% di share

Rai 3: La città ideale – 589.000 spettatori, 3,6% di share

Rete 4: Chi trova un amico trova un tesoro – 627.000 spettatori, 2,7% di share

Canale 5: C’è Posta per Te – 4.422.000 spettatori, 28,6% di share

Italia 1: Shrek e vissero felici e contenti – 999.000 spettatori, 5,5% di share

La7:

In altre parole (prima parte) – 1.338.000 spettatori, 7,1% di share

In altre parole… Ancora (seconda parte) – 706.000 spettatori, 4,5% di share

Tv8: Sinner-Alcaraz – 119.000 spettatori, 0,8% di share

Nove: Lezioni private – 290.000 spettatori, 1,6% di share

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Per quanto riguarda l’access prime time degli ascolti tv, la partita di Affari tuoi che ha visto protagonista Ivan dall’ ha coinvolto 4.453.000 spettatori con il 23.3% di share; mentre Su Canale 5 Gerry Scotti con "La ruota della fortuna" ha radunato 4.908.000 spettatori con il 25.7% di share.

