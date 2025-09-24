Ascolti tv Rai, programmi in crisi e cancellati: allarme rosso per De Martino e Balivo Continuano ad arrancare gli show di Viale Mazzini, mentre La Ruota della Fortuna e Uomini e Donne prendono il largo. E non va meglio alle nuove proposte. Ecco tutti i dettagli.

La Rai barcolla negli ascolti, tra programmi storici in netta difficoltà e novità mai decollate. Affari Tuoi, a settimane dal debutto stagionale, continua a faticare nel confronto con il sorprendente La Ruota della Fortuna. Mentre anche Caterina Balivo sta iniziando a fare i conti con la concorrenza, vista la ‘batosta’ negli ascolti di lunedì scorso, quando La Volta Buona si è scontrata con il ritorno di Uomini e Donne. Quanto ai nuovi show, è andata malissimo a Bella Mà di Sera di Pierluigi Diaco. E Freeze – Chi sta fermo vince! potrebbe subire la stessa sorte. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Ascolti Rai, la crisi nera per De Martino e Balivo

La situazione in casa Rai è sempre più delicata, con gli ascolti dei programmi di punta che continuano a dare segni di cedimento e un susseguirsi di nuovi format che, anziché risollevare le sorti del palinsesto, rischiano di aggravare la crisi. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, resta lontano dai giorni d’oro: il 23 settembre lo show si è fermato a 4.163.000 spettatori e al 20% di share, con un crollo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di ben 1,2 milioni di spettatori e oltre 5 punti percentuali di share.

Contemporaneamente, Gerry Scotti su Canale 5, con La Ruota della Fortuna, continua a sorprendere: martedì 23 settembre ha sfiorato quota 5 milioni di telespettatori e uno share del 23,8%, confermando il trend positivo delle ultime settimane. La ‘batosta’ nel confronto diretto, ora, lascia De Martino in una posizione complicata, mentre la scalata per recuperare pubblico si fa ogni settimana più difficile.

Intanto, sul fronte daytime la situazione non migliora. La Volta Buona di Caterina Balivo ha sofferto il ritorno di Uomini e Donne di Maria De Filippi, che il 23 settembre ha radunato oltre 2,3 milioni di spettatori e il 24,1% di share, doppiando di fatto la concorrenza. Balivo, infatti, si è dovuta accontentare di poco più di 1,2 milioni di spettatori nella prima parte (11,3%) e 1,27 milioni nella seconda (14,3%). E lunedì 22, giorno del debutto di UeD, il divario è stato ancora più marcato.

Il flop dei nuovi programmi Rai

Nessun format sembra davvero decollare e anzi, il bilancio degli ultimi debutti Rai è impietoso. Bella Mà di Sera, con Pierluigi Diaco, ha registrato numeri da dimenticare: poco più di 600mila spettatori per la prima puntata, e nella seconda è sprofondato sotto quota 400mila, con uno share crollato al 3%. Su Rai2 il programma è stato precocemente chiuso, ennesimo segnale di una strategia di palinsesto che non trova la quadra. Mentre Freeze – Chi sta fermo vince!, guidato da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales, naviga nelle stesse acque agitate: la puntata del 16 settembre si è fermata a 719.000 spettatori e il 4.9% di share, e quella del 23 ha confermato il trend negativo.

Insomma, la Rai non è mai stata così tanto sotto pressione tra crisi d’ascolto, format sbagliati e programmi storici in affanno. Il pubblico sembra aver trovato altrove il suo punto di riferimento, lasciando la tv di Stato a fare i conti con una stagione (finora) da incubo.

