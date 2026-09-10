Ascolti Tv ieri (9 settembre): Vanessa Incontrada asfalta Pieraccioni, De Martino non svolta e Pino Insegno domina Erica - Un detective per caso vince col 18,5% di share, il film Il Sesso degli Angeli non va oltre l’11,4%, De Martino sale ma non basta: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Debutti e ritorni negli ascolti tv. Ieri mercoledì 9 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Il sesso degli angeli con Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli, mentre su Canale 5 è proseguita la nuova fiction Erica – Un detective per caso con Vanessa Incontrada. Spazio ai Mondiali di basket femminile su Rai 2, mentre Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il sesso degli angeli ed Erica – Un detective per caso

Ieri mercoledì 9 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda (tra le proteste per la decisione della Rai) il film Il sesso degli angeli. La commedia del 2022 con Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli ha raccolto 1 milione e 623mila spettatori, fermandosi all’11,4% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la serie Erica – Un detective per caso. La seconda puntata della nuova fiction con Vanessa Incontrada ha raccolto 2 milioni e 300mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 18,5% di share.

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Spazio allo sport su Rai 2, dove è andata in scena la partita dei Mondiali di basket femminile – Italia-Australia, che ha radunato 483mila spettatori e segnato il 2,9% di share. Su Italia 1 la 13esima stagione di Chicago P.D. ha invece richiamato 868mila spettatori, ottenendo il 6,3% di share.

Su Rai 3 il film-documentario Rino Gaetano Sempre Più Blu dedicato alla vita e alla carriera del cantante calabrese ha appassionato 790mila spettatori, raggiungendo il 5,2% di share. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, Bianca Berlinguer ha condotto il secondo appuntamento stagionale della nuova edizione di È sempre Cartabianca, che su Rete 4 ha toccato il 5,5% di share grazie a 565mila spettatori sintonizzati. Su La7 Putin – Anatomia di uno Zar ha invece totalizzato un a.m. di 482mila spettatori, centrando il 3,2% di share.

Su Tv8 la partita di Champions League – Liverpool-Atlético Madrid ha attirato 817mila spettatori, pari al 5,1% di share. Su Nove, infine, Gabriele Corsi ha fatto il suo debutto alla conduzione di Buy It Now – Mai più senza. La prima puntata del nuovo show ha collezionato 410mila spettatori, esordendo al 2,9% di share.

Rai 1 | Il sesso degli angeli – 11,4% (1.623.000 spettatori)

| Il sesso degli angeli – (1.623.000 spettatori) Canale 5 | Erica – Un detective per caso – 18,5% (2.300.000 spettatori)

| Erica – Un detective per caso – (2.300.000 spettatori) Rai 2 | Mondiali di basket femminile – Italia-Australia – 2,9% (483.000 spettatori)

| Mondiali di basket femminile – Italia-Australia – (483.000 spettatori) Italia 1 | Chicago P.D. – 6,3% (868.000 spettatori)

| Chicago P.D. – (868.000 spettatori) Rai 3 | Rino Gaetano Sempre Più Blu – 5,2% (790.000 spettatori)

| Rino Gaetano Sempre Più Blu – (790.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 5,5% (565.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (565.000 spettatori) La7 | Putin – Anatomia di uno Zar – 3,2% (482.000 spettatori)

| Putin – Anatomia di uno Zar – (482.000 spettatori) Tv8 | Champions League – Liverpool-Atlético Madrid – 5,1% (817.000 spettatori)

| Champions League – Liverpool-Atlético Madrid – (817.000 spettatori) Nove | Buy It Now – Mai più senza – 2,9% (410.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti, Insegno batte Max Giusti

Stefano De Martino continua ad andare a ‘caccia’ di Gerry Scotti nella lunga scalata verso la vetta dei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha centrato il 20,7% di share chiamando a raccolta 3 milioni e 624mila spettatori su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece conquistato 4 milioni e 136mila spettatori, arrivando a toccare il 23,7% di share.

Nella fascia preserale Pino Insegno ha condotto un nuovo appuntamento di Reazione a Catena (con un’altra vittoria delle ‘Pappardelle’ dopo il record), volato al 24,8% di share con 3 milioni e 483mila spettatori su Rai 1. Staccato Caduta Libera di Max Giusti, ieri al 15% di share (1 milione e 869mila spettatori) su Canale 5. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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