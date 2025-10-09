Ascolti tv ieri (8 ottobre): il sorpasso di De Martino è realtà, Scotti superato e Montalbano affossa Michelle Hunziker Il commissario vince ancora la prima serata crescendo al 20,7% di share, Io Canto Family in calo, il debutto di Circo Massimo: tutti i dati Auditel

Il commissario Montalbano si conferma il padrone degli ascolti tv. Ieri mercoledì 8 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 la serie con Luca Zingaretti ha trionfato nuovamente e per la seconda serata consecutiva, mentre su Canale 5 la quarta puntata di Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker ha fatto registrare un calo. Nell’access prime time è invece arrivato il sorpasso di Stefano De Martino su Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Io Canto Family

Ieri mercoledì 8 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri. Ieri la puntata ‘La giostra degli scambi’ ha conquistato 3 milioni e 135mila spettatori, crescendo fino a toccare il 20,7% di share. Su Canale 5, invece, Michelle Hunziker ha condotto il quarto appuntamento di Io Canto Family. Il talent show musicale della rete ammiraglia Mediaset ha interessato 2 milioni e 135mila spettatori, registrando il 15,2% di share.

Su Rai 2 è tornata in onda la serie Occhi di gatto. La terza puntata della produzione francese ispirata allo storico manga di Tsukasa Hojo il cui anime ebbe tanto successo in Italia ha fatto segnare un ascolto medio di 473mila spettatori, pari al 2,8% di share. Su Italia 1, invece, il film 3 days to kill con Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld ha appassionato 1 milione e 87mila spettatori, ottenendo il 6,5% di share.

Protagonista assoluta del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto il quinto appuntamento stagionale di Chi l’ha visto?, tornando a parlare del caso Liliana Resinovich (con lo sfogo del fratello contro Sebastiano Visintin) e richiamando 1 milione e 444mila spettatori, pari al 9,6% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate è tornato alla guida di Realpolitik e la quarta puntata del talk show ha fatto registrare un ascolto medio di 502mila spettatori, pari al 4% di share.

Su La7 Nicola Gratteri ha totalizzato un a.m. di 793mila spettatori al timone di Lezioni di mafie, raggiungendo il 4,5% di share. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha invece attirato 557 spettatori, pari al 3,1% di share. Su Nove, infine, Massimo Giannini ha fatto il suo debutto alla conduzione di Circo Massimo. Con le ospitate di Roberto Saviano, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto la prima puntata ha collezionato 249mila spettatori, pari a uno share dell’1,5%.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – 20,7% (3.135.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – (3.135.000 spettatori) Canale 5 | Io Canto Family – 15,2% (2.135.000 spettatori)

| Io Canto Family – (2.135.000 spettatori) Rai 2 | Occhi di gatto – 2,8% (473.000spettatori)

| Occhi di gatto – (473.000spettatori) Italia 1 | 3 days to kill – 6,5% (1.087.000 spettatori)

| 3 days to kill – (1.087.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 9,6% (1.444.000spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.444.000spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 4% (502.000 spettatori)

| Realpolitik – (502.000 spettatori) La7 | Lezioni di mafie – 4,5% (793.000 spettatori)

| Lezioni di mafie – (793.000 spettatori) Tv8 | 4 Ristoranti – 3,1% (557.000 spettatori)

| 4 Ristoranti – (557.000 spettatori) Nove | Circo Massimo – 1,5% (249.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino supera Gerry Scotti

Ieri mercoledì 8 ottobre 2025 è arrivato il sorpasso ad opera di Stefano De Martino su Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi è infatti volata oltre i 5 milioni di spettatori (5 milioni e 92mila) toccando il 24,5% di share. La Ruota della Fortuna ha invece registrato il 24,2% di share con 5 milioni e 35mila spettatori.

