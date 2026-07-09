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Ascolti Tv ieri (8 luglio): botto clamoroso di Temptation Island senza Mondiali, De Martino si riavvicina a Scotti

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia tocca un 32,3% da record, Lino Banfi su Rai 1 si ferma al 10,7% di share, sale Brindisi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Anche gli ascolti tv si prendono una pausa dai Mondiali, ma non da Temptation Island. Ieri mercoledì 8 luglio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in scena la terza puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, mentre su Rai 1 è andato in onda il documentario dedicato alla vita e alla carriera di Lino Banfi. Su Rai 3 è ripartito Un giorno in pretura con Roberta Petrelluzzi, mentre su Rete 4 Giuseppe Brindisi è tornato al timone di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Lino d’Italia e Temptation Island

Ieri mercoledì 8 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Il documentario dedicato alla parabola artistica e umana di Lino Banfi ha conquistato 1 milione e 553mila spettatori, registrando il 10,7% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Temptation Island. La terza puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha radunato 4 milioni e 7mila spettatori, toccando il 32,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Si tratta di una delle puntate più viste di sempre, addirittura vicina alla finalissima dello scorso anno (che toccò il 32,8% di share).

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Su Rai 2 è andato in onda Tutta la verità su Lily (ispirato alla storia vera di Madeleine McCann del 2007), che ha attirato 650mila spettatori facendo segnare il 5,5% di share. Su Italia 1, invece, il film White Elephant con Bruce Willis ha appassionato 772mila spettatori, ottenendo il 5,2% di share.

Dopo l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, Roberta Petrelluzzi ha preso le redini del prime time di Rai 3 con Un giorno in pretura, che ha raggiunto 795mila spettatori e il 5,2% di share. Su Rete 4, invece, Giuseppe Brindisi ha condotto un nuovo appuntamento dell’edizione estiva di Zona Bianca. La quarta puntata – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – andata in onda ieri ha interessato 615mila spettatori, segnando il 5,6% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece totalizzato un a.m. di 708mila spettatori alla conduzione di In Onda in prima serata, centrando il 4,6% di share.

Su Tv8, infine, il film Now you see me – I maghi del crimine ha coinvolto 298mila spettatori, pari al 2,1% di share, mentre su Nove il film Tutte lo vogliono con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada ha collezionato 321mila spettatori, pari al 2,2% di share.

  • Rai 1 | Lino d’Italia – Storia di un itALIENO 10,7% (1.553.000 spettatori)
  • Canale 5 | Temptation Island 32,3% (4.007.000 spettatori)
  • Rai 2 | Tutta la verità su Lily 5,5% (650.000 spettatori)
  • Italia 1 | White Elephant 5,2% (772.000 spettatori)
  • Rai 3 | Un giorno in pretura5,2% (795.000 spettatori)
  • Rete 4 | Zona Bianca 5,6% (615.000 spettatori)
  • La7 | In Onda4,6% (708.000 spettatori)
  • Tv8 | Now you see me – I maghi del crimine 2,1% (298.000 spettatori)
  • Nove | Tutte lo vogliono 2,2% (321.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Con il primo giorno di ‘pausa’ dei Mondiali di calcio (stasera andrà in onda Francia-Marocco), Stefano De Martino è tornato a duellare con Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 3 milioni e 725mila spettatori, pari al 23,1% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 3 milioni e 894mila spettatori, arrivando a toccare il 24,1% di share.

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