Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta delude Stasera Tutto è Possibile scendo sotto i 2 milioni di spettatori, Pretty Woman al 13,7% di share, Veronica Gentili e Le Iene non risalgono: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Stefano De Martino prova a ‘riprendersi’ gli ascolti tv. Ieri mercoledì 8 aprile 2026, infatti, il conduttore di Affari Tuoi è tornato protagonista della prima serata con Stasera Tutto è Possibile, mentre su Rai 1 è andata in onda il film Pretty Woman; spazio invece alla dizi turca Forbidden Fruit su Canale 5. Veronica Gentili e Max Angioni hanno condotto un nuovo appuntamento de Le Iene, così come Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto?. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Pretty Woman, Forbidden Fruit e Stasera Tutto è Possibile

Ieri mercoledì 8 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Pretty Woman. La pellicola del 1990 con Richard Gere e Julia Roberts ha raccolto 2 milione e 299mila spettatori, non andando oltre il 13,7% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. I nuovi episodi della dizi turca hanno appassionato 1 milione e 867mila spettatori, registrando il 12,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel prime time di Rai 2 il protagonista è stato Stefano De Martino, al timone di Stasera Tutto è Possibile. La sesta puntata dell’undicesima edizione di STEP ha collezionato 1 milioni e 971mila spettatori, toccando il 14,5% di share. Su Italia 1 è invece andato in scena un nuovo appuntamento de Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. La puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha interessato 1 milione e mille spettatori, confermandosi all’8,1% di share.

Appuntamento fisso del mercoledì sera di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha richiamato 1 milione e 337mila spettatori, ottenendo l’8,1% di share. Tommaso Labate ha invece radunato 519mila spettatori al timone di Realpolitik su Rete 4, centrando il 3,9% di share. Su La7 il programma di Roberto Saviano La Giusta Distanza ha totalizzato un a.m. di 564mila spettatori, pari al 3,1% di share.

Spazio allo sport su Tv8, dove è andata in scena la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League – Barcelona-Atlético Madrid, che interessato 1 milione e 348mila spettatori, pari al 6,8% di share. Su Nove, infine, lo show di Teresa Mannino Terrybilmente divagante ha conquistato 381mila spettatori, pari al 234% di share.

Rai 1 | Pretty Woman – 13,7% (2.299.000 spettatori)

| Pretty Woman – (2.299.000 spettatori) Canale 5 | Forbidden Fruit – 12,1% (1.867.000 spettatori)

| Forbidden Fruit – (1.867.000 spettatori) Rai 2 | Stasera Tutto è Possibile – 14,5% (1.971.000 spettatori)

| Stasera Tutto è Possibile – (1.971.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene – 8,1% (1.001.000 spettatori)

| Le Iene – (1.001.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,1% (1.337.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.337.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 3,9% (519.000 spettatori)

| Realpolitik – (519.000 spettatori) La7 | La giusta distanza – 3,1% (564.000 spettatori)

| La giusta distanza – (564.000 spettatori) Tv8 | Champions League – Barcelona-Atlético Madrid – 6,8% (1.348.000 spettatori)

| Champions League – Barcelona-Atlético Madrid – (1.348.000 spettatori) Nove | Terrybilmente divagante – 2,3% (381.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Pur senza riuscire a ripetersi in prima serata, Stefano De Martino si è preso una ‘rivincita’ nella battaglia dell’access prime time de dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti toccato il 23% di share con 4 milioni e 877mila spettatori su Rai 1, superando La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, ieri al 22,4% di share con 4 milioni e 733mila spettatori su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche