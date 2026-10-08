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Ascolti Tv ieri (7 ottobre): Gerry Scotti cede ancora a Carlo Conti e De Martino è da record. Cazzullo, sorpasso storico a 'Chi l'ha visto?'

Tale e Quale Show cresce e vince col 21,8% di share, La Ruota al 20,5%, debutto flop per Patù, Chi l’ha visto cala, Cazzullo super: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo testa a testa tra Carlo Conti e Gerry Scotti ascolti tv. Ieri mercoledì 7 ottobre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il terzo appuntamento di Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 è andata in scena la terza serata dello speciale La ruota dei campioni… e delle stelle. L’erede di Federica Sciarelli Raffaella Griggi è tornata alla guida di Chi l’ha visto?, Bianca Berlinguer al timone di È sempre Cartabianca, mentre Aldo Cazzullo ha ripreso le redini di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tale e Quale Show e La ruota dei campioni… e delle stelle

Ieri mercoledì 7 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Tale e Quale Show. La terza puntata del programma condotto da Carlo Conti ha raccolto 2 milione e 938mila spettatori, registrando il 21,8% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena La ruota dei campioni… e delle stelle. Il terzo appuntamento speciale de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha richiamato 3 milioni e 971mila spettatori, facendo segnare il 20,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset (1 milione e 990 milioni di spettatori e il 17,7% di share nella seconda parte).

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Su Rai 2 è arrivato il debutto di Roberto Inciocchi alla conduzione di Patù – La passione delle idee. Il nuovo programma di Rai 2 è partito dall’1,5% di share, esordendo con un ascolto medio di 155mila spettatori. Su Italia 1 il film Greenland con Gerard Butler ha invece appassionato 812mila spettatori, toccando il 5,2% di share.

Raffaella Griggi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 al timone di Chi l’ha visto?, che ieri ha radunato 945mila spettatori e ottenuto il 6,4% di share. Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca, che ha centrato il 4,5% di share con 533mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 Aldo Cazzullo ha invece totalizzato un a.m. di 1 milione e 52mila spettatori alla conduzione di Una giornata particolare, raggiungendo il 6,6% di share. Per il programma del giornalista si tratta di un boom che permette il sorpasso storico a "Chi l’ha visto?".

Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha collezionato 345mila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Nove, infine, lo show di Marta e Gianluca – Io & Gianlu ha intrattenuto 332mila spettatori, pari al 2,1% di share.

  • Rai 1 | Tale e Quale Show 21,8% (2.938.000 spettatori)
  • Canale 5 | La ruota dei campioni… e delle stelle 20,5% (3.971.000 spettatori)
  • Rai 2 | Patù – La passione delle idee 1,5% (155.000 spettatori)
  • Italia 1 | Greenland 5,2% (812.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto? 6,4% (945.000 spettatori)
  • Rete 4 | È sempre Cartabianca 4,5% (533.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare 6,6% (1.052.000 spettatori)
  • Tv8 | Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2,5% (345.000 spettatori)
  • Nove | Marta e Gianluca – Io & Gianlu 2,1% (332.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti, Insegno vs Giusti

Con Gerry Scotti protagonista della prima serata, Stefano De Martino ha giganteggiato nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti messo a segno il 23% di share, attirando 4 milioni e 536mila spettatori su Rai 1.

Bene anche Pino Insegno nella fascia preserale di Rai 1, dove la puntata di ieri di Reazione a Catena ha toccato il 24,8% di share interessando 3 milioni e 972mila spettatori. Sponda Mediaset, invece, Caduta Libera di Max Giusti ha fatto registrare il 17% di share con un ascolto medio di 2 milioni e 435mila spettatori su Canale 5.

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