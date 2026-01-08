Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo A Testa Alta vince la prima serata con più di 4 milioni di spettatori, Tempi Supplementari si ferma al 13,1% di share: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Le ultime feste vanno in archivio anche negli ascolti tv. Ieri mercoledì 7 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda Tempi supplementari, l’ultimo capitolo del nuovo ciclo ‘Purché finisca bene’, mentre su Canale 5 ha fatto il suo debutto Sabrina Ferilli in A testa alta – Il coraggio di una donna. Tommaso Labate, invece, è tornato al timone di Realpolitik su Rete 4. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta – Il coraggio di una donna

Ieri mercoledì 7 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Tempi Supplementari. Il terzo e ultimo capitolo del nuovo ciclo ‘Purché finisca bene’ con Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino ha raccolto 2 milioni e 235mila spettatori, registrando il 13,1% di share. Su Canale 5, invece, ha fatto il suo esordio A testa alta – Il coraggio di una donna. La prima puntata della nuova serie con Sabrina Ferilli ha radunato 4 milioni e 35mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, debuttando al 25,2% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 La Nuova DS Speciale ha appassionato 834mila spettatori, toccando il 5,9% di share sulla seconda rete. Su Italia 1, invece, il film Safe ha interessato 1 milione e 280mila spettatori, ottenendo il 6,7% di share.

Con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? ancora in ‘vacanza’, su Rai 3 è andato in onda il film La terra promessa con Mads Mikkelsen, che ha conquistato 901mila spettatori raggiungendo il 4,9% di share. Tommaso Labate è invece tornato alla guida di Realpolitik, che ieri si è fermato al 4,9% di share con un ascolto medio di 683mila spettatori su Rete 4. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzando un a.m. di 1 milione e 73mila spettatori al timone di Una giornata particolare, arrivando al 6% di share.

Su Tv8, infine, il film con Andie MacDowell e Hugh Grant Quattro matrimoni e un funerale ha richiamato 360mila spettatori, pari al 2,1% di share, mentre su Nove Little Big Italy condotto da Francesco Panella ha collezionato 434mila spettatori, pari al 2,4% di share.

Rai 1 | Tempi supplementari – 24,4% (2.235.000 spettatori)

| Tempi supplementari – (2.235.000 spettatori) Canale 5 | A testa alta – Il coraggio di una donna – 15,1% (2.357.000 spettatori)

| A testa alta – Il coraggio di una donna – (2.357.000 spettatori) Rai 2 | La Nuova DS Speciale – 5,9% (834.000 spettatori)

| La Nuova DS Speciale – (834.000 spettatori) Italia 1 | Safe – 6,7% (1.280.000 spettatori)

| Safe – (1.280.000 spettatori) Rai 3 | La terra promessa – 4,9% (901.000 spettatori)

| La terra promessa – (901.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 4,9% (683.000 spettatori)

| Realpolitik – (683.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 6% (1.073.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (1.073.000 spettatori) Tv8 | Quattro matrimoni e un funerale – 2,1% (360.000 spettatori)

| Quattro matrimoni e un funerale – (360.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 2,4% (434.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Per quanto riguarda l’access prime time degli ascolti tv la partita sfortunatissima di Donatella e Valerio andata in scena nella puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 4 milioni e 943mila spettatori. Stefano De Martino – pronto a tornare in prima serata dopo il boom dell’Epifania – ha così registrato il 23,2% di share su Rai 1, mentre Su Canale 5 Gerry Scotti ha radunato 5 milioni e 745mila spettatori al timone de La Ruota della Fortuna, che ha toccato il 27,1% di share.

Potrebbe interessarti anche