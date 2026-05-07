Ascolti Tv ieri (6 maggio): i ‘Battiti’ di Michelle Hunziker affondano i David di Donatello
Battiti Live Spring vince col 18% di share, la cerimonia condotta da Falvio Insinna si ferma al 12,2%, Chi l’ha Visto all’11,6%: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri mercoledì 6 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la cerimonia dei David di Donatello 2026, mentre su Canale 5 Michelle Hunziker è tornata alla conduzione di Battiti Live Spring. Su Rai 2, invece, è andata in onda la seconda puntata di Mare Fuori 6. Federica Sciarelli è tornata al timone Chi l’ha visto, mentre Aldo Cazzullo ha condotto un nuovo appuntamento di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Battiti Live Spring
Ieri mercoledì 6 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la cerimonia dei David di Donatello 2026 (QUI tutti i vincitori). In diretta dallo Teatro 23 di Cinecittà a Roma, l’evento condotto da Flavio Insinna e Bianca Balti ha radunato 1 milione e 271mila spettatori, registrando il 12,2% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il secondo appuntamento di Battiti Live Spring. Dopo il debutto della scorsa settimana (19,5% di share), lo spin-off primaverile di Battiti Live condotto da Michelle Hunziker ha richiamato 2 milione e 46mila spettatori, facendo segnare il 18% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 è tornato in onda Mare Fuori 6. La seconda puntata della sesta stagione della serie ha appassionato 623mila spettatori, calando al 4,2% di share. Su Italia 1, invece, il film del 2024 Canary Black ha conquistato 928mila spettatori, raggiungendo il 5,8% di share.
Imprescindibile appuntamento del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto?. La puntata di ieri ha raggiunto 1 milione e 672mila spettatori, toccando il 11,6% di share. Tommaso Labate ha invece condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik, che su Rete 4 ha attirato 627mila spettatori, segnando il 5,4% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 678mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, che in replica ha centrato il 4,4% di share.
Su Tv8, infine, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha collezionato 397mila spettatori, pari al 2,4% di share, mentre su Nove lo show di Enrico Brignano Ma… Diamoci del Tour! In Europa ha intrattenuto 404mila spettatori, pari al 2,6% di share.
- Rai 1 | David di Donatello 2026 – 12,2% (1.271.000 spettatori)
- Canale 5 | Battiti Live Spring – 18% (2.046.000 spettatori)
- Rai 2 | Mare Fuori 6 – 4,2% (623.000 spettatori)
- Italia 1 | Canary Black – 5,8% (928.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 11,6% (1.672.000 spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 5,4% (627.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare – 4,4% (678.000 spettatori)
- Tv8 | 4 Ristoranti – 2,4% (397.000 spettatori)
- Nove | Ma… Diamoci del Tour! In Europa – 2,6% (404.000 spettatori)
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (22 aprile): Battiti Live Spring funziona e Rai 1 sprofonda. Aldo Cazzullo vola con Gino Paoli
Battiti Live Spring debutta al 19,5% di share, Siamo Danza si ferma al 9,3%, Mare Fu...
Battiti Live Spring 2026, Michelle Hunziker con Sal Da Vinci dopo il boom: ospiti, chi canta stasera e scaletta completa
La scaletta della seconda puntata di Battiti Live Spring 2026 con Alvin e Michelle H...
Ascolti Tv ieri (22 aprile): il Grande Fratello VIP non decolla neanche in un mercoledì senza Rai, ottimi Sciarelli e Cazzullo
Il reality show condotto da Ilary Blasi si ferma al 15,7% di share, il meglio di STE...
Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime
Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, la modella conduce i David di Donatello con Fl...
Ascolti Tv ieri (15 aprile): De Martino chiude STEP al 16% (e batte pure Gerry Scotti), disastro Rai 1, bene Veronica Gentili
Stasera Tutto è Possibile vince e chiude risalendo al 16% di share, Sister Act al 10...
Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record
L’amata fiction con Luca Zingaretti in replica vola oltre i 3 milioni di spettatori,...
Ascolti tv ieri 18 febbraio: Anna Valle saluta col botto, flop Rai (e Scotti ‘scappa’ da De Martino)
Il gran finale di Una Nuova Vita chiude al 22% di share, Principe libero su Rai 1 si...
Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più su
La fiction con Maria Vera Ratti trionfa col 19,7% di share, la dizi turca Racconto d...