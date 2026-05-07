Ascolti Tv ieri (6 maggio): i ‘Battiti’ di Michelle Hunziker affondano i David di Donatello Battiti Live Spring vince col 18% di share, la cerimonia condotta da Falvio Insinna si ferma al 12,2%, Chi l’ha Visto all’11,6%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri mercoledì 6 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la cerimonia dei David di Donatello 2026, mentre su Canale 5 Michelle Hunziker è tornata alla conduzione di Battiti Live Spring. Su Rai 2, invece, è andata in onda la seconda puntata di Mare Fuori 6. Federica Sciarelli è tornata al timone Chi l’ha visto, mentre Aldo Cazzullo ha condotto un nuovo appuntamento di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra i David di Donatello 2026 e Battiti Live Spring

Ieri mercoledì 6 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la cerimonia dei David di Donatello 2026 (QUI tutti i vincitori). In diretta dallo Teatro 23 di Cinecittà a Roma, l’evento condotto da Flavio Insinna e Bianca Balti ha radunato 1 milione e 271mila spettatori, registrando il 12,2% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il secondo appuntamento di Battiti Live Spring. Dopo il debutto della scorsa settimana (19,5% di share), lo spin-off primaverile di Battiti Live condotto da Michelle Hunziker ha richiamato 2 milione e 46mila spettatori, facendo segnare il 18% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 è tornato in onda Mare Fuori 6. La seconda puntata della sesta stagione della serie ha appassionato 623mila spettatori, calando al 4,2% di share. Su Italia 1, invece, il film del 2024 Canary Black ha conquistato 928mila spettatori, raggiungendo il 5,8% di share.

Imprescindibile appuntamento del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto?. La puntata di ieri ha raggiunto 1 milione e 672mila spettatori, toccando il 11,6% di share. Tommaso Labate ha invece condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik, che su Rete 4 ha attirato 627mila spettatori, segnando il 5,4% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 678mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, che in replica ha centrato il 4,4% di share.

Su Tv8, infine, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha collezionato 397mila spettatori, pari al 2,4% di share, mentre su Nove lo show di Enrico Brignano Ma… Diamoci del Tour! In Europa ha intrattenuto 404mila spettatori, pari al 2,6% di share.

Rai 1 | David di Donatello 2026 – 12,2% (1.271.000 spettatori)

| David di Donatello 2026 – (1.271.000 spettatori) Canale 5 | Battiti Live Spring – 18% (2.046.000 spettatori)

| Battiti Live Spring – (2.046.000 spettatori) Rai 2 | Mare Fuori 6 – 4,2% (623.000 spettatori)

| Mare Fuori 6 – (623.000 spettatori) Italia 1 | Canary Black – 5,8% (928.000 spettatori)

| Canary Black – (928.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 11,6% (1.672.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.672.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 5,4% (627.000 spettatori)

| Realpolitik – (627.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 4,4% (678.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (678.000 spettatori) Tv8 | 4 Ristoranti – 2,4% (397.000 spettatori)

| 4 Ristoranti – (397.000 spettatori) Nove | Ma… Diamoci del Tour! In Europa – 2,6% (404.000 spettatori)

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