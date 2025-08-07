Ascolti tv ieri (6 agosto): Raoul Bova non decolla e Sissi chiude, ne approfitta Giuseppe Brindisi con Garlasco Il gran finale della serie di Canale 5 vince calando al 13,6% di share, benissimo Marco Giallini con Rocco Schiavone, Stefano Nazzi al 4%: tutti i dati Auditel

Doppi confronti e nuove sfide negli ascolti tv. Ieri mercoledì 6 agosto 2025, infatti, il film con Raoul Bova Sei mai stata sulla luna? in onda su Rai 1 si è scontrato con Sissi 4, di cui è andato in scena il gran finale in prima serata su Canale 5. Nuova sfida a distanza anche tra Stefano Nazzi, al comando de Il caso, e Giuseppe Brindisi, alla guida di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sei mai stata sulla luna? e Sissi 4

Ieri mercoledì 6 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Sei mai stata sulla luna?. I nuovi episodi di Simon Coleman 2 (slittato in seconda serata) hanno lasciato spazio alla pellicola del 2015 diretta da Paolo Genovese con Raoul Bova, Liz Solari e Neri Marcorè, che ha radunato 1 milione e 459mila spettatori sulla prima rete, ottenendo l’11,8% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il gran finale di Sissi 4. In prima tv, le ultime tre puntate della quarta stagione della serie tedesca hanno chiuso in calo toccando il 13,6% di share e interessando 1 milione e 436mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 continuano le repliche di Rocco Schiavone 4. Ieri è andata in onda la prima puntata della della quarta stagione dell’amata serie con Marco Giallini, che ha conquistato 951mila spettatori arrivando al 7,5% di share. Su Italia 1 tornata invece la serie statunitense Chicago Med, che ha collezionato 1 milione e 3mila spettatori, pari al 7,2% di share.

Stefano Nazzi è tornato protagonista del prime time di Rai 3 al timone de Il Caso. Il quarto appuntamento del nuovo programma dedicato al crime ha richiamato 543mila spettatori, facendo segnare il 4% di share. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha condotto una nuova puntata di Zona Bianca (in cui si è tornati a parlare del Delitto di Garlasco con l’avvocato di Andrea Sempio), che ha coinvolto 775mila spettatori e registrato il 6,9% di share. Su La7 Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 525mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, che ha così raggiunto il 4,1% di share,

Su Tv8 il film con Reese Witherspoon La rivincita delle bionde ha appassionato 349mila spettatori, pari al 2,7% di share. Appuntamento col calcio, infine, su Nove, dove è andata in scena la partita amichevole Aston Villa-Roma. La disfatta dei giallorossi di Gian Piero Gasperini ha registrato un ascolto medio di 325mila spettatori, pari a uno share del 2,5%.

