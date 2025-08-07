Ascolti tv ieri (6 agosto): Raoul Bova non decolla e Sissi chiude, ne approfitta Giuseppe Brindisi con Garlasco
Il gran finale della serie di Canale 5 vince calando al 13,6% di share, benissimo Marco Giallini con Rocco Schiavone, Stefano Nazzi al 4%: tutti i dati Auditel
Doppi confronti e nuove sfide negli ascolti tv. Ieri mercoledì 6 agosto 2025, infatti, il film con Raoul Bova Sei mai stata sulla luna? in onda su Rai 1 si è scontrato con Sissi 4, di cui è andato in scena il gran finale in prima serata su Canale 5. Nuova sfida a distanza anche tra Stefano Nazzi, al comando de Il caso, e Giuseppe Brindisi, alla guida di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sei mai stata sulla luna? e Sissi 4
Ieri mercoledì 6 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Sei mai stata sulla luna?. I nuovi episodi di Simon Coleman 2 (slittato in seconda serata) hanno lasciato spazio alla pellicola del 2015 diretta da Paolo Genovese con Raoul Bova, Liz Solari e Neri Marcorè, che ha radunato 1 milione e 459mila spettatori sulla prima rete, ottenendo l’11,8% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il gran finale di Sissi 4. In prima tv, le ultime tre puntate della quarta stagione della serie tedesca hanno chiuso in calo toccando il 13,6% di share e interessando 1 milione e 436mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 continuano le repliche di Rocco Schiavone 4. Ieri è andata in onda la prima puntata della della quarta stagione dell’amata serie con Marco Giallini, che ha conquistato 951mila spettatori arrivando al 7,5% di share. Su Italia 1 tornata invece la serie statunitense Chicago Med, che ha collezionato 1 milione e 3mila spettatori, pari al 7,2% di share.
Stefano Nazzi è tornato protagonista del prime time di Rai 3 al timone de Il Caso. Il quarto appuntamento del nuovo programma dedicato al crime ha richiamato 543mila spettatori, facendo segnare il 4% di share. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha condotto una nuova puntata di Zona Bianca (in cui si è tornati a parlare del Delitto di Garlasco con l’avvocato di Andrea Sempio), che ha coinvolto 775mila spettatori e registrato il 6,9% di share. Su La7 Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 525mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, che ha così raggiunto il 4,1% di share,
Su Tv8 il film con Reese Witherspoon La rivincita delle bionde ha appassionato 349mila spettatori, pari al 2,7% di share. Appuntamento col calcio, infine, su Nove, dove è andata in scena la partita amichevole Aston Villa-Roma. La disfatta dei giallorossi di Gian Piero Gasperini ha registrato un ascolto medio di 325mila spettatori, pari a uno share del 2,5%.
- Rai 1 | Sei mai stata sulla luna? – 11,8% (459.000 spettatori)
- Canale 5 | Sissi 4 – 13,6% (1.436.000 spettatori)
- Rai 2 | Rocco Schiavone – 7,5% (951.000spettatori)
- Italia 1 | Chicago Med – 7,2% (1.003.000 spettatori)
- Rai 3 | Il caso – 4% (543.000spettatori)
- Rete 4 | Zona Bianca – 6,9% (775.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 4,1% (525.000 spettatori)
- Tv8 | La rivincita delle bionde – 2,7% (349.000 spettatori)
- Nove | Aston Villa-Roma – 2,5% (325.000 spettatori)
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri (30 luglio): record clamoroso per Temptation Island, risultato storico anche per Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel
La settima puntata del reality di Filippo Bisciglia domina col 31,4% di share, Siste...
Ascolti tv ieri (5 agosto): vince Sissi 4, Max Angioni chiude col botto e Rai 1 affonda
La quarta stagione di Sissi vince la prima serata col 15,5% di share, Simon Coleman ...
Ascolti tv ieri (23 luglio): Temptation domina anche al mercoledì, Pino Insegno si difende dall’assalto di Sarabanda
La quarta puntata del reality show di Filippo Bisciglia vince col 28,4% di share, Si...
Ascolti tv ieri (16 luglio): le Azzurre da sogno su Rai 1, Nazzi parte dal 6,3%, Gerry Scotti sale ancora
La Nazionale femminile dell’Italia vince sul campo e nei dati Auditel col 16,2% di s...
Ascolti tv ieri 31 luglio: Temptation Island chiude col botto (e il nuovo record assoluto), Raoul Bova annichilito
L’ultima puntata del reality show di Filippo Bisciglia domina in prima serata con il...
Ascolti tv ieri (9 luglio): Federica Sciarelli saluta col botto, Canale 5 domina e Rai 1 affonda con Alessandro Preziosi
PSG-Real Madrid vince la prima serata al 21,8% di share, Chi l’ha visto? chiude al 1...
Stasera in tv (6 agosto), Amadeus trova un nuovo sfidante da battere: lo scontro con Giuseppe Brindisi
Il meglio della prima serata di oggi, 6 agosto: Rai 2 ci intrattiene con Rocco Schia...
Ascolti tv ieri 25 giugno: Amadeus e Veronica Gentili risalgono (ma non basta), Pino Insegno da sogno
L’Isola dei Famosi al 15,4% di share, il film di Rai 1 oltre i 2 milioni di spettato...