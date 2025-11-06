Ascolti tv ieri (5 novembre): Amadeus inciampa anche con La Corrida, Montalbano insuperabile, Sciarelli vola con Garlasco
Il commissario vince in prima serata col 18,6% di share, Chi l’ha Visto sale al 10,3%, l’omaggio a Pavarotti di Canale 5 al 15,7%: tutti i dati Auditel
Nuove sfide negli ascolti tv. Ieri mercoledì 5 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano, mentre nella prima serata di Canale 5 è è andato in onda il concerto per omaggiare Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo, condotto da Michelle Hunziker. Federica Sciarelli è ovviamente tornata al timone di Chi l’ha visto?, così come Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Amadeus ha debuttato alla conduzione della nuova edizione de La Corrida. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo
Ieri mercoledì 5 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri in replica, addirittura ampliata visto il successo in replica. Ieri la puntata ‘La danza del gabbiano’ ha conquistato 2 milioni e 947mila spettatori, arrivando a toccare il 18,6% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il concerto dedicato a Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo. Lo speciale evento registrato all’Arena di Verona e condotto da Michelle Hunziker (protagonista anche di una gaffe) in occasione del novantesimo anniversario dalla nascita del tenore ha appassionato 1 milione e 913mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 15,7% di share.
Su Rai 2 The Equalizer – Il vendicatore ha radunato 853mila spettatori, facendo segnare il 5,2% di share in prima serata. Su Italia 1, invece, il film The Lost City ha attirato 889mila spettatori, raggiungendo il 5,2% di share.
Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto una nuova puntata di Chi l’ha visto? (in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco) che ha richiamato 1 milione e 560mila spettatori, volando al 10,3% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate è tornato al timone di Realpolitik e l’ottavo appuntamento del talk show si è fermato a un ascolto medio di 378mila spettatori, pari al 3% di share.
Su La7 Aldo Cazzullo è tornato alla guida di Una giornata particolare, totalizzando un a.m. di 906mila spettatori, pari al 5,4% di share. Spazio al calcio europeo su Tv8, dove è andata in scena la partita di Champions League – Manchester City-Borussia Dortmund, che ha interessato 585mila spettatori, pari al 3,1% di share. Dopo il flop di Circo Massimo di Massimo Giannini, nel mercoledì sera di Nove è arrivato Amadeus, che ha fatto il suo esordio alla conduzione della nuova edizione de La Corrida. La prima puntata dello storico show (a cui ha preso parte anche Tina Cipollari) non è andata oltre il 4,3% di share, fermandosi a 528mila spettatori. Lo scorso anno partì dal 5,8% di share, facendo segnare un a.m. di 850mila spettatori.
- Rai 1 | Il commissario Montalbano – 18,6% (2.947.000 spettatori)
- Canale 5 | This is Me – 15,7% (1.913.000 spettatori)
- Rai 2 | The Equalizer – Il vendicatore – 5,2% (853.000 spettatori)
- Italia 1 | The Lost City – 5,2% (889.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 10,3% (1.560.000 spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 3% (378.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare – 5,4% (906.000 spettatori)
- Tv8 | Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – 3,1% (585.000 spettatori)
- Nove | La Corrida – 4,3% (528.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti
Ancora lontano Gerry Scotti per Stefano De Martino negli ascolti tv. Ieri mercoledì 5 novembre 2025 su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 25,2% di share con oltre 5 milioni di spettatori nell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi, invece, ha fatto segnare il 22,4% di share con 4 milioni e 521mila di spettatori su Rai 1.
