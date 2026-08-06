Ascolti Tv ieri (5 agosto): Oppenheimer non decolla, bene Rai 2 col tributo a Rino Gaetano, irraggiungibile Scotti Il film di Cristopher Nolan tocca il 16,2% di share, Teo e Zodì su Rai 1 al 13,3%, bene Chicago PD, sale Un giorno in pretura: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Settimana al giro di boa negli ascolti tv. Ieri mercoledì 5 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film francese Teo e Zodì – Un cammello per amico, mentre su Canale 5 è andato in onda in prima tv Oppenheimer di Cristopher Nolan. Spazio alla musica su Rai 2 con l’omaggio a Rino Gaetano di Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Teo e Zodì – Un cammello per amico e Oppenheimer

Ieri mercoledì 5 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Teo e Zodì – Un cammello per amico. Il film francese del 2023 ha conquistato 1 milione e 524mila spettatori, registrando il 13,3% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Oppenheimer. In prima tv, la pellicola diretta da Cristopher Nolan con Cilian Murphy ha radunato 1 milioni e 413mila spettatori, raggiungendo il 16,2% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 è andato in scena Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu. La serata tributo a Rino Gaetano ha raccolto 664mila spettatori, facendo segnare il 7% di share. Su Italia 1, invece, la 13esima stagione di Chicago P.D. ha appassionato 918mila spettatori, ottenendo l’8% di share.

Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 con Un giorno in pretura, che ieri ha attirato 748mila spettatori e toccato il 6% di share. Su Rete 4, invece, il film Sapore di mare di Carlo Vanzina ha conquistato 645mila spettatori, arrivando al 5,3% di share. Su La7 La giusta distanza di Roberto Saviano in replica ha invece totalizzato un a.m. di 420mila spettatori, segnando il 3,3% di share.

Su Tv8, infine, il film Cani sciolti con Mark Wahlberg e Denzel Washington ha interessato 284mila spettatori, pari al 2,4% di share. Spazio allo sport, infine, su Nove, dove è andata in scena la partita amichevole Chelsea-Juventus, che ha collezionato 226mila spettatori e centrato il 2% di share.

Rai 1 | Teo e Zodì – Un cammello per amico – 13,3% (1.524.000 spettatori)

| Teo e Zodì – Un cammello per amico – (1.524.000 spettatori) Canale 5 | Oppenheimer – 16,2% (1.413.000 spettatori)

| Oppenheimer – (1.413.000 spettatori) Rai 2 | Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu – 7% (664.000 spettatori)

| Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu – (664.000 spettatori) Italia 1 | Chicago P.D. – 8% (918.000 spettatori)

| Chicago P.D. – (918.000 spettatori) Rai 3 | Un giorno in pretura – 6% (688.000 spettatori)

| Un giorno in pretura – (688.000 spettatori) Rete 4 | Sapore di mare – 5,3% (645.000 spettatori)

| Sapore di mare – (645.000 spettatori) La7 | La giusta distanza – 3,3% (420.000 spettatori)

| La giusta distanza – (420.000 spettatori) Tv8 | Cani sciolti – 2,4% (284.000 spettatori)

| Cani sciolti – (284.000 spettatori) Nove | Chelsea-Juventus – 2% (226.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti e il preserale

Continua la difficile sfida di Marco Liorni contro il dominante Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha ottenuto il 15,7% di share grazie a 2 milioni e 295mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 114mila spettatori, arrivando a toccare il 28% di share.

Bene Pino Insegno al timone di Reazione a Catena, con la puntata di ieri (e il colpaccio delle ‘Pappardelle’) schizzata al 25,6% di share e 2 milioni e 915mila spettatori su Rai 1. Cresce su Canale 5 The Wall di Max Giusti, ieri al 17,3% di share con 1 milione e 761mila spettatori. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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