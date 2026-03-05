Ascolti tv ieri (4 marzo): De Martino da sogno, STEP parte col record e spazza via tutti
Rai 2 si prende la prima serata con Stasera Tutto è Possibile che vola al 16,8% di share, Vanina al 13,4% su Canale 5: tutti i dati Auditel
Stefano De Martino piomba nella prima serata degli ascolti tv. Ieri mercoledì 4 marzo 2026, infatti, il conduttore di Affari Tuoi – fresco dell’annuncio al Festival di Sanremo come nuovo direttore artistico – è tornato alla guida di Stasera Tutto è Possibile, mentre su Rai 1 è andato in onda il film Il mio nome è Riccardo Cocciante. Su Canale 5, invece, Giusy Buscemi è tornata a vestire i panni di Vanina – Un vicequestore a Catania 2. Nuovo appuntamento per Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto? e per Aldo Cazzullo e Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il mio nome è Riccardo Cocciante, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 e Stasera Tutto è Possibile
Ieri mercoledì 4 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il mio nome è Riccardo Cocciante. Il film dedicato alla storia del cantante ha conquistato 1 milione e 846mila spettatori, poi registrando il 10,5% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Vanina – Un vicequestore a Catania 2. La prima puntata della seconda stagione della fiction con Giusy Buscemi ha richiamato 1 milione e 985mila spettatori, debuttando al 13,2% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Nuovo conduttore del Festival di Sanremo e protagonista del prime time di Rai 2, Stefano De Martino è tornato al timone di Stasera Tutto è Possibile. Ieri la prima puntata dell’undicesima edizione di STEP ha radunato 2 milioni 318mila spettatori, aprendo con un clamoroso 16,8% di share. Si tratta della première più vista e di uno dei risultati migliori di sempre nella storia dello show. Spazio allo sport, invece, su Canale 5, dove è andata in onda la semifinale di andata di Coppa Italia – Lazio-Atalanta, che ha interessato 2 milioni e 48mila spettatori, pari al 10,2% di share.
Instancabile protagonista del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata a condurre Chi l’ha visto?. La puntata di ieri ha interessato 1 milioni e 514mila spettatori, ottenendo il 9,4% di share. Tommaso Labate ha invece raccolto 689mila spettatori alla guida di Realpolitik su Rete 4, che ha raggiunto il 5,2% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 950mila spettatori alla conduzione di Una giornata particolare, toccando il 5,4% di share.
Su Tv8, infine, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha collezionato 376mila spettatori, pari al 2,5% di share, mentre su Nove Il codice Da Vinci ha appassionato 245mila spettatori, pari all’1,2% di share.
- Rai 1 | Il mio nome è Riccardo Cocciante – 10,5% (1.846.000 spettatori)
- Canale 5 | Vanina – Un vicequestore a Catania 2 – 13,4% (1.985.000 spettatori)
- Rai 2 | Stasera Tutto è Possibile – 16,8% (2.318.000 spettatori)
- Italia 1 | Coppa Italia – Lazio-Atalanta – 10,2% (2.048.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 9,4% (1.514.000 spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 5,2% (689.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare – 5,4% (950.000 spettatori)
- Tv8 | Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – 2,5% (376.000 spettatori)
- Nove | Il codice Da Vinci – 2,2% (328.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Scotti supera De Martino
Prima del trionfo in prima serata con STEP Stefano De Martino è tornato ovviamente alla guida anche delll’access prime time di Rai 1; la puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 21,5% di share, raccogliendo 4 milioni e 584mila spettatori. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno raggiunto 4 milioni e 763mila spettatori, arrivando al 22,4% di share.
