Ascolti tv ieri 4 febbraio: Lino Guanciale chiude da padrone, De Martino non si ferma più (e Scotti è dietro) L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 22,3% di share, Una Nuova Vita cala al 16,7%, Affari Tuoi stacca La Ruota: tutti i dati Auditel

Lino Guanciale saluta e trionfa negli ascolti tv. Ieri mercoledì 4 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda parte della miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, mentre su Canale 5 è tornata la nuova fiction Una nuova vita con Anna Valle. Nuovo appuntamento anche per Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto? e per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro e Una nuova vita

Ieri mercoledì 4 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda parte de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro. Dopo l’ottimo debutto di ieri (23,7% di share), il gran finale della miniserie con Lino Guanciale ha radunato 3 milioni e894mila spettatori; gli ultimi episodi hanno così toccato il 22,3% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie Una nuova vita. Dopo l’esordio della scorsa settimana (18,7% di share), la seconda puntata della nuova fiction Mediaset con Anna Valle e Daniele Pecci ha richiamato 2 milioni e 659mila spettatori, centrando il 16,7% di share.

Su Rai 2 il film What’s Love con Lily James ha interessato 563mila spettatori, fermandosi al 3,1% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia – Inter-Torino, che ha raccolto 2 milioni e 461mila mila spettatori ottenendo il 12,3% di share.

Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha attirato 1 milione e 328mila spettatori, raggiungendo l’8,1% di share. Tommaso Labate ha invece conquistato 539mila spettatori al timone di Realpolitik su Rete 4, che ha registrato il 4% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato (in replica) un a.m. di 1 milione e 152mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, arrivando al 6,3% di share.

Su Tv8, infine, Mia moglie per finta ha appassionato 525mila spettatori, pari al 2,9% di share, mentre su Nove Little Big Italy condotto da Francesco Panella ha collezionato 324mila spettatori, pari all’1,8% di share.

Rai 1 | L’invisibile – La cattura Matteo Messina Denaro – 22,3% (3.894.000 spettatori)

| L’invisibile – La cattura Matteo Messina Denaro – (3.894.000 spettatori) Canale 5 | Una nuova vita – 16,7% (2.659.000 spettatori)

| Una nuova vita – (2.659.000 spettatori) Rai 2 | What’s Love – 3,1% (563.000 spettatori)

| What’s Love – (563.000 spettatori) Italia 1 | Coppa Italia – Inter-Torino – 12,3% (2.461.000 spettatori)

| Coppa Italia – Inter-Torino – (2.461.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,1% (1.328.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.328.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 4% (539.000 spettatori)

| Realpolitik – (539.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 6,3% (1.152.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (1.152.000 spettatori) Tv8 | Mia moglie per finta – 2,9% (525.000 spettatori)

| Mia moglie per finta – (525.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 1,8% (324.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino stacca Scotti

Stefano De Martino continua a ‘prendersi’ l’access prime time dei dati Auditel, confermandosi al 24,1% di share alla conduzione della puntata di ieri di Affari Tuoi, che ha raggiunto 5 milioni e 187mila spettatori. Condotto da Gerry Scotti Su Canale 5, invece, La Ruota della Fortuna ha toccato il 22,5% di share fermandosi a 4 milioni e 818mila spettatori.

