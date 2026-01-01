Ascolti tv ieri 31 dicembre: a Capodanno vince Liorni (ma Federica Panicucci sale), Gerry Scotti tocca il 29,5%
L’Anno Che Verrà trionfa col 35,5% di share su Rai 1, Capodanno in musica al 28,2,1% su Canale 5, La Ruota della Fortuna ‘maxi’ dilaga: tutti i dati Auditel
Si chiude l’anno anche negli ascolti tv. Ieri mercoledì 31 dicembre 2025, infatti, sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset sono andati in onda i consueti show di Capodanno per accogliere l’arrivo del 2026. Su Rai 1 Marco Liorni ha condotto L’anno che verrà, mentre su Canale 5 Federica Panicucci ha presentato Capodanno in musica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra L’anno che verrà e Capodanno in musica
Ieri mercoledì 31 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda L’anno che verrà, condotto da Marco Liorni in diretta dal lungomare di Catanzaro. Lo show di Capodanno targato Rai ha raccolto 5 milioni e 204mila spettatori, registrando il 35,5% di share. Su Canale 5 è andato invece in scena Capodanno in musica, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi in piazza Libertà a Bari. Il veglione della notte di San Silvestro Mediaset ha radunato 3 milioni e 601mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 28,2% di share. Per entrambi gli show non sono mancate le critiche, anche e soprattutto sui social. Lo scorso anno ottennero rispettivamente il 36,8% e il 25,3% di share.
Su Rai 2 è andato in onda il film Lilli e il vagabondo. Il classico Disney del 1955 ha conquistato 913mila spettatori, toccando il 5,9% sulla seconda rete. Su Italia 1, invece, il film del 1982 E.T. L’extra-terrestre diretto da Steven Spielberg ha richiamato 447mila spettatori, facendo segnare il 3% di share.
Con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? ovviamente in vacanza, su Rai 3 il film The Palace diretto da Roman Polański ha appassionato 480mila spettatori, ottenendo il 3,1% di share. Su Rete 4 il film corale Capodanno a New York ha invece segnato l’1,6% di share grazie a un ascolto medio di 241mila spettatori.
Su La7 Febbre da cavallo con Gigi Proietti ed Enrico Montesano ha totalizzato un a.m. di 381mila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Tv8, infine, Un Capodanno da favola ha interessato 1 milione e 296mila spettatori, pari al 6% di share, mentre su Nove il concerto-documentario dei Queen guidati da Freddie Mercury – A kind of magic ha ottenuto l’1,8% di share con 264mila spettatori.
- Rai 1 | L’anno che verrà – 35,5% (5.204.000 spettatori)
- Canale 5 | Capodanno in musica – 28,2% (3.601.000 spettatori)
- Rai 2 | Lilli e il vagabondo – 5,9% (913.000 spettatori)
- Italia 1 | T. L’extra-terrestre – 3% (447.000 spettatori)
- Rai 3 | The Palace – 3,1% (480.000 spettatori)
- Rete 4 | Capodanno a New York – 1,6% (241.000 spettatori)
- La7 | Febbre da cavallo – 2,5% (581.000 spettatori)
- Tv8 | Un Capodanno da favola – 6% (296.000 spettatori)
- Nove | Freddie Mercury – A kind of magic – 1,8% (264.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: La Ruota della Fortuna in formato ‘maxi’ senza De Martino
Gerry Scotti ha approfittato dell’assenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi su Rai 1 per dilagare negli ascolti tv dell’access prime time. Ieri la maxi-puntata de La Ruota della Fortuna (che ha lasciato spazio a Federica Panicucci e Capodanno in musica solo in tarda serata) ha toccato il 29,5% di share, intrattenendo 4 milioni e 628mila spettatori su Canale 5. Andato in onda a reti unificate, il Messaggio di fine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha toccato il 65,7% di share tra Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5 e La7.
