Ascolti Tv ieri (30 settembre): Carlo Conti supera Gerry Scotti, record De Martino
Tale e Quale sale al 20,9% di share, La Ruota cala al 20,8%, Griggi si conferma con Chi l’ha Visto?, ritorno super di Aldo Cazzullo: tutti i dati Auditel
Cala il sipario sul mese di settembre degli ascolti tv. Ieri mercoledì 30 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il secondo appuntamento stagionale di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, mentre su Canale 5 è andata in scena la seconda puntata dello speciale La ruota dei campioni… e delle stelle di Gerry Scotti. Raffaella Griggi è tornata al timone di Chi l’ha visto?, Bianca Berlinguer alla conduzione di È sempre Cartabianca e Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tale e Quale Show e La ruota dei campioni… e delle stelle
Ieri mercoledì 30 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda un nuovo appuntamento di Tale e Quale Show. Dopo il buon esordio della scorsa settimana, la seconda puntata del programma condotto da Carlo Conti ha richiamato 2 milione e 549mila spettatori, ottenendo il 20,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena La ruota dei campioni… e delle stelle. Lo speciale de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha radunato 3 milioni e 994mila spettatori, facendo segnare il 20,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset (2,2 milioni di spettatori e il 16,1% di share nella seconda parte).
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 è andato in onda il film Doppia Colpa con Pierce Brosnan, che ha raccolto 810mila spettatori e registrato il 4,8% di share. Su Italia 1 il film Shark 2 – L’abisso ha invece conquistato 803mila spettatori, raggiungendo il 5% di share.
Dopo avere raccolto il testimone di Federica Sciarelli e del prime time del mercoledì di Rai 3 con il debutto della scorsa settimana, Raffaella Griggi ha condotto il secondo appuntamento stagionale di Chi l’ha visto?, che ieri ha collezionato 1 milione e 31mila spettatori e segnato il 7,1% di share. Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca, che ha toccato il 4,7% di share con 548mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 Aldo Cazzullo ha invece totalizzato un a.m. di 1 milione e 79mila spettatori alla conduzione di Una giornata particolare, arrivando al 7,2% di share.
Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha intrattenuto 385mila spettatori, pari al 2,9% di share. Su Nove, infine, lo show di Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo ha attirato 253mila spettatori, pari all’1,6% di share.
- Rai 1 | Tale e Quale Show – 20,9% (2.549.000 spettatori)
- Canale 5 | La ruota dei campioni… e delle stelle – 20,8% (3.994.000 spettatori)
- Rai 2 | Doppia Colpa – 4,8% (810.000 spettatori)
- Italia 1 | Shark 2 – L’abisso – 5% (803.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 7,1% (1.031.000 spettatori)
- Rete 4 | È sempre Cartabianca – 4,7% (548.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare – 7,2% (1.079.000 spettatori)
- Tv8 | Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – 2,9% (385.000 spettatori)
- Nove | Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo – 1,6% (253.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti, Insegno vs Giusti
Con Gerry Scotti impegnato in prima serata, Stefano De Martino ha dilagato nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha inftti messo a segno il 20,7% di share chiamando a raccolta 4 milioni e 687mila spettatori su Rai 1.
Ottimo anche Pino Insegno, saldamente al comando della fascia preserale di Rai 1. La puntata di ieri di Reazione a Catena ha toccato il 25,1% di share grazie a 3 milioni e 951mila spettatori su Rai 1. Rincorre Caduta Libera di Max Giusti, cresciuto ieri al 17,2% di share (2 milioni e 410mila spettatori) su Canale 5.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (16 settembre): Scotti tiene lontano De Martino, Incontrada vince e saluta
Erica - Un detective per caso chiude al 17,1% di share, Rai 1 al 13,2% con Non Così ...
Ascolti Tv ieri (2 settembre): Vanessa Incontrada batte Cremonini, ritorno super per Bianca Berlinguer
Erica - Un detective per caso debutta al 18,9% di share, il concerto su Rai 1 raggiu...
Ascolti Tv ieri (17 settembre): Ilary Blasi non sfonda, è l’esordio peggiore di sempre del GF Vip. De Martino arranca
Il reality show di Canale 5 parte dal 16,9% di share, Napoli New York su Rai 1 al 13...
Ascolti tv ieri (7 settembre): Temptation Island non sbaglia, Il giovane Montalbano resiste, De Martino ancora surclassato da Gerry Scotti
Lo speciale del reality condotto da Filippo Bisciglia vince col 24% di share, la fic...
Ascolti Tv ieri (8 settembre): flop De Angelis con Lidia Poët ma Michelle Hunziker non ne approfitta, bene Infante
La prima puntata dello show di Canale 5 vince ma non sfonda col 16,4% di share, la s...
Ascolti tv ieri (28 settembre): il Grande Fratello Vip si arrende al trionfo dell’Italia di Mancini, Pino Insegno da urlo
La partita della Nazionale domina al 36,4% di share, il reality show di Ilary Blasi ...
Ascolti Tv ieri (27 settembre): botto Canale 5 con la storia di Carlo Acutis, i ritorni di Mara Venier e Francesca Fialdini non deludono
Il film Il Mio Nome è Carlo stravince la prima serata col 29,6% di share, Lo sposo i...
Ascolti Tv ieri (23 agosto): Bianchetti-Corsi non bastano a Rai 1, Scotti senza pensieri
La dizi turca Racconto Di Una Notte vince col 16,5% di share, La froza del perdono s...