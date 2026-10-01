Ascolti Tv ieri (30 settembre): Carlo Conti supera Gerry Scotti, record De Martino Tale e Quale sale al 20,9% di share, La Ruota cala al 20,8%, Griggi si conferma con Chi l’ha Visto?, ritorno super di Aldo Cazzullo: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Cala il sipario sul mese di settembre degli ascolti tv. Ieri mercoledì 30 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il secondo appuntamento stagionale di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, mentre su Canale 5 è andata in scena la seconda puntata dello speciale La ruota dei campioni… e delle stelle di Gerry Scotti. Raffaella Griggi è tornata al timone di Chi l’ha visto?, Bianca Berlinguer alla conduzione di È sempre Cartabianca e Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tale e Quale Show e La ruota dei campioni… e delle stelle

Ieri mercoledì 30 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda un nuovo appuntamento di Tale e Quale Show. Dopo il buon esordio della scorsa settimana, la seconda puntata del programma condotto da Carlo Conti ha richiamato 2 milione e 549mila spettatori, ottenendo il 20,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena La ruota dei campioni… e delle stelle. Lo speciale de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha radunato 3 milioni e 994mila spettatori, facendo segnare il 20,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset (2,2 milioni di spettatori e il 16,1% di share nella seconda parte).

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Su Rai 2 è andato in onda il film Doppia Colpa con Pierce Brosnan, che ha raccolto 810mila spettatori e registrato il 4,8% di share. Su Italia 1 il film Shark 2 – L’abisso ha invece conquistato 803mila spettatori, raggiungendo il 5% di share.

Dopo avere raccolto il testimone di Federica Sciarelli e del prime time del mercoledì di Rai 3 con il debutto della scorsa settimana, Raffaella Griggi ha condotto il secondo appuntamento stagionale di Chi l’ha visto?, che ieri ha collezionato 1 milione e 31mila spettatori e segnato il 7,1% di share. Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca, che ha toccato il 4,7% di share con 548mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 Aldo Cazzullo ha invece totalizzato un a.m. di 1 milione e 79mila spettatori alla conduzione di Una giornata particolare, arrivando al 7,2% di share.

Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha intrattenuto 385mila spettatori, pari al 2,9% di share. Su Nove, infine, lo show di Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo ha attirato 253mila spettatori, pari all’1,6% di share.

Rai 1 | Tale e Quale Show – 20,9% (2.549.000 spettatori)

| Tale e Quale Show – (2.549.000 spettatori) Canale 5 | La ruota dei campioni… e delle stelle – 20,8% (3.994.000 spettatori)

| La ruota dei campioni… e delle stelle – (3.994.000 spettatori) Rai 2 | Doppia Colpa – 4,8% (810.000 spettatori)

| Doppia Colpa – (810.000 spettatori) Italia 1 | Shark 2 – L’abisso – 5% (803.000 spettatori)

| Shark 2 – L’abisso – (803.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 7,1% (1.031.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.031.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 4,7% (548.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (548.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 7,2% (1.079.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (1.079.000 spettatori) Tv8 | Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – 2,9% (385.000 spettatori)

| Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – (385.000 spettatori) Nove | Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo – 1,6% (253.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti, Insegno vs Giusti

Con Gerry Scotti impegnato in prima serata, Stefano De Martino ha dilagato nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha inftti messo a segno il 20,7% di share chiamando a raccolta 4 milioni e 687mila spettatori su Rai 1.

Ottimo anche Pino Insegno, saldamente al comando della fascia preserale di Rai 1. La puntata di ieri di Reazione a Catena ha toccato il 25,1% di share grazie a 3 milioni e 951mila spettatori su Rai 1. Rincorre Caduta Libera di Max Giusti, cresciuto ieri al 17,2% di share (2 milioni e 410mila spettatori) su Canale 5.

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