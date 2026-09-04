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Ascolti Tv ieri (3 settembre): Raoul Bova sgomita e vince su Rai 1, Del Debbio riparte alla grande e Milo Infante aggancia La vita in Diretta

Testa a testa tra Torno Indietro e Cambio Vita al 13% di share (1,6 milioni) e Hotel Costiera al 13,4% (1,6 milioni), Raznovich saluta: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento tra saluti e ritorni negli ascolti tv. Ieri giovedì 3 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Torno indietro e cambio vita con Raoul Bova, mentre su Canale 5 si è chiusa la prima stagione di Hotel Costiera. Camila Raznovich è tornata per l’ultima volta al timone di Kilimangiaro Estate su Rai 3, mentre Paolo Del Debbio ha ripreso le redini del prime time di Rete 4 alla guida di Dritto e Rovescio. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Torno indietro e cambio vita e Hotel Costiera

Ieri giovedì 3 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Torno indietro e cambio vita. Il film con Raoul Bova, Giulia Michelini e Ricky Memphis ha raccolto 1 milione e 715mila spettatori, registrando il 13% di share. Su Canale 5, invece, è andata in onda la seconda parte di Hotel Costiera. Gli ultimi episodi della prima stagione della serie italo-statunitense con Jesse Williams hanno conquistato 1 milione e 641mila spettatori, chiudendo al 13,4% di share.

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Su Rai 2 i nuovi episodi de Il commissario Rex hanno appassionato 671mila spettatori, toccando il 4,8% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevole i sedicesimi di finale di Coppa Italia – Cagliari-Hellas Verona, che ha interessato 1 milione e 23mila spettatori e raggiunto il 6,8% di share.

Camila Raznovich ha condotto l’ultimo appuntamento stagionale di Kilimangiaro Estate, che ha richiamato 497mila spettatori e salutato al 3,8% di share. Paolo Del Debbio è invece tornato al timone di Dritto e Rovescio e la prima puntata della nuova edizione ha radunato 927mila spettatori su Rete 4, debuttando al 9,7% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese sono tornati alla guida di In Onda prima serata, che ha totalizzato un a.m. di 756mila spettatori, arrivando al 5,2% di share.

Su Tv8 il film Tutte contro lui – The other woman con Cameron Diaz, che ha collezionato 400mila spettatori, centrando il 3,1% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo ha coinvolto 456mila spettatori, pari al 3,8% di share.

  • Rai 1 | Torno indietro e cambio vita 13% (1.715.000 spettatori)
  • Canale 5 | Hotel Costiera 13,4% (1.641.000 spettatori)
  • Rai 2 | Il commissario Rex 4,8% (671.000 spettatori)
  • Italia 1 | Coppa Italia – Cagliari-Hellas Verona 6,8% (1.023.000 spettatori)
  • Rai 3 | Kilimangiaro Estate 3,8% (497.000 spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 9,7% (927.000 spettatori)
  • La7 | In Onda 5,2% (756.000 spettatori)
  • Tv8 | Tutte contro lui – The other woman 3,1% (400.000 spettatori)
  • Nove | The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 3,8% (456.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti, Insegno e il daytime di Milo Infante

È ormai alle battute finali la lunga sfida dell’estate dell’access prime time dei dati Auditel tra Marco Liorni e Gerry Scotti, con il ritorno di Stefano De Martino e Affari Tuoi all’orizzonte. Ieri L’Eredità Summer ha richiamato 2 milioni e 592mila spettatori, toccando il 15,7% di share su Rai 1. Su Canale 5 la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto il 27,4% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 4 milioni e 500mila spettatori.

Sempre bene Pino Insegno alla conduzione di Reazione a catena. Il game show della fascia preserale di Rai 1 è volato al 25,4% di share, radunando 3 milioni e 307mila spettatori. The Wall di Max Giusti si è invece fermato al 13,6% di share, con 1 milione e 557mila spettatori su Canale 5.

Continua anche il buon momento di Milo Infante nel pomeriggio di Canale 5. Dopo gli ottimi numeri di Ore 11 (9,7% di share nella prima parte e 6,7% nella seconda) nel daytime del mattino di Rete 4, infatti, la puntata di ieri di Verità Nascoste – Il diario – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha registrato il 18,1% di share (1 milioni e 255mila spettatori) nella prima parte e il 13,1% di share (967mila spettatori) nella seconda. Al timone della Vita in Diretta, Manuela Moreno ha invece centrato il 18,1% di share con 1 milione e 378mila spettatori sintonizzati su Rai 1.

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