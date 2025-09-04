Ascolti tv ieri (3 settembre): batosta De Martino, Gerry Scotti l’ha fatto di nuovo. La Ruota supera Affari Tuoi
One True Loves vince in prima serata col 13,4% di share, flop Canale 5 al 10,8%, sempre bene Rocco Schiavone e Chicago PD: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv e tutti gli occhi sono puntata sulla sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Ieri mercoledì 3 settembre 2025, infatti, è andata in onda la seconda puntata di Affari Tuoi, chiamato a rialzarsi dopo la batosta al debutto contro La Ruota della Fortuna di martedì. In prima serata, invece, il film di Rai 1 One True Loves se l’è vista con la pellicola turca Una seconda occasione su Canale 5. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra One True Loves e Una seconda occasione
Ieri mercoledì 3 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda One True Loves. Il film tratto dal romanzo ‘Amore per due’ di Taylor Jenkins Reid ha appassionato 1 milione e 918mila spettatori sulla prima rete, registrando il 13,4% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film turco Una seconda occasione, che ha conquistato 1 milione e 462mila spettatori fermandosi al 10,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Su Rai 2 continuano le repliche di Rocco Schiavone. La terza puntata della quinta stagione dell’amata serie con Marco Giallini andata in onda ieri ha richiamato 875mila spettatori, ottenendo il 6% di share. Su Italia 1 la serie statunitense Chicago Med ha invece raggiunto un ascolto medio di 1 milione e 61mila spettatori, confermandosi al 7,4% di share.
Su Rai 3 è andato in onda il film Ricomincio da tre. La storica pellicola diretta e interpretata da Massimo Troisi in versione restaurata ha radunato 837mila spettatori, pari al 5,5% di share. Su Rete 4 si è invece tornati a parlare del Delitto di Garlasco con Giuseppe Brindisi al timone di una nuova puntata di Zona Bianca, che ieri ha totalizzato un a.m. 703mila spettatori e fatto segnare il 6,2% di share. Su La7 è tornato Alessandro Barbero, protagonista del prime time con In viaggio con Barbero. La replica della puntata dedicata a "Francesco un Santo Scomodo" ha collezionato 595mila spettatori, toccando il 3,8% di share.
Su Tv8, infine, il film con Robin Williams e una giovane Kirsten Durst Jumanji ha interessato 422mila spettatori, pari al 2,9% di share, mentre su Nove Hunter Killer – Caccia negli abissi si è fermato a 365mila spettatori, pari a uno share dell’1,8%.
- Rai 1 | One True Loves – 13,4% (918.000 spettatori)
- Canale 5 | Una seconda occasione – 10,8% (1.462.000 spettatori)
- Rai 2 | Rocco Schiavone – 6% (875.000spettatori)
- Italia 1 | Chicago Med – 7,4% (1.061.000 spettatori)
- Rai 3 | Ricomincio da tre – 5,5% (837.000spettatori)
- Rete 4 | Zona Bianca – 6,2% (703.000 spettatori)
- La7 | In viaggio con Barbero – 3,8% (595.000 spettatori)
- Tv8 | Jumanji – 32,9% (422.000 spettatori)
- Nove | Hunter Killer – Caccia negli abissi – 2,7% (365.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti batte ancora De Martino
Dopo il clamoroso tonfo negli ascolti tv di martedì e la sconfitta al debutto contro Gerry Scotti, ieri mercoledì 3 settembre 2025 Stefano De Martino è tornato alla guida di Affari Tuoi. La seconda puntata del game show di punta di Rai 1 (che ha preso le contromisure per battagliare nei dati Auditel con la concorrenza di Mediaset) ha però registrato 3 milioni e 993 spettatori, pari al 22,4% di share, mentre La Ruota della Fortuna è volato al 23% di share con 4 milioni e 109mila spettatori sintonizzati. Gerry Scotti l’ha fatto di nuovo: seconda delusione consecutiva per De Martino, chiamato a rialzarsi in fretta nella sfida dei dati Auditel.
Bene Gianluigi Nuzzi, al timone del nuovo programma ‘erede’ di Pomeriggio Cinque su Canale 5 Dentro la Notizia, che ieri ha sfiorato anche il 20% di share (1 milione e 323mila spettatori) nella prima parte, per poi assestarsi al 16,5% di share (1 milione e 211mila spettatori) nella seconda.
