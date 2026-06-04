Ascolti Tv ieri (3 giugno): Nazionale senza appeal, torna Pino Insegno, Scotti sfonda senza De Martino
L’amichevole dell’Italia non va oltre i 4 milioni di spettatori, Ticket to Paradise al 14,7% di share, Chi l’ha visto tocca il 10,2% di share: tutti i dati Auditel
Torna il calcio anche negli ascolti tv. Ieri mercoledì 3 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena l’amichevole Lussemburgo-Italia, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Ticket to Paradise. Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto, Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Lussemburgo-Italia e Ticket to Paradise
Ieri mercoledì 3 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena l’amichevole di calcio internazionale Lussemburgo-Italia. La vittoria di misura dei giovani Azzurri del CT ad interim Silvio Baldini (la prima dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali) ha raccolto 3 milioni e 995mila spettatori, registrando il 21,7% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Ticket to Paradise. La pellicola del 2022 con George Clooney e Julia Roberts ha conquistato 2 milioni e 53mila spettatori, toccando il 14,7% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 è tornata in onda la serie Mare Fuori 6. La sesta puntata della sesta stagione ha appassionato 726mila spettatori, facendo segnare il 4,6% di share. Su Italia 1, invece, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo Chiedimi se sono felice ha richiamato 855mila spettatori, centrando il 5,2% di share.
Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha raggiunto 1 milione e 477mila spettatori, segnando il 10,2% di share. Tommaso Labate ha condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik, che su Rete 4 ha attirato 506mila spettatori, pari al 4,4% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha invece totalizzato un a.m. di 1 milione e 251mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, arrivato al 7,7% di share.
Su Tv8, infine, Italia’s Got Talent – Best of ha collezionato 264mila spettatori, pari al 2,2% di share, mentre su Nove lo show di Enrico Brignano Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre ha coinvolto 405mila spettatori, pari al 3,3% di share.
- Rai 1 | Lussemburgo-Italia – 21,7% (3.995.000 spettatori)
- Canale 5 | Ticket to Paradise – 14,7% (2.053.000 spettatori)
- Rai 2 | Mare Fuori 6 – 4,6% (726.000 spettatori)
- Italia 1 | Chiedimi se sono felice – 5,2% (855.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 10,2% (1.477.000 spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 4,4% (506.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare – 7,7% (1.251.000 spettatori)
- Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,2% (264.000 spettatori)
- Nove | Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre – 3,3% (405.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti senza De Martino, torna Insegno
Gerry Scotti si ‘gode’ l’assenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi (costretti a lasciare spazio alla diretta della Nazionale) e ne approfitta per sfondare la parete dei 5 milioni di spettatori nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha infatti raggiunto 4 milioni e 161mila spettatori su Canale 5, arrivando a toccare il 26,8% di share.
Tempo di debutti su Rai 1, dove nella fascia preserale è tornato Pino Insegno al comando di Reazione a catena. Il game show dell’estate di Rai 1 è ripartito dal 25,8% di share, richiamando 3 milioni e 497mila spettatori.
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