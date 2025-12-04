Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (3 dicembre): Gigi e Vanessa chiudono con una sconfitta, Amadeus non si salva

L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo vince col 17,1% di share, Sciarelli oltre il milione e messo di spettatori, bene Cazzullo: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada salutano gli ascolti tv. Ieri mercoledì 3 dicembre 2025, infatti, su Canale 5 è andata in onda la terza e ultima puntata di Gigi e Vanessa insieme, mentre su Rai 1 è subito tornata in onda la nuova fiction L’Altro ispettore. Nuovo appuntamento per Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto? e per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare, mentre Amadeus ha condotto la quinta puntata de La Corrida. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra L’altro ispettore e Gigi e Vanessa insieme

Ieri mercoledì 3 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è subito tornato protagonista L’altro ispettore. Dopo il debutto di ieri, infatti, la seconda puntata della nuova fiction con Alessio Vassallo e Cesare Bocci ha appassionato 2 milioni e 820mila spettatori, registrando il 17,4% di share. Su Canale 5 è invece andata in onda la terza e ultima puntata di Gigi e Vanessa insieme. Lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada ha raccolto 2 milioni e 238mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, chiudendo al 17% di share.

Su Rai 2 il film Un uomo sopra la legge con Liam Neeson ha conquistato 773mila spettatori, toccando il 4,3%. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia – Inter-Venezia, che ha attirato 2 milioni 141mila spettatori, raggiungendo l’11% di share.

Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? e ha collezionato 1 milione e 516mila spettatori, ottenendo il 9,6% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate ha condotto invece una nuova puntata di Realpolitik, fermatosi al 3,3% di share con un ascolto medio di 422mila spettatori.

Su La7 Aldo Cazzullo è tornato al timone di Una giornata particolare, totalizzando un a.m. di 1 milione e 182mila spettatori, pari al 6,6% di share. su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha richiamato 352mila spettatori, pari al 2,4% di share. Continua il momento no, invece, per Amadeus su Nove. La quinta puntata della 24esima edizione de La Corrida è rimasta ancorata al 3,7% di share con 539mila spettatori.

  • Rai 1 | L’altro ispettore 17,4% (2.820.000 spettatori)
  • Canale 5 | Gigi e Vanessa insieme17% (2.238.000 spettatori)
  • Rai 2 | Un uomo sopra la legge 4,3% (773.000 spettatori)
  • Italia 1 | Coppa Italia – Inter-Venezia11% (2.141.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?9,6% (1.516.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 3,3% (422.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare6,6% (1.182.000 spettatori)
  • Tv8 | 4 Ristoranti 2,4% (352.000 spettatori)
  • Nove | La Corrida3,7% (539.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

La puntata di ieri di Affari Tuoi – con il pacchista del Veneto Alessandro ‘fregato’ nel finale dal Dottore – ha intrattenuto 4 milioni e 660mila spettatori e Stefano De Martino ha raggiunto il 22,3% di share nell’access prime time di Rai 1. Su Canale 5, però, Gerry Scotti è riuscito a mantenersi oltre la soglia dei 5 milioni di spettatori e La Ruota della Fortuna ha registrato il 24,3% di share.

