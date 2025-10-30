Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (29 ottobre): finale super per Silvia Toffanin, Montalbano tiene, De Martino non insidia Scotti

This is Me con oltre 3 milioni di spettatori, bene Zingaretti in replica (17% di share), ottimi Cazzullo-Sciarelli, crollo Labate-Giannini: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovi testa a testa negli ascolti tv. Ieri mercoledì 29 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 è tornato in onda Il commissario Montalbano, mentre nella prima serata di Canale 5 è calato il sipario su This is Me, con la terza e ultima puntata condotta da Silvia Toffanin. Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto?, così come Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e This Is Me

Ieri mercoledì 29 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri in replica. Ieri la puntata ‘La rete di protezione ha appassionato 2 milioni e 772mila spettatori, arrivando a toccare il 17% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il terzo e ultimo appuntamento stagionale di di This is Me, condotto da Silvia Toffanin. Il gran finale di ieri – con le lacrime di Gerry Scotti e il toccante racconto di Loredana Berté – ha radunato 3 milioni e 16mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 23,9% di share.

Su Rai 2 la serie 9-1-1 ha raccolto 487mila spettatori, registrando il 2,7% di share in prima serata. Su Italia 1, invece, il film Hercules – La leggenda ha inizio ha conquistato 805mila spettatori, raggiungendo il 4,5% di share.

Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto una nuova puntata di Chi l’ha visto?, che ha richiamato 1 milione e 423mila spettatori, salendo al 9,4% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate è tornato alla guida di Realpolitik e il settimo appuntamento del talk show si è fermato a un ascolto medio di 345mila spettatori, pari al 2,8% di share.

Su La7 Aldo Cazzullo è tornato al timone di Una giornata particolare, totalizzando un a.m. di 1 milione e 303mila spettatori, pari al 6,1% di share. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha attirato 307mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Nove, infine, continua il momento difficile di Massimo Giannini alla conduzione di Circo Massimo, che ieri non è andato oltre i 167mila spettatori e lo 0,9% di share.

  • Rai 1 | Il commissario Montalbano 17% (2.772.000 spettatori)
  • Canale 5 | This is Me23,9% (3.016.000 spettatori)
  • Rai 2 | 9-1-1 2,7% (487.000 spettatori)
  • Italia 1 | Hercules – La leggenda ha inizio4,5% (805.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?6,4% (1.423.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 2,8% (345.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare7,6% (1.303.000 spettatori)
  • Tv8 | Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2,1% (307.000 spettatori)
  • Nove | Circo Massimo0,9% (167.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti e il boom di Infante

Stefano De Martino non riesce ancora a insidiare Gerry Scotti negli ascolti tv. Ieri mercoledì 29 ottobre 2025 su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 24,4% di share volando a 5 milioni e 67mila spettatori nell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi, invece, si è fermata al 22,2% di share con 4 milioni e 664mila di spettatori su Rai 1. Da segnalare anche l’ottimo risultato di Milo Infante che, in attesa della puntata di oggi in prima serata, è volato oltre il milione di spettatori (10,3% di share) al timone di Ore 14 nel daytime del pomeriggio di Rai 2.

Programmi

