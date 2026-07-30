Ascolti Tv ieri 29 luglio: Temptation Island fa la storia, il record finale (e Scotti ringrazia) Il reality condotto da Filippo Bisciglia chiude al 35,5% di share, Rai 1 si ferma all’11,5%, La Ruota della Fortuna vola oltre il 28%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il gran finale di Temptation Island domina gli ascolti tv. Ieri mercoledì 29 luglio 2026, infatti, su Canale 5 è andato in scena l’ultimo appuntamento del reality show condotto da Filippo Bisciglia, ancora una volta mattatore dell’estate del piccolo schermo. Su Rai 1 è invece andato in onda il film Gifted – Il dono del talento, mentre su Rai 3 Roberta Petrelluzzi è tornata al timone di Un giorno in pretura. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Gifted – Il dono del talento e Temptation Island

Ieri mercoledì 29 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Gifted – Il dono del talento. Il film del 2017 con Chris Evans ha conquistato 1 milione e 609mila spettatori, registrando l’11,5% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il gran finale di Temptation Island. La nona e ultima puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha radunato 4 milioni e 247mila spettatori, chiudendo al 35,5% di share un’edizione da record sulla rete ammiraglia Mediaset. Si tratta infatti della puntata più vista nella storia del programma in termini di share.

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Su Rai 2 la serie tv Boston Blue ha richiamato 499mila spettatori, ottenendo il 3,6% di share. Su Italia 1, invece, Chicago P.D. ha raccolto 865mila spettatori, raggiungendo il 6,2% di share.

Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 con Un giorno in pretura, che ieri ha interessato 688mila spettatori e centrato il 4,7% di share. Su Rete 4, invece, il film Die Hard – Trappola di cristallo con Bruce Willis ha appassionato 593mila spettatori, arrivando al 4,5% di share. Su La7 La giusta distanza di Roberto Saviano in replica ha invece totalizzato un a.m. di 397mila spettatori, segnando il 2,7% di share.

Su Tv8, infine, il film I mercenari – The expendables ha attirato 268mila spettatori, pari al 2% di share, mentre su Nove Best Weekend condotto da Francesco Panella ha collezionato 306mila spettatori, pari al 2,1% di share.

Rai 1 | Gifted – Il dono del talento – 11,5% (1.609.000 spettatori)

| Gifted – Il dono del talento – (1.609.000 spettatori) Canale 5 | Temptation Island – 35,5% (4.247.000 spettatori)

| Temptation Island – (4.247.000 spettatori) Rai 2 | Boston Blue – 3,6% (499.000 spettatori)

| Boston Blue – (499.000 spettatori) Italia 1 | Chicago P.D. – 6,2% (865.000 spettatori)

| Chicago P.D. – (865.000 spettatori) Rai 3 | Un giorno in pretura –4,7 5% (688.000 spettatori)

| Un giorno in pretura –4,7 (688.000 spettatori) Rete 4 | Die Hard – Trappola di cristallo – 4,5% (593.000 spettatori)

| Die Hard – Trappola di cristallo – (593.000 spettatori) La7 | La giusta distanza – 2,7% (397.000 spettatori)

| La giusta distanza – (397.000 spettatori) Tv8 | I mercenari – The expendables– 2% (268.000 spettatori)

| I mercenari – The expendables– (268.000 spettatori) Nove | Best Weekend – 2,1% (306.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Liorni vs Gerry Scotti in access

Ancora tempi duri per Marco Liorni, impegnato nella difficile sfida contro Gerry Scotti (ieri trascinato anche dall’attesa per la finale di Temptation) nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha ottenuto il 16,4% di share grazie a 2 milioni e 547mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 386mila spettatori, toccando il 28,2% di share.

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