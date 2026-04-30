Ascolti Tv ieri (22 aprile): Michelle Hunziker e Battiti Live Spring non sbagliano, Sciarelli sul podio, Cazzullo vola con Gino Paoli
Battiti Live Spring debutta al 19,5% di share, Siamo Danza si ferma al 9,3%, Mare Fuori parte dal 4,9%, Una giornata particolare al 7,1%: tutti i dati Auditel
Tempo di debutti negli ascolti tv. Ieri mercoledì 29 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la serata-evento Siamo Danza diretta da Eleonora Abbagnato, mentre su Canale 5 Michelle Hunziker ha ufficialmente dato il via a Battiti Live Spring. Su Rai 2, invece, è iniziata la sesta stagione di Mare Fuori. Federica Sciarelli ha ovviamente ripreso il suo posto su Rai 3 al timone di Chi l’ha visto, mentre Aldo Cazzullo ha condotto un nuovo appuntamento di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Siamo Danza e Battiti Live Spring
Ieri mercoledì 29 aprile 2026 – in occasione della Giornata Internazionale della Danza – in prima serata su Rai 1 è andato in onda Siamo Danza. La serata-evento di Palermo diretta da Eleonora Abbagnato ha conquistato 1 milione e 308mila spettatori, registrando il 9,3% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il primo appuntamento di Battiti Live Spring. Lo spin-off primaverile di Battiti Live condotto da Michelle Hunziker ha radunato 2 milione e 247mila spettatori, debuttando al 19,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Dopo avere salutato Stefano De Martino e STEP, Rai 2 ha fatto spazio a Mare Fuori 6. Ieri è infatti iniziata la sesta stagione della serie e i primi due episodi hanno richiamato 737mila spettatori, esordendo al 4,9% di share.
Immancabile appuntamento del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto?. La puntata di ieri ha raccolto 1 milione e 417mila spettatori, raggiungendo il 10% di share. Tommaso Labate ha invece condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik su Rete 4, che ha interessato 506mila spettatori, centrando il 4,4% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 107mila spettatori alla guida della puntata di Una giornata particolare dedicata all’ultima intervista a Gino Paoli, toccando il 7,1% di share.
Su Tv8, infine, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha collezionato 594mila spettatori, pari al 3,5% di share, mentre su Nove lo show di Enrico Brignano Ma… Diamoci del Tour! In Europa ha intrattenuto 381mila spettatori, pari al 2,5% di share.
- Rai 1 | Siamo Danza – 9,3% (1.308.000 spettatori)
- Canale 5 | Battiti Live Spring – 19,5% (2.247.000 spettatori)
- Rai 2 | Mare Fuori 6 – 4,9% (737.000 spettatori)
- Italia 1 | Operazione Kandahar
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 10% (1.417.000 spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 4,4% (506.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare – 7,1% (1.107.000 spettatori)
- Tv8 | 4 Ristoranti – 3,5% (594.000 spettatori)
- Nove | Ma… Diamoci del Tour! In Europa – 2,5% (381.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti
Testa a testa serratissimo e questioni di pochi spettatori tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti ottenuto il 23,4% di share con 4 milioni e 511mila spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha toccato 23,7% di share con 4 milioni e 535mila spettatori sintonizzati su Canale 5.
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